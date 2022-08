Según una encuesta, la inflación es el principal problema que preocupa a los votantes kirchneristas

Casi el 60% de los votantes del kirchnerismo está preocupado por la inflación . Así lo expone una reciente encuesta realizada por la Universidad de San Andrés (UdeSA). El estudio señaló que el 59% de los simpatizantes del Gobierno mencionó la suba de precios como el principal problema del país. Por el contrario, el 61% los votantes de Juntos por el Cambio señaló en ese lugar a la “corrupción”.

Los datos se desprenden de un estudio realizado entre el 29 de julio y el 9 de agosto. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, que se confecciona en forma bimestral, coincidió con la transición entre Silvina Batakis y Sergio Massa en el Ministerio de Economía, después de semanas turbulentas, en las que se disparó el valor de los dólares paralelos y hubo un impacto en la inflación.

En ese contexto, la suba de los precios se ubicó al tope de los principales problemas entre los 1199 entrevistados. A nivel general, el 55% consignó a la inflación como principal preocupación, seguida por la corrupción, que fue señalada por el 42% . En tanto, el 33% marcó a la “delincuencia, los robos y la inseguridad”. Y, en orden decreciente, el 30% mencionó a “los políticos” y el 26% a la pobreza.

Los principales problemas marcados por los argentinos. UdeSA

El estudio de UdeSA desagregó, además, el dato de las preocupaciones, en función del voto de los encuestados en 2021 . El 59% de los simpatizantes del Frente de Todos admitieron que su principal preocupación es la inflación. El relevamiento de expectativas que elabora el BCRA pronosticó que será superior al 90% este año.

El endeudamiento externo aparece como segundo problema señalado por el 45% de los votantes oficialistas. El resultado parece aludir a las posiciones contrapuestas que emergieron en el seno del Gobierno respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tanto, el 33% de los simpatizantes kirchneristas respondieron que es la pobreza y un 30% contestó que es la Justicia, en línea con las críticas recurrentes del kirchnerismo duro en medio de las causas que enfrenta Cristina Kirchner.

Por otra parte, para el 61% de los votantes de Juntos por el Cambio, el principal problema es la corrupción , una cuestión relacionada a las denuncias contra el kirchnerismo. La inflación aparece en segunda opción, y se trató de una opción que escogió el 51%. Detrás, el 40% de los electores de JxC eligió a “los políticos” como el principal problema, y un 38% marcó a la inseguridad.

Los votantes kirchneristas marcaron a la inflación como el principal problema. UdeSA

Si bien la suba de precios se aceleró progresivamente en 2022, los encuestados ya habían marcado esa problemática. “La inflación sigue encabezando la lista (55%). Al igual que en las mediciones de agosto, octubre y diciembre de 2021, de marzo y junio de 2022, la siguen la corrupción (42%) y la delincuencia, robos e inseguridad (33%)”, expresó el informe de UdeSA.

La encuesta indagó en las causas de la inflación y el 55% opinó, en ese sentido, que se debe a la falta de un plan económico. El 48% de los encuestados lo atribuyó, en tanto, al elevado gasto público. Detrás, aparecen la emisión monetaria (43%), el déficit fiscal (33%) y la especulación financiera (31%). La acción de los formadores de precios, uno de los argumentos repetidos por el Gobierno, fue tenida en cuenta solo por el 25% de los consultados.

Los encuestados opinaron sobre las medidas a tomar para reducir la inflación. UdeSA

Entre el abanico de medidas para corregir el problema inflacionario, un 57% opinó que se tiene que avanzar en la reducción del gasto público, y un 41% sugirió la necesidad de reducir los impuestos. El acuerdo de precios se ubicó en tercer lugar (34%) y la apertura de las importaciones detrás (28%). La dolarización de la economía, esbozada por sectores libertarios, fue acompañada por el 20% de los encuestados.

