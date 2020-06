El senador Esteban Bullrich (pro-Buenos Aires) insistió en calificar de inválida la votación de ayer en el Senado y advirtió que Juntos por el Cambio podría llevar el tema a la Justicia Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Gustavo Ybarra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 17:08

Con fuertes críticas a Cristina Kirchner, los senadores de Juntos por el Cambio advierten que podrían llevar a la Justicia la aprobación de la comisión investigadora de la empresa Vicentin si la vicepresidenta decide convalidar la votación celebrada ayer en el Senado.

"No puede ser que maneje el Senado como si fuera de ella. Literalmente nos echó de las bancas, y eso es un límite que no podemos aceptar", afirmó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), en diálogo con LA NACION. Se refirió así al incidente del final de la sesión, cuando Cristina Kirchner no le permitió al jefe del bloque de Juntos por el cambio, Luis Naidenoff, sentar la posición de la bancada sobre la votación del proyecto.

En ese sentido, el senador macrista ratificó la postura opositora y calificó de inválida la votación de la Cámara alta, por considerar que no reunió los dos tercios que exige el reglamento del Senado para la creación de comisiones bicamerales investigadoras, como la que impulsa el kirchnerismo para pesquisar los créditos otorgados por el Banco Nación al grupo empresario.

-¿Qué medida va a tomar el bloque de Juntos por el Cambio?

-Vamos a mandar una nota a la Presidencia del Senado, a la Presidencia de Diputados y a los presidentes de nuestro bloque en Diputados diciéndoles que ayer no se aprobó el proyecto de ley, que necesitaba de una mayoría especial.

-¿Qué le van a decir a Cristina Kirchner?

-A la Presidencia del Senado le vamos a plantear, además, el agravio que significó cerrar la discusión. Nosotros no vemos el tablero, entonces no veíamos si decía la mayoría que se necesitaba para aprobar el proyecto. Ahora, cuando (Cristina Kirchner) dice que está aprobada quisimos plantear nuestra posición y no nos dejaron. Consideramos esto un agravio. Además, marca que no funciona la virtualidad de las sesiones.

-¿No quieren sesionar más de manera virtual?

-Vamos a plantear alternativas. Hay parlamentos que se han reunido en recintos más grandes.

-¿Cuando lo van a plantear?

-En Diputados vence esta semana. El nuestro, la semana que viene. Ya hablamos con Diputados para coordinar en ambas cámaras la renovación y que sea en un marco de algo acordado.

-¿Cómo van a acordar en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría?

-No puede ser que maneje el Senado como si fuera de ella. Literalmente nos echó de las bancas y eso es un límite que no podemos aceptar. Vamos a plantear un funcionamiento del Congreso, no solo de una cámara. No se puede abusar de esta manera de una mayoría.

-¿Por qué objetan la votación de ayer?

-El artículo 88 del Reglamento marca con mucha claridad que para comisiones especiales se necesitan dos tercios. Ella misma, cuando fue miembro informante en 2001 de la reforma del Reglamento, dijo que se necesitaba esa mayoría para que no se crearan comisión al tun tun.

-¿Van a llevar el tema a la Justicia?

-Si no se respeta lo que estamos planteando, vamos a avanzar con la línea judicial. Hasta que ella no avance a Diputados, hasta que no valide esta medida sanción, vamos a esperar.