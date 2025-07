Sebastián Pareja: “No nos vino bien que Cristina Kirchner esté detenida; aglutinó al peronismo en la tercera sección”

Sebastián Pareja, lugarteniente de los Milei en Buenos Aires, se muestra optimista apenas irrumpe en su estudio jurídico de la calle Bartolomé Mitre. Después de una negociación larga y llena de obstáculos con Cristian Ritondo, apuesta a que el pacto con Pro para confluir en las legislativas del 7 de septiembre se cerrará en las próximas horas, antes de que finalice el plazo para la inscripción de las alianzas.

Con tono conciliador, niega que el acuerdo para conformar un frente implique una “absorción” de Pro o que esté orientado a provocar una ruptura definitiva en el partido liderado por Mauricio Macri. “LLA podría ganar la provincia en soledad, pero no privilegiamos la cuestión electoral, sino la gobernabilidad a futuro”, remarca en una entrevista con LA NACION.

Colaborador fiel de Karina Milei y coequiper de los Menem en el mundillo libertario, Pareja relativiza las disputas de poder en la cúpula del Gobierno y evita chocar con la agrupación militante de “Las Fuerzas del Cielo”, que se referencia en Santiago Caputo.

También minimiza las dificultades que enfrentó Milei en el Congreso por el quiebre del vínculo con los gobernadores aliados y se defiende frente a las críticas por su estilo de conducción. Pero hay un tema que lo inquieta rumbo a los comicios de septiembre: “No nos vino bien que Cristina esté detenida; aglutinó al peronismo en la tercera sección”, puntualiza.

-Faltan cinco días para el cierre de alianzas, ¿el acuerdo con Pro está cerrado o se puede caer?

-Creo que está cerrado. En la política siempre hay circunstancias de último momento, por lo que hay que esperar la formalidad. En las últimas dos semanas se fue consolidando lo hablado. Y todo indica que el miércoles vamos a firmar la alianza electoral.

-¿Están yendo hacia una integración con el macrismo o una absorción de Pro?

-No, no hay una absorción. Ese no fue nunca el objetivo de LLA. Ni siquiera antes de constituirnos como un partido quisimos absorber otros espacios o eliminarlos en términos prácticos o políticos.

“Espero que el acuerdo no termine de partir a Pro”, dice Pareja Ricardo Pristupluk

-¿Milei no quiere absorber a Pro y va por el armado de un frente o coalición?

-Sí. Es más: en esa integración lo que sobresalieron fueron las personas y los dirigentes. ¿Hay un acuerdo con el partido? Sí, pero eso no implicó que Pro pudiese disponer de espacios de poder a piacere y poner a cualquier dirigente. Esto ocurrió porque todos pusimos por encima de los partidos a las personas.

-¿Cuáles son los términos del pacto? ¿LLA mantiene el sello, nombre y eslogan? ¿No habrá lugar para Pro en la boleta?

-Sí, porque todos entendemos que hoy es el momento de la marca o simbología de nuestro partido. La sociedad se está apoyando en el espacio. Pensamos que la ciudadanía quiere ese nuevo formato y paradigma que representa LLA.

-¿Este acuerdo puede terminar de partir a Pro?

-No lo sé. Espero que no, porque Pro es un partido que ha sabido gobernar el país, la provincia y hoy gestiona la ciudad, entre otras localidades. La intención de LLA no es generar una ruptura o desintegración. Eso es un problema exclusivamente de Pro.

-¿Los intendentes referenciados en Jorge Macri, como Soledad Martínez, de Vicente López, estarán incluidos en el frente?

-Estamos haciendo un ejercicio: nosotros no imponemos nada a los dirigentes locales. Y por parte de los intendentes de Pro esperamos que no haya condicionamientos hacia nosotros para los acuerdos que se pueden dar localmente.

-Entonces, los trece intendentes de Pro tendrán la lapicera en sus distritos, pero van a tener que negociar las listas con LLA.

