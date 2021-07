Martín Tetaz contó cómo surgió su candidatura y la influencia del factor Manes

Martín Tetaz ya comenzó su campaña para las próximas elecciones. “A los excluidos del sistema hay que subirlos con trabajo, no con planes. Tenemos una sociedad que se está fragmentando”, dijo en el programa radial La mañana de CNN.

“La clase media masivamente esta huyendo de la educación publica porque no la puede cambiar, entonces vota con los pies y se va. Ahora quedó solo como refugio para los que no pueden escaparse. Había un ascensor de movilidad que hoy se rompió”, planteó Tetaz, que se lanzó como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y secundará a María Eugenia Vidal.

Además, el economista explicó cómo surgió su candidatura. “A mí, particularmente, me llama Martín Lousteau y me cuenta que hay un furor en el radicalismo con lo que acaba de pasar con Manes, que si lo pudiéramos replicar en la Ciudad con otra figura, tal vez no tan conocida”, señaló.

Y agregó: “No soy tan conocido como Manes, pero un poco podía sumar en ese sentido. Y al mismo tiempo, compartir el espacio con el radicalismo, con una posición mucho más importante para el partido de la que había tenido en oportunidades anteriores. Era una chance difícil de dejar pasar y acá estamos jugando este juego tan apasionante”.

LA NACION