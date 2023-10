escuchar

El analista político Sergio Berensztein brindó sus consideraciones respecto del primer debate presidencial de 2023 y aseguró que solo hubo un candidato “distinto” en la transmisión. En ese sentido, reflexionó acerca de la presentación de los presidencialistas y aseguró que ninguno “perdió demasiado”, porque no cometieron errores que los dejaran mal parados, aunque desestimó que el debate pudiera influenciar de manera decisiva en el electorado: “ Nos quedamos con sensación a poco ”.

Entrevistado por Luis Novaresio en su ciclo de entrevistas por LN+, Berensztein sostuvo que “lo más importante es el debate y no el contenido”. “Me pongo en lugar de ciudadano y después de analista. Si lo hubiera utilizado para saber a quién votar, me quedé insatisfecho”, expresó.

“Hay que esperar al segundo. Capaz están más sueltos y ya se rompió el hielo”, vaticinó con respecto al próximo debate del siguiente domingo y agregó que “ganar o perder” no es definitorio para la elección: “En el margen todo suma en una elección tan ajustada, aunque no defina una elección. Lo importante es no cometer grandes errores”.

En ese sentido, diagnosticó qué fue lo que ganaron los principales candidatos con sus discursos. “Como analista veo que nadie perdió demasiado y se consolidaron algunas credenciales. Para Massa fue importante decir: ‘Este gobierno y mi gobierno’ . Se podrá decir que fue presidente de la Cámara de diputados, pero no importa porque estableció una diferencia conceptual que le cierra en el contexto de su campaña”, analizó sobre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP).

En el caso del líder de La Libertad Avanza (LLA) ponderó que no cometió errores pese a ser el personaje más nuevo de la política. “Milei no cometió ningún error, que es importante para él por la especulación de “El Loco”... no apareció en el debate esa faceta”.

Sobre la presidenciable de Juntos por el Cambio (JxC) dijo: “Patricia aunque estaba con algún problema de salud fue de menor a mayor. Pero le costó en temas económicos aunque fue muy firme en la seguridad”.

Tras ello, marcó un asterisco y calificó a Myriam Bregman del FIT-U como quien salió mejor parada del encuentro aunque le marcó una crítica. “Lo de Myrian fue una pena porque fue la única candidata totalmente distinta. Los otros cuatro estaban de acuerdo en muchas ideas, con sus matices. Pero ella venía de la izquierda y tenía todo para moverse hasta el centro y quedar como una socialdemócrata europea”.

“Sin embargo, se mantuvo como una troska. La izquierda tuvo contribuciones muy extraordinarias al debate público de la democracia en la historia con temas como el medioambiente, leyes laborales, reclamos de la mujer, y eso le falta a la izquierda de la política argentina, como Milei lo hizo bien con la derecha trayendo debates públicos. Estuvo pilla con lo del gatito”, sentenció con respecto a cómo se refirió Bregman a Milei en una de las intervenciones: “No es un león, es un gatito mimoso”, había dicho la candidata.

