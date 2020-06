Sergio Massa y Fernando Iglesias, protagonistas de un cruce que alteró por un momento el clima de armonía en la Cámara baja Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Un inesperado cruce entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , y el diputado de Pro, Fernando Iglesias , alteró por un momento el clima de consenso que impera en la Cámara de Diputados, que prevé aprobar esta tarde en sesión remota una serie de iniciativas acordadas entre el oficialismo y la oposición.

"Señor presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio", irrumpió el diputado Iglesias.

El presidente de la Cámara lo cortó en seco: con su reclamo, Iglesias alteraba el acuerdo alcanzado en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque habían consensuado la rutina de la sesión.

"Señor diputado, hay un acuerdo de labor parlamentaria que suscribió su presidente de bloque -respondió Massa, visiblemente fastidiado-. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria. Si no, debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia".

Iglesias, quien está presente en el recinto, registró el episodio con su celular para luego exponerlo en su cuenta de Twitter . Es sabido que el diputado de Juntos por el Cambio es un crítico férreo de la modalidad de sesiones remotas que realiza la Cámara baja desde que empezó la cuarentena. A su juicio, las sesiones deberían ser presenciales y, por tal motivo, quiso plantear una cuestión de privilegio contra Massa.

"Iba a plantear una cuestión de privilegio contra él y contra Cristina Kirchner . Contra esta última, por el escándalo que se desató ayer en el Senado . Y a Massa por seguir manteniendo la Cámara en la situación actual, que es un simulacro de funcionamiento ", indicó, al ser consultado por LA NACION .

En rigor, el funcionamiento remoto de la Cámara de Diputados fue acordado por todos los jefes de bloque, incluido los de Juntos por el Cambio, en mayo pasado. El protocolo correspondiente vence este viernes.