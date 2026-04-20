En dos años, el gobierno de Santiago del Estero le transfirió más de $1200 millones a una empresa vinculada a Toviggino

La investigación judicial que derivó en un pedido de detención del tesorero y del presidente de la AFA reveló el flujo de dinero que partió desde las arcas del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, conducido en las últimas dos décadas por Gerardo Zamora, a un grupo de empresas ligadas a Pablo Toviggino. El dictamen del fiscal federal Pedro Simón se focaliza en las transferencias dirigidas a Segon SRL, que ganó una licitación en 2024 para hacerse cargo de la seguridad del Hospital Regional de la capital santiagueña. Fueron más de $1200 millones, solo en los últimos dos años.

Esa firma, controlada por SOMA -otra de las empresas vinculadas al tesorero de la AFA-, también recibió fondos públicos de la Municipalidad de Frías, gobernada por un intendente zamorista, y de la propia AFA. El dinero ingresaba a una cuenta del Banco de Santiago de Estero y se repartía en menos de 48 horas.

El dictamen de Santiago del Estero revela que en 2024 hubo más de 50 transferencias desde las arcas provinciales a la empresa Segon por un total de $633.550.169,32.

¿Cómo se justifica ese dinero? El mismo dictamen menciona un decreto provincial, publicado en el Boletín Oficial de Santiago del Estero el 5 de junio del 2024, donde se adjudica a la empresa Segon el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo, el más grande de la capital provincial. El contrato original era por $380.160.000, durante un plazo de doce meses. Pero las transferencias a la empresa arrancaron en enero de 2024 y llegaron hasta diciembre de 2025.

Solo el año pasado, la gobernación le transfirió a Segon $609.385.635,24.

A fines de 2023, la empresa ya había ganado otra licitación para brindar el servicio de seguridad en el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo y Ex Hospital Zonal de Termas de Río Hondo. Ese dato no aparece en el dictamen del fiscal pero consta en el Boletín Oficial. En ese caso, la licitación era por un plazo de 24 meses. El decreto lleva la firma de Zamora, Elías Miguel Suárez y Natividad Nassif.

LA NACION consultó al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, pero al momento de publicación de este artículo, no obtuvo respuesta.

El senador Gerardo Zamora argumentó que el proyecto de Régimen Penal Juvenil tiene 35 artículos totalmente inconstitucionales. Hernán Zenteno

Combustibles y hoteles

La empresa Segon empezó a facturar en 2022 por la venta de combustibles, servicio de alojamiento en hoteles y sistemas de seguridad. “El monto total facturado ese año fue de $45.547.600,76 y el principal receptor de las facturas fue el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero por un total de $33.233.000”, destacó el fiscal en su dictamen.

En 2024, la empresa sumó la actividad “servicios de seguridad e investigación n.c.p.” y al año siguiente otra docena de rubros como “pompas fúnebres y servicios conexos”, “extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos”, y hasta “servicios de peluquería”.

Un análisis de la estructura societaria revela que sus socios eran Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaras pero luego vendieron sus cuotas sociales a favor de SOMA SRL, una de las empresas ligadas a Toviggino, y a Orlando Martín López, quien aparece en varias firmas vinculadas al tesorero de la AFA.

21 01 26 Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en Pilar Nicolas Suarez

En 2022, SOMA adquirió las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa. Para ese entonces, los socios de SOMA eran Juan Pablo Beacon, otro allegado que supo ser muy cercano al tesorero de AFA, y Carlos Bruno Seguel, a su vez vinculado a varios de los 54 vehículos encontrados en la mansión.

Sobre Taborda Magallanes, quien fue accionista de Segon durante 2024 y 2025, el fiscal sostiene: “Su rol se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después, dándole una apariencia de operación entre terceros”. Este hombre adquirió las acciones de Segon en 2022, cedidas por Mauro Javier Paz, y luego las vendió en diciembre de 2025 a SOMA. También estuvo en Carbello SRL y en Norte Argentino, otras de las sociedades investigadas como parte del entramado.

Al analizar las transferencias que recibió Segon en el Banco del Santiago del Estero, el fiscal detectó que el dinero entraba y salía en menos de 48 horas. “El 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a Segón SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, explicó.

En esa misma cuenta, Segon también recibió transferencias millonarias de la Municipalidad de Frías, gobernada por el intendente Humberto Salim, muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora, y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pedro Simon, fiscal De Santiago del Estero X

En Santiago del Estero sobran los actores judiciales y políticos que sospechan que el requerimiento del fiscal Simón es parte de una maniobra para intentar llevarse la investigación de la AFA a ese “terreno amigo”. Otros creen que se mezcló una feroz interna judicial entre el fiscal y el juez Sebastián Argibay, que acumula fallos a pedido del zamorismo y ahora debería decidir sobre las detenciones y los allanamientos. En cualquiera de los escenarios, la investigación está plagada de datos e informes oficiales sobre el universo de empresas supuestamente utilizadas por Toviggino.

LA NACION contactó al tesorero de la casa madre del fútbol argentino, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Toviggino y Claudio Tapia están acusados de haber liderado una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según la acusación del fiscal, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

El dinero circulaba entre las empresas y se terminaba lavando, según la acusación. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y en el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.

“Las maniobras descriptas habrían tenido por finalidad introducir tales activos en el circuito económico formal, disimular su origen y conferirles apariencia de licitud, mediante la utilización de sociedades instrumentales y la simulación de operaciones comerciales”, explicó Simón al pedir las detenciones.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Otras empresas

¿Solo la empresa Segón recibió fondos públicos en Santiago del Estero? El fiscal detectó que la “Mutual Acceda Ya”, donde Toviggino ocupó un puesto jerárquico, recibió dinero del Gobierno provincial y municipal. Entre 2024 y 2025, fueron $17.844.204,49. Todos esos movimientos están ahora en la mira de la Justicia.

Esa mutual, según los datos que surgen del Boletín oficial, ahora está a cargo de Mauro Paz, uno de los nombres que se repiten en el universo de empresas investigadas.

El goteo no se termina ahí. Según lo informado por Naranja X, el ex cuñado de Toviggino, Manuel Hernán del Castillo Orellana “recibió grandes acreditaciones en su cuenta, por montos superiores a $5.000.000 que los transfería en el mismo momento que los recibía”. Las transferencias, casualmente, se hacían a empleados de la provincia de Santiago del Estero.

El 29 de diciembre de 2025, ingresó a la cuenta de Castillo Orellana una transferencia de $5.900.000. Minutos después, el dinero fue a la cuenta de una empleada del gobierno provincial. Algo similar ocurrió el 26 de diciembre, En ese caso, el dinero terminó en la cuenta de otra empleada provincial. “Entre el 01 y el 06 de noviembre recibió $ 14.972.942,88 que fueron transferidos a distintos CBU los mismos días que se acreditaron en la cuenta”, destacó el fiscal. Todavía no hay respuesta para ese “pasamanos”.

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Con la colaboración de Ricardo Brom