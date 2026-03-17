Senado: incertidumbre, dudas y reproches internos en el oficialismo por los casos de Adorni y $LIBRA

Momentos de incertidumbre se viven en el bloque oficialista del Senado, que conduce Patricia Bullrich (Capital), en el que se siguen con suma atención las últimas novedades del caso $LIBRA que apuntan al presidente Javier Milei mientras se guarda vigilia a la espera de instrucciones para saber qué camino seguir en materia legislativa.

El cuartel libertario de la Cámara alta tampoco es ajeno a las feroces internas que atraviesan a La Libertad Avanza (LLA), tanto en la Casa Rosada como en el propio Congreso, donde los triunfos legislativos de las sesiones extraordinarias de febrero solo sirvieron para disimular que las peleas de la Casa Rosada también tienen su correlato en el parlamento.

Así, en los despachos oficialistas podían escucharse tanto opiniones críticas contra Manuel Adorni y el daño que le provocó al Gobierno al subir a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial en viaje a los Estados Unidos como las sospechas e hipótesis que se tejen en torno a quién filtró a la prensa las imágenes del jefe de Gabinete abordando un avión privado para viajar a disfrutar el feriado de carnaval en Punta del Este (Uruguay).

“Lo mejor que podría hacer Adorni es no venir al Senado este mes, ya bastante daño hizo”, se quejó un senador oficialista de claro alineamiento con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un diálogo informal mientras intentaba eludir la conversación que le proponía mantener LA NACION.

Bullrich, durante su reunión con Nahuel Gallo en el Senado

El legislador pidió, así, que se suspenda este mes la obligación constitucional que tiene el jefe de Gabinete de informar a las cámaras legislativas, de manera alternada, sobre la marcha del Gobierno. La primera cita del período ordinario estaba prevista que fuera en el Senado, pero, al parecer, el debut de Adorni en estos menesteres recién ocurrirá en abril y en la Cámara de Diputados, cuando se espera que el escándalo por el viaje de su esposa y por los gastos del vuelo privado a Uruguay ya se haya aplacado.

Al error no forzado del jefe de Gabinete se suma el renacimiento del escándalo $LIBRA y las pruebas reveladas por LA NACION el fin de semana que, como mínimo, ponen en cuestionamiento las explicaciones ofrecidas por Milei para negar su vinculación con el lanzamiento del memecoin.

“El caso $LIBRA es complicado, la verdad que ya no sé qué pensar”, le dijo a este diario un senador libertario que llegó con el recambio de diciembre último y que suele recorrer los medios de comunicación defendiendo a capa y espada las políticas del Gobierno y el cambio cultural que dice encarnar el Presidente.

Bullrich junto al gendarme Nahuel Gallo en el Senado

Con la Casa Rosada ocupada en esos frentes más complejos, la agenda parlamentaria pasó a un segundo plano, paralizando el papel protagónico, como locomotora del cambio que impulsa el Gobierno, que Patricia Bullrich pretende darle al Senado desde que se convirtió en jefa de la bancada oficialista.

Sin proyectos del Gobierno que impulsar, la exministra de Seguridad organizó para esta semana una agenda de transición –integración de comisiones, reforma de requisitos contemplados en el Reglamento del Senado en la publicación de edictos para el tratamiento de los pliegos judiciales-, mientras espera instrucciones sobre la posible agenda legislativa.

Todo indica que Bullrich tendrá un esbozo cuando se vuelva a reunir la mesa política que integra la exministra y que encabeza el jefe del Estado.

Pero la gestión de Bullrich tampoco está exenta de críticas producto de las internas que cruzan al oficialismo en todos los frentes. Así, desde algunas usinas libertarias se agita el fantasma de un supuesto enojo de Karina Milei por el alto perfil que adoptó la jefa de la bancada desde que llegó a la Cámara alta.

“Para mí hay un delay en cómo le llegan a la prensa los temas. Es cierto que hace unas semanas hubo algunos encontronazos, pero ahora está todo normal”, opinó un viejo empleado del Congreso que conoce el paño libertario.

Puede que el comentario sea acertado, ya que el supuesto inicio del malestar de la hermana presidencial fue la forma en que Bullrich celebró la sanción de la reforma laboral en la Cámara alta. Para los exégetas de Karina Milei, la senadora porteña se habría adjudicado como propio un triunfo que fue del Gobierno.

Los que conocen a Bullrich no se dan por aludidos y niegan que haya malestar alguno con la secretaria general de la Presidencia. Citan como ejemplo el saludo a Karina Milei el día de la sesión en el Senado y rechazan una supuesta apropiación del logro recordando la foto de celebración con toda la bancada que la exministra organizó en el recinto tras la sesión.

El festejo de Patricia Bullrich y el bloque de LLA tras la aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado Santiago Oroz

Eso sí, en el entorno de la exministra aseguran que no hay intenciones de cambiar el paso y siguen en modo de campaña, aunque no digan para qué cargo. La semana pasada, Bullrich fue a Expoagro, donde dio una conferencia de prensa: volvió a mostrarse con el gendarme Nahuel Gallo, al que invitó al teatro a ver la obra que produce su esposo, Guillermo Yanco; y hasta se dio el lujo de subir en la tarde del sábado a sus redes sociales una serie de fotos en la que se la ve rodeada de jóvenes y adolescentes en el festival Lollapalooza.