-Sí. Ni los intendentes de Pro ni nuestros coordinadores lo pueden tomar como una imposición. Si hay imposición, estamos camino a que haya una ruptura en algún lugar. Entonces queremos que se resuelva. Por supuesto, el intendente de Pro es el jefe comunal y es el que maneja el territorio. Naturalmente tiene una impronta distinta a la de aquel que no es intendente. Por eso, les pedimos a nuestros coordinadores que acepten ese diálogo entendiendo la responsabilidad que tiene ese intendente.

-¿Por qué no ingresaron los radicales al frente antikirchnerista?

-No lo descarto, porque he tenido conversaciones muy interesantes con Maximiliano Abad, un dirigente que entiende la coyuntura. Pero, a nivel partidario, la UCR está más alejada que Pro de acordar parámetros generales. Eso tiene que ver con entender si la marca y la boleta de LLA son representativas de las ideas del Presidente. Si hay dudas o miradas distintas respecto de eso…

El titular de La Libertad Avanza en Buenos Aires asegura que el acuerdo con Pro "está cerrado" Ricardo Pristupluk

-Es decir, no ve una postura unificada en la UCR para avanzar en un acuerdo con LLA.

-Claro. En ese sentido, Pro está mucho más unificado.

-¿Qué ocurrirá en los territorios donde LLA o Pro no gobiernan? ¿Le gustaría que Diego Santilli encabece en la primera sección electoral?

-Sí, tranquilamente.

-¿No habrá objeciones de LLA a que dirigentes de Pro, como Santilli o Montenegro, encabecen las boletas?

-Hay que elegir a los más representativos y a los que después puedan convertirse en los mejores cuadros en el plano legislativo. Ahí aparecen personas de renombre de Pro, como Guillermo Montenegro, que son representativas de las ideas libertarias. Montenegro está más cerca de nuestra visión que de la de un espacio progresista.

-¿A Santilli también lo ve más cerca de las posiciones de Milei, pese a su pasado con Larreta?

-También. El Presidente tiene una relación personal con Ritondo o Santilli y, por eso, los entiende como parte del proceso. Eso facilita.

-¿Sigue pensando que los dirigentes de Pro que dieron el salto a LLA estaban “regalados”? ¿Se refería a Valenzuela y a Bullrich?

-Eso está sacado de contexto. Yo traté de decir exactamente lo contrario. Si uno hubiera tenido intenciones de ir a caranchear o romper a Pro, no había más momento más fácil para hacerlo que después del balotaje. Nosotros respetamos el proceso y dejamos que ellos hagan la catarsis.

Ritondo y Santilli tienen responsabilidades institucionales y partidarias. Hoy estamos llegando a un acuerdo y no implica que sean parte de LLA.

-¿Mauricio Macri fue un obstáculo para cerrar el acuerdo?

-No fue un obstáculo, pero hubo declaraciones que hizo en momentos determinados que fueron desafortunadas porque atentaban contra el espíritu de juntarnos.

-¿El entendimiento con Pro es indispensable para Milei? ¿Sin pactar con Macri no pueden ganarle al PJ en la provincia?

-Los indicadores demuestran que LLA podría ganar la provincia en soledad. Ahora, aquí aplicamos una lógica distinta a la de los procesos habituales. No nos estamos juntando para ganar una elección.

-Si el pacto con Pro no era indispensable para ganar, ¿por qué lo hacen?

-No, pero no estamos privilegiando la cuestión electoral, sino la gobernabilidad a futuro. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo ahora. O sea, para ganar el 2027 seguramente necesitaremos que un partido como Pro nos acompañe. Además, hay que construir un diálogo sincero sobre qué provincia queremos tener dentro de dos años.

Sebastián Pareja, armador de Milei en Buenos Aires, en su estudio jurídico Ricardo Pristupluk

-¿El armado territorial poco amigable de LLA en las provincias erosiona el vínculo con los aliados? ¿A eso atribuye la ofensiva contra Milei de los gobernadores en el Congreso?

