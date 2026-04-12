Senado. Los nombres del establishment judicial que invaden la lista de jueces propuestos por Milei

El gobierno de Javier Milei parece haber dejado atrás su discurso de combate a “la casta”, al menos en lo que se refiere a la justicia. Eso es lo que muestra un análisis de los más de 80 pliegos nominando jueces, fiscales y defensores oficiales que el Poder Ejecutivo envió en diferentes tandas durante las últimas dos semanas, en el que proliferan apellidos reconocidos pertenecientes a la denominada “familia judicial”.

No sólo de hijos y esposas de funcionarios del Poder Judicial está integrada la nómina que envió el ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la hermana presidencial, Karina Milei, y el aval del jefe del Estado.

Así, aparece un nombre como el de Laureano Durán, de innegables lazos con operadores judiciales del kirchnerismo, como el actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, que también es representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el Consejo de la Magistratura.

Hijo del fallecido Alberto Ramón Durán, un juez que presidió la Cámara Federal, el nombre de Laureano Durán cobró relevancia porque en diciembre de 2014 se convirtió con menos de 40 años y por impulso de la entonces presidente Cristina Kirchner en juez subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, un tribunal clave ya que tiene competencia electoral. Su nombramiento fue para reemplazar al juez Manuel Blanco, que había fallecido.

Si hablamos de familia, el ministro Mahiques está fuertemente involucrado con este proceso para empezar a completar las más de 300 vacantes judiciales, que en el Senado comenzará el 29 de abril, con la primera de una serie de cinco audiencias que finalizará el 14 de mayo.

Esta semana, el jueves 16, se realizará una audiencia en la que su padre, Carlos Mahiques, será protagonista. El camarista busca extender por cinco años su magistratura a partir del próximo mes de noviembre, cuando cumplirá 75 años y, según la Constitución Nacional, debería jubilarse. Nobleza obliga, su pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo en febrero, casi un mes antes de que su hijo reemplazara a Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia.

Mahiques padre es una figura polémica desde que fue trasladado por el gobierno de Mauricio Macri a la Cámara Federal de Casación Penal, un cargo para el que no había concursado. Por esa razón ya ingresaron a la Comisión de Acuerdos del Senado dos impugnaciones mellizas impulsadas por Inecip y ACIJ que destacan ese tipo de movimiento “han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, motivo por el que piden corregir “inmediatamente” una situación que consideran contraria a la carta magna.

Otro de los nombres resonantes por sus lazos de sangre es el de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que está nominado para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Rosatti hijo fue secretario en la justicia electoral entre 2013 y 2018 y es autor del libro “La Justicia Mediática”, en el que analiza la relación de los medios de comunicación, la opinión pública y el servicia judicial y que fue presentado el años pasado en el Senado con el apoyo de senadores libertarios.

También miembro de la “familia judicial” es Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham. La postulante es secretaria en la Cámara Federal porteña y es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien actualmente tiene a su cargo causas de alto impacto político.

Su trayectoria en la justicia es extensa, tanto como su expertise y conocimiento que le permitieron terminar primera en el concurso del Consejo de la Magistratura sin necesidad del habitual empujón político de la entrevista personal que se le suele dar a quienes tienen el favor del Gobierno de turno para poder ingresar en las ternas que se envían al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la nominación de Juan, la tercera ya que las dos veces anteriores su pliego fue retirado por cambios de Gobierno, cobra relevancia porque su esposo es el magistrado que tiene a su cargo la causa Andis, en la que está involucrada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei,

La herencia judicial también se puede rastrear en Juan Andrés Moldes. Su padre era el fallecido fiscal Germán Moldes y está postulado como fiscal ante los juzgados en lo Penal Económico.

Nominado para juez de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal en la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Pacilio es hijo del ex camarista Antonio Pacilio. Hizo toda la carrera judicial desde auxiliar administrativo hasta secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, cargo que ejerce en la actualidad.

La nómina también incluye secretarios que han crecido al amparo de los jueces más influyentes de los tribunales de Comodoro Py, como María Julia Sosa, quien se desempeña en el juzgado federal de Julián Ercolini, que está propuesta para un Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata.

En esa nómina se inscriben, también, Ivana Quinteros, actual secretaria de la Sala I de la Cámara Federal, nominada para un cargo en un tribunal oral criminal; Javier Arzubi Calvo: actual fiscal federal que trabajó durante años con el juez federal y frustrado candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo; y Jésica Sircovich, que es secretaria en la Cámara de Casación Penal y propuesta para un tribunal oral en la capital de la provincia de Buenos Aires.