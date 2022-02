Sergio Berni: “Me fui del kirchnerismo, llegó la hora de cortar el cordón umbilical”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló hoy sobre su vínculo con el kirchnerismo y, fiel a su estilo, a la hora de brindar declaraciones de alto impacto, el funcionario reveló que abandonó el espacio. “Llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”, disparó en diálogo con eltrece.

Tal cómo había anticipado LA NACION, Berni ahora está solo en la política nacional y no mantiene el lazo de obediencia absoluta con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Lo del kirchnerismo es una decisión mía. Decidí apartarme de ese espacio político que quiero, respeto, al que pertenecí durante 33 años y le di más de la mitad de mi vida, pero uno a veces tiene que tomar decisiones”, señaló Berni.

Qué dijo Berni sobre Cristina Kirchner

En relación a su reciente determinación expresó: “Me fui con dolor y tristeza, pero respeto la figura de Cristina, que es la única dirigente que tiene en la cabeza un modelo de país en la cabeza, que a uno le puede gustar o no gustar. Nunca me van a encontrar criticandola, aunque creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”.

Asimismo, Berni aclaró que su decisión de apartarse del kirchnerismo se dio en la última elección cuando votó por el peronismo. “Es una decisión personal de uno, que estuvo 33 años en el mismo espacio y está integrado por gente que no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Esos frentes nunca me representaron. Cuando se armó no estuve de acuerdo, pero tampoco era el dueño de la verdad”, precisó.

“Uno cuando hace una alianza no es para ganar una elección, es para construir el futuro de una Nación”, sentenció Berni en alusión directa al Frente de Todos.

Los enfrentamientos de Berni con Aníbal Fernández

Berni hizo pública su decisión luego de diversos enfrentamientos con funcionarios del Gobierno. Recientemente el ministro bonaerense protagonizó un tenso cruce con su homólogo en Nación, Aníbal Fernández, quien en medio de la crisis desatada por la droga adultera que se cobró la vida de 24 personas, criticó e incluso se burló de la advertencia que este había realizado vía redes sociales.

“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, había alertado Berni luego de darse a conocer la existencia de una partida de cocaína adultera y adquirida en Puerta Ocho, Tres de febrero, que terminó con la vida de 24 personas y más de 80 hospitalizaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Las declaraciones de Berni rápidamente fueron replicadas por Aníbal Fernández quien publicó una serie de banderas internacionales con la leyenda “el consumo de drogas mata”. Y una bandera argentina con este texto tomado de las declaraciones de Berni: “El que compró drogas en las últimas 24 horas descártela porque es de la mala”.

Luego, cuando el número de muertos por la droga adultera comenzó a incrementarse Fernández borró el tuit e incluso intentó pedir disculpas. “Es patético”, lanzó Berni.

Por otro lado, tal como ya había aclarado LA NACION, el vínculo con el Presidente fue malo desde siempre y Berni se cansó de criticar a Fernández y a su exministra Sabina Frederic. “No sé cuánto tiempo más van a aguantar a un ministro que discrepa públicamente con el Presidente de la Nación. A mí la gestión me apasiona. Yo me voy a quedar hasta que me echen”, se le oyó decir el año pasado.

En tanto, al ser consultado hoy por su vínculo con el mandatario, Berni resaltó que no tiene diálogo. “La última vez que hablé habrá sido hace un año”, precisó. Asimismo cuando le hicieron la misma pregunta sobre Cristina Kirchner, concluyó: “Después de las elecciones no hablé más”.

Berni habló sobre la decisión de Máximo Kirchner

Por último, más allá de las diferencias y rispideces que tuvo con Máximo Kirchner, Berni ponderó la decisión del hijo de la expresidenta de abandonar la jefatura del bloque de Diputados.

“Hay dos cosas en la política que se perdieron: la lealtad y la coherencia. Hoy, tener coherencia y ser leal son como dos atributos raros en la política. Si algo hizo Máximo es que fue coherente entre lo que piensa y dice”, destacó Berni.

Y en ese sentido completó: “La actitud de Máximo fue coherente. ‘No estoy de acuerdo con esto, soy el presidente de bloque, Señor Presidente busque a alguien que esté convencido y que ayude a resolver el problema que tienen los argentinos’. No puso en riesgo nada, fue más mediático”.

Por último, en relación a la coherencia, Berni destacó el desempeño de la izquierda. “El sector político más coherente es la izquierda, no hablo de contenido, sino de pensar de una manera y actuar de la misma manera. No tengo nada que ver con la Izquierda pero piensa de una manera y actúa de esa manera, no dice una cosa y después hace otra”, concluyó al respecto.