-Tengo solo una lectura de la coyuntura, porque no estoy involucrado. Ahora, no puede ser que el Gobierno por correr detrás de un voto positivo o negativo en el Congreso no pueda discutir el poder local en las provincias.

-En la estrategia de LLA, ¿la lógica partidaria pesa más que el blindaje de la gobernabilidad?

-En las provincias no pueden regir el alambrado. Es decir, te levantan la mano en el Congreso, pero en sus provincias no te permiten opinar. Al ser gobierno nacional y un partido nacional, tenemos expectativa de poder y de discutir todos los temas. Ahí se produce la ruptura, pero no es la intención.

-¿Qué perfil debe tener el candidato de Milei en la tercera sección electoral, el gran bastión del PJ?

-Lo hemos discutido mucho. Quizás sería un error en una sección tan compleja que busquemos contrastar el apellido Kirchner con un nombre reconocido en la sociedad.

-Sugiere que debería ser un dirigente de LLA con presencia en el territorio.

-Sí, sería lógico. No necesariamente tiene que ser reconocido a nivel nacional y mediático. Por algo hicimos el Congreso de LLA, donde tratamos de darle contenido a nuestros dirigentes. Sacamos un montón de ideas, conclusiones y problemas de las 22 mil encuestas que hicimos. Con eso hay que caer en la tercera sección.

-¿No apostaría por un influencer libertario, como Iñaki Gutiérrez?

-Eso sí, porque sería la contracara. Si jugara Máximo Kirchner, estarías poniendo una persona que se maneja en el mundo digital y que no ha ocupado cargos políticos. Si no se diera eso, podría ser alguien de nuestras filas.

-¿Les convendría que el candidato del PJ sea Máximo Kirchner en la tercera sección?

-No lo sabemos. Cuando se lanzó Cristina Kirchner concluimos que no debíamos cambiar el perfil de nuestro candidato si estaba ella o no.

-Por lo que dice, el candidato de LLA en la tercera no está definido.

-Hoy el candidato no está definido. Tenemos tres nombres en danza y cualquier de ellos podría encabezar.

-¿Qué impacto electoral tendrá el fallo de la Corte, que convalidó la condena a Cristina Kirchner?

-Lo que vemos en la tercera sección es que no nos vino bien que Cristina Kirchner esté detenida. Estamos viendo que aglutinó a la masa del peronismo, que se concentró detrás de una idea y una fábula. Eso hace que el peronismo esté tomando una relevancia en niveles de la sección donde nosotros veníamos muy bien.

-¿Las “Fuerzas del Cielo”, la agrupación que lidera Daniel Parisini y está referenciada en Caputo, tendrá lugares en las listas?

-Es posible. Cualquiera de las agrupaciones que forman parte de LLA tienen derechos y posibilidades. Nosotros tenemos una orgánica territorial que funciona a través de un coordinador.

-¿Karina Milei está al tanto de la disputa de poder entre territoriales y las “Fuerzas del Cielo”?

-Conmigo no lo habla. No puedo hablar por ella.

-¿El Presidente y Karina Milei tendrán la última palabra en el armado de las listas?

-El Presidente, por supuesto. Y Karina es la voz autorizada en todo lo que es el armado nacional. No tengo dudas que hará lo mejor para el espacio.

-¿Selló una tregua con Santiago Caputo? Últimamente, referentes libertarios lo criticaron a usted en las redes.

-No hay ni tregua ni ruptura. Yo tengo una responsabilidad: darle al Presidente las mejores candidaturas para ganar la elección y ofrecerle un ejército de 40 mil fiscales. Ahí me ubiqué. Cualquier otra discusión, me excede.

-¿Repudia los agravios e insultos de José Luis Espert a la hija de Cristina Kirchner?

