Sergio Berni se refirió al desafío que le planteó Juan Grabois a Sergio Massa en la interna de Unión por la Patria: “No tiene escala”

Sergio Berni se refirió a la disputa que Juan Grabois le planteó con una interna a Sergio Massa dentro del espacio oficialista Unión por la Patria y cuestionó su proyecto en caso que el líder de Patria Grande pudiera llegar a ser electo presidente. “Reconozco que su trabajo de organización social es serio y eficiente, pero creo que no tiene escala para gobernar” , manifestó.

El ministro de Seguridad bonaerense le restó así claridad al armado que el dirigente social encaró de cara a las elecciones luego que Eduardo “Wado” de Pedro no fuera ungido finalmente como candidato. “Para gobernar se necesita algo más que querer ser candidato. [Grabois] no tiene equipo de gobierno para hacerlo”, remarcó en declaraciones a TN.

Berni rescató, no obstante, que comparte con el líder de Patria Grande un “sentimiento fuerte por la soberanía nacional” y “una mirada muy humanista sobre la dirección de la política”. “Pero después, hay muchas cosas que no comparto. Él está en una punta, y yo en la otra”, señaló.

En contraposición, el funcionario de Axel Kicillof elogió al ministro de Economía, Sergio Massa. “Tiene conocimiento férreo del Estado, capacidad de conducción política, liderazgo y un equipo para gobernar”, dijo. Además, sostuvo que en la discusión interna “pudo imponerse” y puso de manifiesto que pesó el pedido que hicieron por él tanto gobernadores como intendentes.

Berni aseguró que Grabois "no tiene equipo" para gobernar; a diferencia de Massa.

“Massa es una persona centrada, que conoce el estado como pocos, que tiene una gran capacidad de gestión, liderazgo, musculatura política, vocación de servicio, por sobre todas las cosas, y vocación de poder”, describió Berni.

Y recordó la frase que había dado Jorge Ferraresi, exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, a principios de marzo de este año. “Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero”, dijo el exfuncionario de Alberto Fernández a la AM 530. “Creo que Massa vino a poner orden; hizo lo que fácticamente se podía hacer”, analizó Berni.

El ministro bonaerense indicó que Massa en la actualidad tiene “más manejo del Estado” que el presidente Alberto Fernández en una coyuntura particular. “Tiene la concentración de los resortes neurálgicos de un gobierno, en el que la economía es un tema central. Y tiene la autarquía para tomar las decisiones que tiene que tomar”, consignó.

En esa línea, Berni procuró despegar a la totalidad de la coalición oficialista del rumbo de la Casa Rosada en estos casi cuatro años. Reconoció en ese sentido “la crisis” que atraviesa el país y habló de un “problema económico importante”. “Soy de los que cree que cuando uno asume, lo hace sin beneficio de inventario. Nadie cuantifica lo que podría estar pasando si no se hubieran tomando determinadas medidas”, desarrolló.

Crítico de Alberto Fernández, insistió en separar a la alianza de la gestión presidencial. “El espacio político nuestro es mucho más amplio que nuestro gobierno. Este gobierno es una pequeñísima parte de un minúsculo grupo de funcionarios, y no es el universo del espacio político que represento, que tiene esa vocación de servicio y de disputar el poder para hacer las transformaciones que el país necesita”, profundizó.

“Me descompuse el día que agredieron a Sergio”

Presente en el estudio de TV, la esposa de Sergio Berni, Agustina Propato, apareció en un segundo tramo de la entrevista. Allí, entre otros temas, dio su impresión sobre cómo vivió el día que agredieron a Sergio Berni durante la protesta de colectiveros. La diputada nacional del todavía bloque Frente de Todos y precandidata a intendenta de Zárate señaló que se “descompuso” ese 3 de abril y cuestionó la falta de repudio generalizado a ese hecho.

Propato cuestionó la reacción del peronismo ante la agresión de Berni. Captura (TN)

“ Eran las 11:30 de un día de trabajo y de repente me encontré con esas imágenes que me hicieron descomponer del estómago” , contó Propato. “[Esos golpes] fueron muy brutales. Como compañera de la vida de Sergio, me alarmaron muchísimo”, añadió.

Al tomar conocimiento del hecho, la diputada explicó que cambió de inmediato el rumbo al que se dirigía y marchó directo hacia la protesta. “La verdad es que me dio mucha impotencia”, reveló.

Después de acompañar a su marido a los exámenes médicos que se le practicaron, señaló, asimismo, que tuvo “sentimientos encontrados”. Destacó que el ministro bonaerense “es un hombre de roble” y que “afortunadamente su salud estaba bien”, pero dijo que le dio “pena el silencio de la política”.

Propato lo vinculó con el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el 1° de septiembre de 2022. “Vi el mismo silencio de todo el arco político no condenando acciones violentas y repudiables, sean dirigidas a las personas que sean”, dijo. Y subrayó: “Hubo silencio en todos los espacios políticos”.

Agredieron a Sergio Berni en la protesta de choferes de colectivos

La legisladora nacional sostuvo que la dirigencia política debe tener “conciencia” en un momento de “debilidad” en las democracias de la región y recalcó que “nadie puede titubear en la condena” de este tipo de hechos.

Así, cuestionó al peronismo. “ Le faltó coraje al espacio político para repudiar , pero también le faltó para hacerlo con lo que fue el atentado a Cristina Kirchner”, dijo.

