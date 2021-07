Según el economista Martín Tetaz, el kirchnerismo “desprecia a los jubilados”

El economista y docente Martín Tetaz comenzó su campaña para las próximas elecciones legislativas. Será el segundo en la lista de Juntos por el Cambio que encabeza María Eugenia Vidal, y así buscará su lugar como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En este contexto, dialogó con Juana Viale en La noche de Mirtha, el programa emitido por Canal 13, dijo que “siempre le gustó la política”, y consideró: “Hay un conjunto de valores que la sociedad debe recuperar”.

Para esta candidatura, fue determinante el apoyo de Martín Lousteau. Tanto él como el diputado Emiliano Yacobitti, entienden que la economía será un eje central de la campaña electoral de este año y que, por esta razón, Tetaz podría convertirse en un buen complemento para Vidal. “No quiero vivir en una sociedad que se está fragmentando cada vez más. El Estado sale caro y funciona mal. Cuando escucho a Máximo Kirchner y a otros oficialistas, el denominador común es la desvalorización del mérito. Quiero una Argentina con oportunidades”, dijo el autor de Nada será igual: un viaje a la economía del futuro.

En este sentido, Tetaz fue contundente al asegurar: “El modelo de negocios de la Argentina no funciona. No tengo nada personal contra Máximo Kirchner, que debe ser de primera en su vida personal, pero representa un discurso que desvaloriza el mérito y el esfuerzo. En el modelo de Cuba, Nicaragua, Venezuela y en el que se quiere instaurar en la Argentina da lo mismo si trabajaste o no. Mirá el desprecio por los jubilados”.

Entonces, el economista se preguntó: “¿No es un desprecio por el esfuerzo? ¿Qué mensaje le transmitimos a los pibes? Cuando decidimos sobre la jubilación de los abuelos, le damos un mensaje a los chicos”.

“La Argentina es un país subdesarrollado que le cobra impuestos a la producción y eso no puede ser. Tratamos a las empresas como si fueran multinacionales. No puede haber inflación”, agregó. Y concluyó: “Necesitamos recuperar la moneda para romper la dependencia externa. Es el Congreso Nacional donde se puede romper la dependencia. Hay que sacarle la maquinita de hacer billetes al Presidente”.

LA NACION