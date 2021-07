Sergio Berni dio detalles sobre Chano: “Si la Policía hubiese tenido una Taser, esto no hubiese ocurrido”

Una de las medidas más incipientes del gobierno de Alberto Fernández fue cancelar la implementación de las pistolas Taser que había dispuesto la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuya puesta en marcha había generado polémica y opiniones contrapuestas en cuanto a los riesgos de su utilización por parte de los efectivos policiales.

Hoy, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a pedir por el uso de estas armas no letales y reavivó la discusión, ante lo ocurrido con el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien recibió un disparo de un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) cuando intentaban reducirlo por haber sufrido un brote psicótico que lo llevó a amenazar con un cuchillo a los agentes, médicos y a su propia madre.

“Si la Policía hubiese tenido una pistola Taser, esto no hubiese ocurrido”, determinó el funcionario de la gestión bonaerense, de marcado enfrentamiento con su par nacional, Sabina Frederic, quien dio de baja el plan de Bullrich.

“Este es el mejor ejemplo, Chano está vivo porque tuvo suerte. Ahora, se podría haber evitado tranquilamente con el uso de una pistola Taser, por eso es que damos las discusiones que tenemos que dar”, sostuvo Berni, en una entrevista con Radio 10.

Consideró, también, que estas herramientas “son fundamentales” y expresó, al respecto: “No solo para preservar la vida del policía, sino también la vida del delincuente, que más allá de que este no es el caso, estamos hablando de un paciente psiquiátrico, que podría haber sido totalmente neutralizado con el uso de una pistola Taser”.

Días atrás, en una entrevista con LA NACION por el lanzamiento de su nuevo disco, Chano afirmó: “Hace dos años que estoy muy bien. Siempre tuve la vocación de internarme cuando estuve mal, cuando consumía, cuando me pasó todo lo que me pasó. Hace dos años que estoy muy bien”. PATRICIO PIDAL/AFV

Pese a evitar hablar directamente sobre Frederic y la cartera que conduce, Berni consideró que se necesitan “políticas de consenso generalizadas” y deslizó: “No podemos estar discutiendo superficialidades, cuando tenemos una provincia que tiene una situación endémica y estructural en materia de seguridad, la cual estamos desandando con mucho esfuerzo”.

Detalles sobre lo ocurrido con Chano

Además, Berni consideró que el entrenamiento de los oficiales también es importante y se refirió al caso puntual de Chano. “Obviamente que [el policía] no le apuntó a la cabeza, apuntó como pudo, en el momento que pudo, y antes de neutralizarlo de esta manera se intentó neutralizar de manera no letal”, detalló el ministro, quien aseguró que “el policía hizo lo que tenía que hacer” y añadió que “la fiscal no ha tomado ningún tipo de medida con los agentes que fueron a trabajar”.

Justificó esto último, al narrar: “Mire cómo será el brote que tenía, que para subirlo a la ambulancia, herido y todo, hubo que sedarlo. Cuando se terminó el efecto de la sedación, despertó adentro de la ambulancia y atacó a la madre. Hubo que poner a la madre nuevamente adelante de la ambulancia, para que no la lastime”.

El ministro contó, incluso, cómo fue la notificación a la Policía. “A la una recibimos un llamado de auxilio por aparte de la madre [del cantante], que había una persona que estaba con una reacción que ella la denominaba ‘psicótica’, estaba siendo amenazada por parte de Chano con un cuchillo, al igual que los médicos que habían ido a atenderlo”. Berni dijo que, una vez los agentes en el lugar, Chano -que ya había pasado “una situación similar”-“quiso atacarlos”.

LA NACION