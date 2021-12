Sergio Berni contó por qué está alejado de Cristina Kirchner y habló de una herida “muy profunda”

Crítico desde hace tiempo del rumbo del Frente de Todos (FdT), pero aún firme en su cargo de ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni contó que su aspiración es ser presidente en 2023 y también habló sobre el punto de fricción que se generó con la vicepresidenta Cristina Kirchner -su referente política- desde las elecciones legislativas.

“Estoy muy alejado de Cristina Kirchner”, había dicho el funcionario bonaerense, que explicó ayer que su afirmación no se dio en términos “de romanticismo”, sino que se basó en una distancia generada tras el último cierre de listas del oficialismo, de cara a las legislativas. “Nosotros, mi agrupación, los militantes que nos sentimos con una pertenencia muy fuerte al peronismo, hemos sido agraviados fuertemente y sin necesidad”, expresó Berni en Crónica TV.

En ese sentido, refirió que lo que ocurrió cuando se definieron las nóminas les dejó “una herida muy profunda difícil de cerrar” y explicó: “Hubo algunos actores que hicieron mucho daño sin ninguna necesidad y eso en política no se hace, el haberme pedido que no participe como candidato a diputado provincial... Entiendo que es una potestad de los líderes de los espacios decir quiénes son los representantes, pero a nivel provincial hay una representación territorial en la cual trabajamos todos los días”.

Fue en julio de este año que Berni desistió de candidatearse, luego de arduas negociaciones en las que tuvieron injerencia los intendentes y La Cámpora. “Pedirnos a los peronistas, que fuimos proscriptos, que no vayamos a una elección y sin ningún tipo de explicación más que garantizarle a una diputada de La Cámpora que sea reelegida, la cual hace cuatro años que es diputada y no le conozco la voz ni nada, es un agravio a aquellos que dejamos la vida para cambiar la realidad de la Provincia”, señaló Berni, que incluso barajó la posibilidad de salir del área de seguridad tras los comicios, pero que se quedó en su cargo por voluntad del gobernador Axel Kicillof.

Sin titubeos a la hora de achacar la gestión del presidente Alberto Fernández, dijo que con el mandatario “nunca estuvo enganchado” y volvió a manifestar que no le cree al jefe de Estado cuando dice que convocará a una amplia interna dentro de la coalición oficialista para las presidenciales de 2023.

“Yo no creo que vaya a haber PASO. Primero, porque este gobierno además de dilapidar cinco millones de votos en estos últimos dos años no solamente dilapidó su capital electoral, sino su credibilidad”, planteó Berni, en primer término. “Tampoco creo porque el Frente de Todos está compuesto por muchos partidos y el presidente Alberto Fernández, con todo respeto al Presidente, no tiene representatividad territorial ni fuerza partidaria como para tomar una definición por todo el frente. Son dos situaciones por las cuales no estoy convencido, pero faltan dos años y tiene que correr mucha agua abajo del puente”, agregó.

Con esa actitud hacia el interior de la coalición, Berni confirmó que quiere llegar como titular a la Casa Rosada e indicó: “Nos estamos preparando para el 2023, para competir por el cargo de presidente”.