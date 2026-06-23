Patricia Bullrich no irá a la reunión convocada por Manuel Adorni con los senadores oficialistas

Ya sin la vocería presidencial, que en unos días estará formalmente a cargo del economista y diputado pampeano Adrián Ravier, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó para hoy a los veintiún senadores que componen el bloque libertario, con el objetivo de sumar apoyo del oficialismo antes de la sesión del jueves en la que podría quedar firme el pedido opositor para interpelarlo en el recinto, el próximo 2 de julio.

De entrada, la cita organizada por el ministro coordinador tendrá una ausencia clave. La propia jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya avisó que no estará en la pretendida foto de unidad y respaldo, que se hará en tres tandas. A la primera, que comenzó a las 11, le seguirán otras dos reuniones, a las 13.30 y 16, respectivamente. Las tres reuniones se hacen en el despacho del jefe de Gabinete, en la planta baja de la Casa Rosada.

“Tiene muy complicada la reunión de labor parlamentaria”, fue la razón que dieron a LA NACION cerca de Bullrich, que desde hace semanas viene objetando la continuidad de Adorni en su puesto, aunque encabeza las negociaciones para dilatar-y en el mejor de los casos, diluir-el pedido de interpelación impulsado por la oposición kirchnerista en la Cámara alta. La reunión de labor parlamentaria, en la que se acuerda el temario con los presidentes de los bloques, está prevista para las 18 de hoy.

Manuel Adorni, en su llegada a la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

No se trata, por cierto, del primer desplante de Bullrich hacia Adorni, a quien sus pares del Gabinete critican en privado, sobre todo luego de declarar, en una entrevista con LN+, que ocultó 500.000 dólares sin declarar, una suma de dinero que presuntamente habría obtenido gracias a una herencia familiar e inversiones en criptomonedas. A principios de mayo, la jefa de los senadores libertarios pidió que el exvocero se apartara de la gestión durante una reunión de Gabinete, aunque en los últimos días suavizó su postura pública, y afirmó que “el Presidente cree que Adorni dio una explicación razonable”, al exponer sus argumentos en la entrevista.

Como informó este diario, tras aceptar el miércoles de la semana que la moción podía tratarse si la habilitaba la mayoría absoluta del cuerpo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza dio marcha atrás y ahora quiere exigir el voto de los dos tercios de los senadores presentes, ya que el proyecto de resolución presentado por el kirchnerismo no tiene dictamen de comisión y, por lo tanto, debería discutirse sobre tablas.

“Hay varios que van porque tienen que ir”, comentaron cerca de otro de los senadores oficialistas, que sí estará hoy junto al jefe de Gabinete. Habrá otras ausencias notables, como la del cordobés Luis Juez, por compromisos particulares en su provincia, según supo este diario, y el formoseño Francisco Paoltroni, fuera del país. “El Gobierno necesita una buena vocería que no tenga que arrancar explicando conductas personales”, afirmó Juez el sábado pasado, a Cadena 3.

Pocos ocultan su incomodidad por el convite de Adorni, en un día de transición para el equipo comunicacional oficial, ya con el designado secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, en Balcarce 50, en reemplazo de Javier Lanari, cercano al jefe de Gabinete y cuya salida se anunciara en la tarde de ayer.

Los ingresos de Ravier y Fernández fueron decididos el viernes, en la reunión de seis horas que sostuvieron el presidente Javier Milei y Adorni. La continuidad del ministro coordinador cuenta hasta el momento con el inflexible apoyo del Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque siguen circulando los nombres de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería) como eventuales reemplazantes, mientras avanza la causa judicial contra el ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito.

En relación a esa causa, Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá —una de las propiedades bajo la lupa en la investigación por el crecimiento patrimonial del funcionario—, reveló el domingo que recibió una intimación de ARCA para subsanar una serie de “inconsistencias” detectadas en su situación fiscal. El empresario, que aseguró haber recibido US$245.000 por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario mileísta, afirmó además que no volvió a tener contacto con Adorni desde que estalló la polémica.