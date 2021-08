Sergio Berni criticó con dureza a Victoria Tolosa Paz por su frase sexual: “El pueblo es infeliz si no hay justicia social”

“Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así”, dijo la precandidata a diputada por la Provincia del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz . Las críticas no tardaron en llegar y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue uno de los más duros detractores de la aspirante a legisladora de su mismo espacio: “Por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay justicia social”.

“Es parte importante de la vida el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”, dijo Tolosa Paz, en un distendido diálogo con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi, por C5N.

Además, la candidata a legisladora nacional por la Provincia habló sobre la importancia de la vacunación con la llegada de la primavera, al sostener que se alcanzará “un nivel de inmunidad de todos y todas”. Así, planteó que “los pibes están desesperados y hartos de los aforos porque quieren bailar”.

En la misma entrevista por radio La Red, así como cuestionó a la cabeza de lista bonaerense del FdT por priorizar “el goce”, Berni también criticó a su par a nivel nacional, Sabina Frederic, por relativizar la inseguridad al decir que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”.

“Recién escuchaba decir que en Suiza no hay nada que hacer... Si a usted le parece que educarse, trabajar y producir en un país como Suiza es nada que hacer, me parece que está viendo otro canal”, lanzó el titular de la cartera de Seguridad en la Provincia.

“El daño de las palabras es grandísimo. Capaz cree que nosotros vivimos de joda y por eso en pleno Olivos Gate salió a pedir la reelección del Presidente”, señaló Berni, en referencia al festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta presidencial, en julio de 2020.

