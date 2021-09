Resultados de las Elecciones PASO 2021 en Argentina, en vivo: el acto de Alberto Fernández y los análisis del día después

11.52. Mercados, acciones y dólar blue

Tras conocerse el resultado de las PASO, hoy el mercado de valores abrió con fuertes subas: el riesgo país cae 6%, las acciones se disparan 17% y el dólar blue cae $3. El mercado celebra la derrota del oficialismo. Tras haber perdido en la mayoría de las provincias, con una particular sorpresa en Buenos Aires, este lunes las acciones argentinas que cotizan Wall Street se disparan hasta un 17% durante el PreMarket, el S&P Merval escala un 10%, el dólar blue cae tres pesos y el riesgo país baja un 6%.

Los mercados reaccionan a la derrota del kirchnerismo en gran parte del país Reuters

11.49. Quiénes se quedaron afuera de las elecciones de noviembre

Cinthia Fernández (1,10%), Guillermo Moreno (0,96%), Juan José Gómez Centurión (0,95%), Manuela Castañeira (0,84%), Alejandro Biondini (0,60%) y Santiago Cuneo (0,41%) son algunos de los nombres que no lograron el mínimo para superar las PASO y no podrán presentarse en las elecciones del 14 de noviembre. A Fernández, que se presentó por la lista Unite por Buenos Aires, no le alcanzó para romper el piso de 1,5%, pero superó a candidatos de mayor trayectoria.

11.15. Alberto Fernández y el proyecto de ley de Compre Argentino

Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada con parte de su equipo. Todo indica que presentará el proyecto de ley Compre Argentino. Será el primer anuncio tras las PASO 2021. En el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el presidente tendrá en sus manos el texto que enviará al Congreso para “estimular una mayor presencia de producción nacional en las compras públicas, en particular la provisión por parte de pymes y cooperativas”. El proyecto también busca promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas, como asimismo estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos, según consignan fuentes oficiales.

11.04. Cómo están las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se dispararon previo a la apertura del mercado, tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas en las que quedó relegado en 17 provincias. Y el riesgo país, que está atado a los bonos locales, baja 6% y se ubica en 1448 puntos. En el premarket, los ADRs subieron hasta 15%, encabezados por los papeles de los bancos. El rally alcista era esperado por los analistas en caso de que se diese un resultado desfavorable para el Gobierno, tal como finalmente ocurrió.

10.30. Habla Alberto Fernández

Se espera un acto del presidente desde las 11. Será su segunda presentación tras los resultados de ayer.

Tras el impacto en las PASO 2021, todo lo que sucede el día después del triunfo de Juntos por el Cambio, la palabra de Alberto Fernández, las reacciones en el Frente de Todos y los análisis de los periodistas de LA NACION de la jornada electoral.

