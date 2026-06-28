Según un ránking, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe son las provincias de mayor transparencia fiscal

Las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe encabezan el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un relevamiento que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) entre 22 jurisdicciones que adhieren al régimen federal. En el fondo del listado, en cambio, están las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego.

Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe integran el Grupo I del listado, que nuclea a los gobiernos provinciales de “cumplimiento estricto”, y alcanzan un Índice LRF de 100 puntos, calificación máxima a la que se puede aspirar en el relevamiento presupuestario.

Las provincias gobernadas por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro “presentaron toda la información requerida en los plazos establecidos”, se informó en un comunicado de la ASAP.

Para elaborar el índice, se tiene en cuenta si las administraciones provinciales publican el presupuesto del ejercicio corriente (en ese caso, se otorgan 35 puntos); el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial (vale 25 puntos si está publicado con hasta tres meses de rezago); las Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial (se suman 10 puntos, con la publicación hasta los tres meses de atraso); los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial (también, significa 10 puntos en caso de ser publicados con hasta tres meses de rezago); la Planilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial (otros 10 puntos al publicarla hasta con tres meses de demora), y la Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (también se otorgan 10 puntos por su difusión con hasta tres meses de rezago).

El Grupo II está integrado por las provincias que consiguieron un “cumplimiento alto”. Son la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Todas estas provincias obtuvieron 90 puntos. “Todas publicaron la información en tiempo y forma, con la salvedad de los datos de planta de personal, que quedaron pendientes”, se informó en un comunicado de la ASAP.

En el Grupo III, de “cumplimiento intermedio”, figuran las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Las tres primeras llegaron a los 70 puntos; Misiones, a 65. “Brindan información completa solamente en los casos del Presupuesto 2026, pero el cumplimiento es parcial respecto a los restantes requisitos”, indicó la ASAP.

El conjunto de menor transparencia fiscal es el del Grupo IV, el de “cumplimiento bajo”, que integran las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. Con 55 puntos se ubicaron Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Juan; con 35, Corrientes, Jujuy y Río Negro. En el último lugar, quedó Tierra del Fuego con 30 puntos. “De este grupo, todas excepto San Juan, Jujuy, y Tierra del Fuego cumplieron con la publicación del Presupuesto 2026″, se informó en el relevamiento presupuestario.