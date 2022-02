Una joven denunció haber sido abusada en grupo en plena calle

A través de las redes, una joven de 22 años, de la ciudad bonaerense de Rauch, denunció que fue abusada sexualmente por al menos seis hombres, en la ciudad de Ayacucho. “Me agarraron a la fuerza y se turnaban entre todos para besarme y tocarme” , escribió Johana Maldonado.

Según precisó Maldonado, el ataque se dio el pasado fin de semana, en plena calle. “No puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar esto, pero es necesario q las mujeres empiecen a cuidarse y no anden solas”, comenzó su relato la joven.

Mientras que la mujer señaló que no pensaba difundir su historia hasta tomar coraje, Maldonado confesó que el apoyo de sus amigos fue clave. “Me veo en la obligación de contar lo que me pasó a mi para q las pibas de Ayacucho se cuiden de estos hijos de puta que viven en Villa Aurora”, advirtió.

Maldonado contó que -como es costumbre- viajó el fin de semana para verse con amigo. “Todo iba bien hasta que yendo a comprar a un almacén un grupo de 6 pibitos aproximadamente me agarraron a la fuerza y abusaron de mí” , aseguró.

Y continuó: “Me levantaron la ropa y se turnaban entre todos para besarme y tocarme, incluso me decían q me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos y me decían que me callara, que no dijera nada”.

En este sentido, la víctima destacó: “Lamentablemente ya ningún lado es seguro sin importar que tan chiquito sea”. “A veces creemos que por vivir en pueblos estas cosas no pasan, y no es así, sino que es muy difícil tener la valentía necesaria para contar algo así”, subrayó.

Luego de agradecer a su círculo íntimo por la contención y el apoyo, Maldonado señaló que presentó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer. “Actuó muy bien conmigo, incluso consiguieron que volviera segura a Rauch”, dijo, y destacó que la fiscalía “actuó rapidísimo”.

“La denuncia está hecha, pero si la justicia de Dolores no hace nada contra ellos que les pese la condena social”, aseguró la joven.

La publicación de Maldonado sirvió como disparador para otras mujeres que han padecido experiencias similares. “A raíz de lo que publiqué se comunicaron muchas chicas para contarme que les pasó lo mismo con estos mismos chicos”, contó.

“Voy a someterme a pericias psicológicas y/o a todo lo que pueda aportar credibilidad a mi caso para que esto no quede en la nada”, escribió esta tarde, luego de que su caso tomara exposición.

“No voy a bajar los brazos, me arruinaron la vida y todos tienen que pagar por eso”, exclamó, y aclaró: “Quiero aprovechar para aclarar que NO hubo violación mas a que mis derechos y libertad, NO hubo acceso carnal por parte de ninguno, solo fue eso lo que está declarado en la denuncia: UN ABUSO”.

“En ningún momento acusé a NINGUNO de violación”, dijo, y cerró: “Aprendamos las definiciones y diferencias entre ambas para no generar confusión. Aclarado esto, no tengo mas nada que decir ni nada que probarle a nadie mas que a la Justicia”.

Al menos tres de los responsables por el abuso habrían sido identificados. La causa fue caratulada como “abuso sexual simple”, pero agravado por ser producido por pluralidad de autores.