-Son formas. El Presidente tiene sus formas o José Luis, las suyas. Creo que analizamos el tema con una vara desigual. Tenemos a una expresidenta que despilfarró el futuro de la Argentina y lo ponemos por debajo de una mala palabra utilizada en un momento determinado por un diputado.

Con pasado en el menemismo y en el gobierno de Macri, Pareja se convirtió en el articulador de Milei en Buenos Aires Ricardo Pristupluk

-¿Y no cree que la catarata de insultos de Milei a periodistas u opositores y artistas instala un clima de violencia en la sociedad y erosiona la libertad de prensa?

-Es lo mismo. Hay que ver en qué lugar lo ubicamos. Hay periodistas que dan por hecho algo que no existe. Y eso genera pérdida de credibilidad o rupturas familiares. Te arruinan la vida y eso lo ponemos en el mismo nivel de que alguien salga a insultar esa operación.

-Milei dice combatir la casta. Sin embargo, la Anses y el PAMI se utilizan para premiar a aliados en Buenos Aires o el interior. Hasta hubo denuncias y el Gobierno activó una investigación interna. ¿Lo usan como una caja política?

-No. Estamos dando el ejemplo en Buenos Aires. Obviamente, a la hora de designar funcionarios para que estén a cargo de oficinas nacionales uno elige entre los mejores de sus filas.

-Pero Viviana Aguirre, de La Plata, denunció que Juan Osaba, un colaborador suyo, le pedía un retorno de su sueldo en el PAMI o encubrir supuestos casos de corrupción.

-Hay que recurrir a la Justicia. No hay una sola prueba. Todos los testigos que se presentaron sostuvieron que lo que dice esta señora no existe. Es la misma señora que denunció a Fabián Gianola por supuesto abuso y no sabemos qué pasó. Habrá llegado a un acuerdo económico. Ahora tiene un partido y se presenta como candidata.

Estoy a disposición de la Justicia, pero esa causa no tiene razón de ser.

-Mencionaba el caso de “La San Martín”, una agrupación libertaria, que lidera Fabricio Martínez, exjefe de la barra de Laferrere. ¿Cómo explica esos vínculos?

-Fue el coordinador de la tercera y ahora se ocupa de la logística en la distribución de las boletas. Pero es un caso que deberían resaltar más que opacar. Lamentablemente, identificamos a un tipo que se ubica en el para-avalancha con la delincuencia. Sin embargo, a Fabricio casi le cuesta la vida impedir que la droga ingresara a la cancha de Laferrere. Él intentó frenar a bandas vinculadas al narco y eso hizo que lo balearan. Es un tipo sano y que no tiene denuncias.

-¿Cómo justifica su sociedad política con Ramón “Nene” Vera, que viene del kirchnerismo? ¿No es contradictorio con la cosmovisión de LLA? Lo han cuestionado, por ejemplo, referentes de las “Fuerzas del Cielo”.

-Primero, nunca me han hecho un cuestionamiento en la cara. Segundo, él fue candidato a diputado provincial en 2023 y no lo cuestionó nadie. ¿De repente lo critican ahora? Eso está mal.

Y Ramón Vera, como muchos de los que nos siguen, lo hacen producto de sus hijos. Andrea Vera, coordina la primera sección para LLA y lo sigue a Milei desde 2018 o 2019.

-Exlibertarios, como Carlos Kikuchi, votaron a favor de quitar el freno a las reelecciones indefinidas. Y Marcela Pagano se sumó a la oposición para dar quórum en Diputados. Ambos formaron parte de las listas de LLA en Buenos Aires. ¿Hace autocrítica?

-Primero, eso es atribuible a la falta de entereza humana. El que no está entero y no es capaz de defender sus ideas puede ser un tiro al aire.

En nuestro caso, como autocrítica, somos una fuerza nueva. Con lo cual el proceso se va depurando y mejorando. Mientras tanto tenemos que padecer estas cuestiones. Son errores que no se van a cometer en las listas de este año.