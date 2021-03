Señal a Sergio Berni: intendentes se reunieron con Sabina Frederic por la seguridad en el conurbano

Una delegación de intendentes del conurbano se reunió esta tarde con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic . En el encuentro, que según fuentes oficiales se realizó a pedido del presidente Alberto Fernández, los intendentes y la ministra dialogaron sobre la intención de los jefes comunales de tener una mayor influencia sobre el despliegue de los 4000 efectivos de fuerzas de seguridad federales que actualmente patrullan el conurbano bonaerense. En medio de la tensión entre Frederic y su par bonaerense, Sergio Berni, los intendentes acudieron al ministerio nacional para buscar ampliar su poder de decisión en los operativos en sus distritos.

En primer término, Frederic recibió a los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Gustavo Menéndez (Merlo). Después del encuentro con ellos, se acercó a la sede del Ministerio de Seguridad el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Sabina Frederic y Gustavo Menéndez Prensa Seguridad

“ Los intendentes solicitaron incidir en la planificación del despliegue de las fuerzas federales en cada uno de los distritos ”, subrayaron a LA NACION fuentes oficiales al tanto de los dos encuentros. Frederic estuvo acompañada por varios de sus funcionarios de confianza, como Cecilia Rodríguez (jefa de Gabinete del ministerio); Eduardo Villalba (secretario de Seguridad), Gabriel Fucks (secretario de Articulación Federal) y Luis Morales (subsecretario de Intervención Federal).

“ Estuvimos con Sabina para saber sobre los lugares y destinos de los 4000 efectivos de fuerzas federales que se encuentran en el conurbano. Dejamos planteado que queremos tener injerencia en la distribución de esas fuerzas federales ”, señaló a LA NACION uno de los jefes comunales que participó del encuentro.

Un testigo de la charla entre los intendentes y la ministra contó a este diario que “las diferencias entre ambos ministerios perjudican” a los mandatarios locales, que “ponen la cara con los vecinos”.

Una fuente que estuvo al tanto de la organización del encuentro sostuvo a LA NACION que el encuentro “estuvo impulsado por el Presidente, como un gesto para Sabina”, y que se busca replicar el Plan Centinela del kichnerismo.

La reunión se realizó una semana después del último cruce entre Frederic y Berni, que la tildó de “inoperante” e “hipócrita” tras la resolución de la desaparición de la niña M. Los mismos calificativos le dedicó a Villalba, a quien tomó del cuello e increpó en el lugar. Frederic afirmó que todo era un “problema de ego” del ministro.

Sabina Frederic recibió a intendentes del conurbano tras los cruces con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni Prensa Seguridad

Fuentes cercanas a Berni consultadas por LA NACION aseguraron que el encuentro entre Frederic y los intendentes, sin la presencia del ministro, no genera malestar, aunque consideraron que el pedido de los intendentes confirma críticas que ya planteó Berni . “La ministra puede tener reuniones de ese estilo, no tiene que estar Berni. Es un país federal. Alrededor de eso hay también literatura, como señalar que el Presidente la mandó a la ministra a reunirse. Pero que los intendentes pidan mayor influencia y saber dónde están las tropas federales confirma lo que dijo Berni varias veces, que le mienten al Presidente cuando le dicen que está acordada la distribución”, afirmaron en el círculo cercano del titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

“No hay nada en el diseño de la seguridad provincial en lo que pueda interferir el ministerio nacional. Si se pide asistencia federal es por convenios”, agregaron desde el entorno del ministro.

Tema en agenda

Tras el incidente entre Berni y Villalba, y las críticas del ministro a Frederic, varios de los intendentes se reunieron la semana pasada con el Presidente, en un encuentro del que también participaron Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y otros miembros del gabinete, como los exintendentes Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi. En esa cumbre, según pudo saber LA NACION de dos fuentes al tanto de lo hablado, los problemas de seguridad y los cortocircuitos entre ministros fueron parte de los temas.

“La reunión fue el día del entredicho. Se hizo un comentario, pero no se pidió la renuncia de nadie. Hablamos que habría que ordenar el tema de la seguridad porque es un año electoral y estaría bien que todos fuéramos hacia el mismo lugar. Ese orden tiene que estar en todas las materias, no solo en seguridad”, dijo a LA NACION un testigo de ese encuentro.

“La idea es que la política decida la seguridad y no las declaraciones de ministros por los medios. Darle un cauce político y no exigir renuncias dobles. Es una reunión que había quedado planteada después del anuncio de las 1000 obras que se hizo en Almirante Brown [el lunes pasado]. No es que se juntaron a analizar qué dice y qué hace Berni”, describió otra fuente que supo de la reunión.