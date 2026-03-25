“Hubo incumplimientos”: Sergio Massa declaró como testigo en el juicio de Sueños Compartidos

A raíz de su paso por la intendencia de Tigre cuando integraba el Frente para la Victoria, el exministro de Economía Sergio Massa declaró como testigo en la causa Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales ejecutado por la fundación Madres de Plaza de Mayo, cuyas irregularidades son hoy revisadas en un juicio oral y público que comenzó al filo de la prescripción. El excandidato a la presidente dijo que hubo irregularidades.

“Hubo incumplimientos”, afirmó al ser consultado respecto a los convenios con la fundación que dirigía Hebe de Bonafini. “A partir de esos incumplimientos −siguió− fue que el municipio tomó la decisión de continuar las obras”.

Massa llegó a los tribunales de Comodoro Py a media mañana. Enérgico, con saco claro, hizo su entrada a la sala SUM a las 11 en punto, saludó a todos con un gesto corto de cabeza y, del mismo modo que Mauricio Macri la semana pasada, afrontó preguntas de los abogados de las partes.

Se limitó a explayarse sobre los aspectos técnicos de la ejecución de obras, sin correrse de las preguntas que le formularon, aunque no pudo contestar muchas de ellas, al igual que otros de los testigos que lo precedieron.

El juicio oral se transmite vía YouTube

El juicio oral se inició hace un mes, 15 años después de la acusación fiscal. Según ese señalamiento, sostenido hoy en el juicio oral por el fiscal Diego Velazco, existió un otorgamiento irregular de convenios para construir viviendas entre 2008 y 2011, en el que confluyen funcionarios nacionales y provinciales del kirchnerismo junto a integrantes de la fundación Madres de Plaza de Mayo, a cargo de ejecutar el programa.

Luego de encabezar la Anses durante el gobierno de Néstor Kirchner, Massa ganó la intendencia de Tigre en 2007, pero dejó el cargo en manos de Julio Zamora en julio de 2008 para hacerse cargo durante un año de la Jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner. Luego regresó al municipio (reeligió en 2011), donde comenzó a tomar distancia del kirchnerismo, al que enfrentó en los comicios de 2013.

Por las irregularidades en Sueños Compartidos están sentados en el banquillo de los acusados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ligados al manejo del programa dentro de la fundación −célebres en los 80 por matar a sus padres−; los exfuncionarios Julio de Vido, José López −ambos detenidos en otros procesos−, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros. Hebe de Bonafini, quien fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo, también estaba imputada, pero falleció en 2022.

La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal −a cargo entonces de López− transfirió $748.719.414 para la ejecución de las obras, aunque el monto total comprometido ascendía a $1.295.218.967. De ese financiamiento, siempre según la acusación, se habrían sustraído $206.438.454, lo que representa más del 23% del total.

“Cada una de las áreas tiene sus facultades y el intendente no le pide a cada uno detalles de cuáles son las facultades para un convenio”, respondió Massa ante una de las consultas.

Sergio Massa se retira de los tribunales de Comodoro Py tras declarar en la cusa Sueños Compartidos Enrique García Medina

Fue preguntado por los adelantos financieros de esas obras. “El problema es que los convenios fueron en el momento en que hubo un intendente suplente y los adelantos financieros siempre son a la firma de los convenios”, respondió Massa, en referencia a Julio Zamora, quien lo reemplazó en la intendencia cuando se convirtió en jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, en 2008. “No es que no lo recuerde sino que no lo tengo presente”, siguió.

Zamora fue el álter ego de Massa durante años en Tigre. Continúa siendo intendente del municipio, pero está enfrentado abiertamente con Massa desde 2019, quien hoy lo definió como su “suplente”.

La semana pasada fue el turno del expresidente Macri, que también señaló irregularidades. “El ministro [Esteban] Bullrich me dijo en ese momento que habían cobrado más del doble de lo que se había ejecutado, por lo cual no tenía sentido seguir pagando”, rememoró Macri de su paso por la gestión porteña. “Finalmente, el ministro Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra [María Eugenia] Vidal”, sumó.

El programa “Misión Sueños Compartidos” se implementó a través de convenios con diversas jurisdicciones en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Río Negro, Santa Fe, y Buenos Aires, con acuerdos en los municipios de Almirante Brown, Ezeiza y Tigre.