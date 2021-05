Sergio Berni se despegó del caos por los controles en los accesos: “Subordinamos nuestro accionar a los requerimientos del gobierno nacional”

La congestión de tránsito que se produjo ayer para salir de la Ciudad e ingresar en territorio bonaerense -principalmente, en la Autopista Panamericana- fue, para el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, consecuencia de un pedido expreso del gobierno nacional.

“Nosotros, ante una situación como esta, subordinamos nuestro accionar a los requerimientos del gobierno nacional”, dijo el funcionario y deslindó de responsabilidades a su cartera en cuanto a los controles de los permisos de circulación que realizaron las fuerzas ayer, en el marco de las nuevas restricciones para contener la segunda ola de coronavirus.

“El gobierno nacional ha requerido que hiciéramos lo que estamos haciendo, en ese sentido entendemos que la subordinación en la actividad policial es fundamental y vamos a seguir haciendo lo que requiera el gobierno nacional”, aseguró Berni, durante una entrevista para el canal TN.

Colapso de tránsito por los controles en la Panamericana, ayer Rodrigo Néspolo

Con una conocida diferencia en los criterios y reiterados roces con su par de la Nación, Sabina Frederic, Berni consideró que “el Gobierno no es un club de amigos” y comentó, sin hacer mención explícita de la ministra: “Tenemos muchas diferencias metodológicas; pero no hay ni buenos, ni malos”.

“Sabemos que no hay vacunas”

El ministro de Seguridad bonaerense también mostró una postura diferencial con la mayoría de los funcionarios de la Provincia sobre la provisión de dosis para inocular contra el Covid-19. “Sabemos que no tenemos vacunas. No sé si es un error del Gobierno, los contratos se firmaron, algunos cumplieron y otros no. La gran mayoría no cumplió, ninguno cumplió, no solamente aquí, en el mundo. Esto no quiere decir que a mala de muchos, consuelo de tontos”, sostuvo Berni y agregó, en ese sentido: “No es que no tenemos las vacunas porque están escondidas, las vacunas no están, es una realidad, con la realidad no nos podemos pelear”.

A pesar de ello, remarcó que hay una buena perspectiva para acelerar el plan de inoculaciones durante los próximos días, por “la posibilidad cierta de tener un número importante de vacunas”. Ayer llegaron al país 1.453.565 dosis de AstraZeneca y Sputnik V, vacuna rusa a la que Berni defendió: “La realidad demuestra que todos los estudios que se han hecho en la Argentina con Sputnik han sido exitosos”. Ayer, una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba confirmó la efectividad de dicho fármaco contra la variante de Manaos.

Berni también apuntó contra la administración porteña y dijo que el sistema sanitario de la Capital ya sufrió un colapso, hace tres o cuatro semanas. “Se colapsó el sistema de salud privado de la Ciudad y pasó desapercibido para algunos, otros no lo quisieron ver y otros intentaron poner la mugre abajo de la alfombra, pero el sistema de salud colapsó, no se evidenció porque se utilizaron las reservas de camas que tenía la Provincia”, aseguró Berni y, para cerrar, detalló que mueren ocho de cada diez pacientes que ingresan en las terapias intensivas.

LA NACION