Según el Viceministro de Justicia: “La Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”

El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, reiteró hoy en que es “incomprensible” y “vergonzoso” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que esta semana declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006.

“ El fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura es incomprensible y vergonzoso. Yo no tengo mayor recuerdo de la afectación de la seguridad jurídica que este fallo”, sostuvo el funcionario en un reportaje brindado esta mañana a Radio 10.

La Corte declaró el jueves pasado inconstitucional la ley que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13, sancionada en 2006.

Quince años después de la sanción de esa reforma, la Corte determinó que la composición no respeta el “equilibrio” de los sectores en el organismo que selecciona, analiza la conducta y remueve a los magistrados, tras lo cual ordenó al Congreso votar una nueva composición.

Así declaró la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces y de la administración del Poder Judicial, y exhortó al Congreso a que dicte una nueva ley que garantice el equilibrio de los distintos sectores representados allí.

También el fallo da un plazo máximo al Consejo de cuatro meses para que se integre con 20 miembros, siete más que en la composición actual.

En sus declaraciones de hoy, Mena consideró que “el mensaje que querían dar es que están por encima de los demás poderes del Estado”, ya que la Corte “toma por asalto un organismo de la Constitución que es el Consejo”.

“La confusión grave de la Corte es que está poniendo en riesgo el sistema republicano del Gobierno. Hace unos meses anularon decisiones del PE vinculadas a las medidas de salud pública por la pandemia, y ahora toman por asalto el Consejo”, dijo el funcionario nacional.

Mena explicó que en la misma sentencia “se arrogan las facultades del Poder Legislativo poniendo en vigencia una ley que el Congreso derogó hace 16 años, por lo cual, yo no tengo recuerdo de mayor afectación a la seguridad jurídica que este fallo”, y dijo también que “ahora la Corte va asumir la facultad de dictar las leyes en nuestro país, eso es inexplicable”.

“Es inédito, no tiene antecedentes en la historia jurídica ni la Argentina ni de la región ni en ninguno que tenga división de poderes. No pueden poner en vigencia una ley que el Congreso derogó porque no es su tarea”, insistió.

Por otra parte, el viceministro precisó que “en ningún momento la Corte, en ese fallo explica la relación entre los fundamentos del equilibrio del Consejo de la Magistratura que es el fundamento principal del fallo, con reestablecer para ellos mismos la presidencia de la Corte” y que era una cuestión que “no formaba parte de los agravios, no hacía al fondo de la cuestión y no se puede desprender de las pobrísimas conclusiones que tiene el fallo”.

“No estaba ni siquiera planteado en el caso, queda en evidencia la intención de mostrar que a los demás poderes del Estado mandan ellos”, indicó.

En este punto, el funcionario sumó que la Corte tardó “seis años en estudiar una Ley que tiene 16 años de vigencia”, al recordar que la causa comenzó en el año 2006, planteada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.