Desaprobación

La descripción de los problemas del país expone, además, el fuerte rechazo que mantiene el gobierno de Alberto Fernández. Según la encuesta de UdeSA, el 78% desaprueba la gestión del mandatario y solo tiene el respaldo del 20%. La aprobación había alcanzado su pico (67%) en abril de 2020 y luego empezó un retroceso que se profundizó en los últimos meses.

En medio de las fuertes críticas al Gobierno, las opiniones muestran un alto grado de pesimismo. “La percepción negativa del país supera al 50%, tanto en retrospectiva como en prospectiva. El 83% de los encuestados opina que la situación nacional está peor en comparación con la situación hace un año, mientras que un 5% considera que está mejor”, afirmó el estudio.

El rechazo al gobierno de Alberto Fernández llega a casi el 80%. UdeSA

Por otro lado, en relación a la situación personal de los encuestados, solo el 10% consideró que “está mejor” y el 52% respondió que “está peor”. “Prospectivamente, es decir, considerando las expectativas respecto a la situación dentro de un año, el 54% considera que la situación del país empeorará, mientras que el 19% considera que mejorará . En cuanto a la situación personal de los encuestados, un 36% opina que estará peor, mientras que un 24% considera que su situación mejorará”, se añadió.

La llegada de Sergio Massa al Gobierno y la unificación de los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca bajo la órbita de Economía no despertó entusiasmo entre los encuestados. El 35% opinó que la situación económica seguirá igual, el 25% indicó que mejorará y el 21% opinó que empeorará. “La opinión de que el impacto será positivo es mayor entre los votantes del Frente de Todos (61%) y es muy baja entre votantes de Juntos por el Cambio y Libertarios con 7%”, añadió el estudio.

La encuesta expuso un fuerte pesimismo entre los encuestados. UdeSA

En este contexto, si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 24% de los encuestados votaría a Juntos por el Cambio, el 20% al Frente de Todos y el 10% al espacio libertario. No obstante, el 22% opinó que no votaría y un 5% sostuvo que lo haría en blanco. “Un 3% votaría al Frente de Izquierda, y un 2% a otra lista peronista que no sea el Frente de Todos”, agregó el estudio.

Imagen

En línea con la desaprobación hacia su gestión, Alberto Fernández se encuentra en el puesto 17° entre los candidatos medidos respecto a su imagen positiva. El mandatario tiene 18% de valoración buena, pero, considerando su imagen negativa, cuenta con el mayor diferencial negativo de -58%.

La expresidenta Cristina Kirchner tiene un 26% de imagen positiva, pero un diferencial de -44%. En similar medida, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tiene una imagen positiva del 25%, aunque su diferencial negativo asciende -40. El flamante ministro de Economía no escapa a ese escenario y tiene un 26% de imagen positiva y un diferencial de -38.

En tanto, el dirigente con mayor imagen positiva es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , con un 42% y un diferencial negativo de -3%. Detrás, se ubican María Eugenia Vidal (39%) y Patricia Bullrich (36%). Mientras la exgobernadora tiene un diferencial de -13%, la actual presidenta del partido PRO tiene un diferencial de -18%.

Rodríguez Larreta es el dirigente con mayor imagen, mientras que Alberto Fernández tiene el mayor diferencial negativo. UdeSA

A su vez, el diputado radical Facundo Manes tiene 36% de imagen positiva. El caso del neurocirujano que saltó a la política en 2021 es llamativo, dado que tiene un diferencial de 0, lo que implica “igual cantidad de opiniones positivas y negativas”. Por otro lado, el diputado libertario Javier Milei tiene 32% de imagen positiva, pero un diferencial de -21%. En tanto, el expresidente Mauricio Macri cuenta con 29% de imagen positiva, pero un diferencial de -36%.

Mientras Juntos por el Cambio se encuentra envuelto en tensiones internas, luego de las denuncias de Elisa Carrió, los consultados dieron también su perspectiva sobre la discusión del liderazgo interno. En este sentido, el 29% de los encuestados cree que Mauricio Macri es el líder de la oposición, mientras que un 24% opina que es Horacio Rodríguez Larreta.