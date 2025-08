Se trabó el acuerdo entre Karina Milei y los Macri para compartir las listas en la Capital

La negociación entre Karina Milei y los Macri para que La Libertad Avanza (LLA) y Pro conformen un frente electoral en la Capital para competir en las legislativas nacionales del 26 de octubre se trabó durante las últimas horas.

Después de que se produjeran los primeros intercambios para llegar a un entendimiento en la ciudad de Buenos Aires, libertarios y macristas no logran acercar posiciones para oficializar el armado de un frente conjunto el próximo jueves, cuando vencerá el plazo legal para anotar las alianzas.

El reparto de lugares “entrables” en la lista de diputados nacionales es la principal razón por la que se interrumpieron las conversaciones entre Pilar Ramírez, lugarteniente de Karina Milei en el bastión de Pro, y Ezequiel Sabor, el interlocutor que eligieron los Macri para discutir un pacto con LLA.

Según pudo saber LA NACION, los emisarios de “Las fuerzas del cielo” solo están dispuestos a cederle a Pro un puesto entre los primeros seis casilleros de la nómina. Y les concederían otra posición a sus aliados en la séptima u octava ubicación. Para los primos Macri, esa propuesta es inaceptable. “Es insuficiente. Con ese esquema, solo entraría un diputado de Pro, porque el otro nos quedaría en el borde”, evaluó una voz autorizada del macrismo.

En la cúpula de Pro calculan que podrían quedarse con dos escaños de la Cámara baja si compitieran en soledad o si la fuerza fundada por Mauricio Macri apostara a resucitar la coalición con radicales y la Coalición Cívica. El partido amarillo renueva tres bancas de la Capital, ya que Sabrina Ajmechet, María Eugenia Vidal y Fernando Iglesias terminan sus mandatos el 10 de diciembre próximo. Ajmechet responde a Patricia Bullrich, quien abandonó las filas de Pro para afiliarse a LLA. Por lo tanto, Macri y los suyos estiman que sería razonable conseguir dos puestos en la negociación con los Milei. “No vamos a seguir así”, coincidieron ayer los primos Macri después de que Sabor les acercara las últimas novedades de sus charlas con Ramírez. Si bien bajaron la orden de pausar el diálogo, nadie se anima a romper los puentes. Es que en el ala acuerdista de Pro consideran que aún hay tiempo para sellar el pacto. “Tanto ellos como nosotros tenemos la intención de llegar a un acuerdo. Es lógico que vayamos juntos en la Capital, hay que ser coherentes con lo de provincia”, deslizaron fuentes macristas.

En el cuartel general de LLA reconocieron que el diálogo con Pro para converger en la Capital en las próximas legislativas quedaron en “stand-by”. “Les hicimos una propuesta y hasta acá llegamos. Ahora está del lado de ellos”, advirtieron cerca de uno de los habitantes más poderosos de la sede gubernamental ubicada en Balcarce 50. Cerca de los Milei sospechan que las tratativas se estancaron debido a las desavenencias que existen entre los primos Macri sobre el futuro del armado electoral de Pro en la Capital. Presumen que el expresidente está convencido de que deben confluir con Pro y que el jefe de gobierno porteño apuesta a entorpecer la convergencia porque prefiere reeditar JxC.

En concreto, Karina Milei, asesorada por Eduardo “Lule” Menem, envía señales de que no está dispuesta a dar el brazo a torcer. Dicho de otro modo: no planea por ahora ofertar más posiciones a los Macri. Es sabido que los dos puestos de la boleta de senadores nacionales -todo indica que será encabezada por Patricia Bullrich- están reservados para representantes de Milei. Además, los libertarios ya avisaron que LLA impondrá el nombre y el color violeta, como se acordó en la provincia de Buenos Aires, en caso de que compartan la oferta electoral. “Eso no es negociable”, avisan. A su vez, pretenden tener poder de veto a la hora de discutir los nombres de los candidatos que acerque Pro para ocupar sus posiciones. Solo darán el visto bueno a perfiles amigables o dirigentes que voten a libro cerrado los proyectos de Milei. Por caso, avisan, Vidal no pasaría ese filtro.

Karina Milei aplicará ese mismo criterio cuando tenga que avalar las nóminas de LLA que se cierren en el resto del país. De hecho, Santiago Viola, “Lule” Menem o ella serán los apoderados legales en los 24 del país. Una exhibición de verticalismo que ya provoca cortocircuitos con los aliados locales de varias provincias.

En la intimidad, Macri no ocultó su disgusto con que la hermana del Presidente haya filtrado sus condiciones para pactar con Pro. “Ni empezamos a discutir los nombres ni los colores, porque primero hay que consensuar los lugares”, despotricaron los macristas.

Los leales a Karina Milei a la Capital no tienen apuro. Es más: presumen que Macri terminará inclinando la balanza a favor de confluir con LLA y no escuchará las voces de su primo o Vidal, quienes promueven la construcción una alternativa al peronismo y los libertarios. “Mauricio es un hombre de la política, sabe que este acuerdo sería lo más beneficioso para Pro”, estimaron. ¿Por qué decidió ser pragmática y abrir la puerta a una alianza con los amarillos en la Capital? “Ella ya les ganó a los Macri”, evalúan los fieles de “El Jefe”.

Hasta el momento, los Milei solo lograron un entendimiento para compartir listas con Pro en Buenos Aires, donde aunarán fuerzas para la competencia local del 7 de septiembre próximo.

De cara a los comicios nacionales, existen conversaciones para converger en Entre Ríos, donde Rogelio Frigerio está cerca del apretón de manos, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego. En Santa Fe, Pro es aliado de Maximiliano Pullaro, quien integra el “grupo de los cinco” gobernadores que presentaron un espacio federal para enfrentar al kirchnerismo y Milei en octubre. Macri también priorizará su sociedad con Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).

En Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo sumó a LLA, Pro jugará con lista propia. El jueves, durante la reunión virtual del Consejo Nacional de su partido, Macri volvió a pedirles a sus representantes en las provincias que tengan “flexibilidad” y “dignidad” a la hora de negociar acuerdos electorales.