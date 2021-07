Qué dijo Martín Tetaz sobre su posible candidatura en la Ciudad con María Eugenia Vidal

El economista Martín Tetaz se refirió este viernes a su posible candidatura en la ciudad de Buenos Aires junto a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por Juntos por el Cambio. “Es una decisión personal difícil que tengo que tomar con mi familia”, adelantó en el programa +Voces, emitido por LN+.

Según explicó, durante la semana conversó con Martín Lousteau, quien lo incentivó para que dé el salto a la política. “Me contó el fervor que había dentro del radicalismo, el entusiasmo que había generado el lanzamiento de [Facundo] Manes en la provincia de Buenos Aires, y replicarlo en la Ciudad. Me invitó a participar. No me dijo en ese momento en qué lugar”, sumó.

En esa línea, contó: “Le dije que era una decisión muy difícil para mí, que necesitaba consultarlo con mi familia, con mi círculo de trabajo”.

Tetaz se desempeña como periodista en varios medios: además de columnista en LN+, también trabaja en Radio Mitre. “Al primero que llamé fue a vos, Luis [Majul], y a [Jorge] Lanata. Quería conocer la opinión de ustedes”, reveló.

“Me sorprendió la difusión. Me enteré comiendo un locro con amigos. Me llamó sorprendida mi mujer diciendo: ‘Pero, ¿cómo? ¿Ya aceptaste?’. Yo todavía no tengo el okey de mi familia. Es una decisión personal difícil, que tengo que tomar con ellos. Cambia completamente mi vida, entonces no puedo adelantarme a tomar una decisión o comunicar antes de tomarla en conjunto con la gente que más quiero”, continuó.

Al ser consultado por sus compañeros de trabajo sobre si aceptará la propuesta, dijo: “Es algo que tengo que terminar de definir durante el fin de semana con mi círculo íntimo”. Aunque cerró con una línea que parece inclinar la balanza: “Hay muchas personas que me empujan a embarcarme”.

“Soy orgullosamente afiliado al radicalismo desde los 18 años”, contó Tetaz, cuando el periodista Tato Young le preguntó sobre su militancia. Tras su comentario, el conductor Luis Majul le recordó que aun tiene contrato con el canal y le pidió que explique la información económica que tenía, dándole pie a su columna diaria.

LA NACION