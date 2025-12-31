Según una encuesta, el 41% de los argentinos apoyaría a Milei en un intento de reelección en 2027

A dos años de su llegada a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei conserva altos niveles de aprobación: el 42% de los argentinos hace un balance positivo de la primera mitad de su mandato y el 50% de los argentinos se muestran confiados en que el 2026 será un año mejor para el país. En este contexto, un 41% de la sociedad afirma que apoyaría la reelección de Milei en 2027.

Los datos surgen de una reciente encuesta de la consultora Poliarquía, a cargo de Alejandro Catterberg y Eduardo Fidanza. Según el estudio, aunque se trata de un grado de apoyo elevado, el respaldo a un segundo mandato del libertario es inferior al de la otra administración no peronista que lo precedió: en 2017, el 51% apostaba por una reelección del expresidente Mauricio Macri.

Por entonces, solo un 39% rechazaba la posibilidad de que el titular de Pro renovara su mandato como jefe de Estado, una proporción que en el caso del líder de La Libertad Avanza trepa al 48%. El 11% restante aún no definió su postura respecto de una eventual postulación del economista en 2027 y, en los próximos dos años, el Presidente enfrentará el desafío que sumar su apoyo. En una entrevista con LA NACION, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el partido ya trabaja por la reelección de Milei.

Tienen un antecedente prometedor en los comicios de medio término de octubre pasado, en los que el oficialismo logró imponerse a nivel nacional con el 40,7% de los votos. Además, se impuso en 15 distritos. E incluso logró anotarse un triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde había caído ante Fuerza Patria por una diferencia de 13 puntos en los comicios locales del 7 de septiembre.

El presidente argentino Javier Milei celebra tras ganar las elecciones legislativas de mitad de período en Buenos Aires, Argentina, el domingo 26 de octubre de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

La economía fue un pilar clave para apuntalar ese triunfo, según señala el informe de la consultora. El 45% de los consultados considera a la gestión en esta área como el principal logro del Presidente. Le siguen seguridad (15%) -lo que explicaría, al menos de manera parcial, el apoyo que recibió la exministra Patricia Bullrich para el Senado- y Justicia (8%). La principal deuda, en cambio, es la inversión en obras públicas, un reclamo que se acentúa entre los votantes de la oposición que apoyaron a Sergio Massa en 2023.

Con todo, este mes, la aprobación a la gestión de Milei se ubicó en 54%, por encima -según Poliarquía- de los niveles de octubre, cuando se desarrolló la contienda por la renovación del Congreso. Por entonces, el rechazo rondaba el 50% y superaba el nivel de respaldo, una tendencia que logró revertirse después de los comicios nacionales. Las percepciones negativas cayeron al 44%.

Se trata, de todos modos, de niveles de aprobación muy bajos respecto de diciembre de 2023, cuando recién se inauguraba su presidencia y solo el 28% rechazaba su mandato.

El estudio de Poliarquía también exhibe una recomposición anímica respecto de 2023, un fenómeno que contrasta con el retroceso en la aprobación presidencial. En octubre de ese año, para fines de la gestión de Alberto Fernández -hoy investigado por corrupción y violencia de género-, predominaban sentimientos negativos como preocupación, decepción e incertidumbre. Ahora, a dos años del triunfo libertario en las elecciones presidenciales, la esperanza y la tranquilidad ganaron centralidad en el humor social.

Es un fenómeno que se refleja también en los números: el 51% de los argentinos consultados cree que la situación general del país mejoró desde la asunción de Milei y casi la misma proporción estima que esa evolución se profundizará en 2026. Solo el 29% cree que la coyuntura nacional empeorará el próximo año.