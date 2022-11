Sergio Massa habló sobre las PASO, Macri, el FdT y sonrió cuando le preguntaron por el BID

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió este miércoles a su posicionamiento sobre la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “A mí me condena Google”, expresó. “Eliminar las Paso ya se planteaba en 2019 y yo coincidía”, agregó. Si bien aclaró que en este momento no está en condiciones de discutir el tema, porque ya no es más diputado, analizó que las internas tienen un costo de 50.000 millones de pesos. “Creo que lo que tenemos que debatir. No es cambiar las reglas de juego antes del partido. Es casi un año antes”, aclaró.

Durante el reportaje con TN, el ministro dio otras definiciones políticas. Varias veces criticó a Mauricio Macri (”Hubo un presidente que señaló con un dedito y decía que resolvía la inflación de un plumazo”), le bajó el tono a los roces abiertos entre el kirchnerismo y Alberto Fernández y se sonrió cuando le preguntaron si, como publicó la agencia Bloomberg, su nombre sonaba para ser candidato al Banco Interamericano de Desarrollo. Además, pidió convocar a una mesa de diálogo.

En relación a la suspensión de las PASO, un debate que por estos días atravesó al Frente de Todos, Massa ratificó su posicionamiento y la mandó una señal a la oposición. “En 2019 ya lo planteaba la mayoría de Juntos por el Cambio. Vi al entonces presidente Macri, a la gobernadora Vidal, a Jorge Macri; todos planteaban en ese momento esto mismo. Yo en ese momento coincidía con ellos”, señaló.

Como en aquella oportunidad, el ahora titular del Palacio de Hacienda puso de manifiesto el costo de las primarias. “ Entre el presupuesto, más lo que gastan los partidos, son 50 mil millones de pesos. Eso es lo que pienso. Creo que lo tenemos que debatir”, enfatizó.

No obstante, evitó dar una definición tajante respecto a la discusión actual. “Hoy no soy un diputado del Frente Renovador. Sigo siendo dirigente del Frente Renovador pero no soy un librepensador, una fuerza política independiente”, explicó. Y remarcó: “Soy parte de una coalición cívica de gobierno, y quiero que sea parte del debate en nuestra coalición de gobierno”.

Candidaturas y discusión interna

Sergio Massa evitó pronunciarse sobre una candidatura presidencial de Alberto Fernández o Cristina Kirchner en 2023 y sostuvo que el Gobierno “no está enfocado en las candidaturas”. También dijo que su responsabilidad está “en bajar la inflación”. En tanto, le achacó a Juntos por el Cambio está concentrada en la discusión de liderazgos internos.

“Entiendo que hay que emparejar abajo. Uno ve a la mayoría de los dirigentes de la oposición matándose entre ellos por ver quién se posiciona como candidato. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar”, afirmó.

También se refirió a la frase de Máximo Kirchner respecto de las “aventuras personales”, que gran parte del arco político vinculó a Alberto Fernández. “Máximo no dio nombres. A cada frase hay un intento de ponerle un sombrero, un sticker en la frente”, se quejó.

Massa pidió "institucionalizar" el Frente de Todos.

El ministro de Economía insinuó que esa frase estaba dirigida a otra persona y no al jefe de Estado. “No hay que ponerle nombre y apellido a algo que quien lo dijo no le puso nombre y apellido”, apuntó. Y añadió: “Conociendo a Máximo, charlo con él, creo que esa frase no aludía al Presidente de la República”.

Así, evitó ingresar en la discusión interna del Frente de Todos por los problemas económicos del país. “Tengo que enfocarme en la acumulación de las reservas, la estabilización macroeconómica y el orden fiscal estén más allá de nuestro debate político”, dijo

No obstante, hizo un llamado a la institucionalización del oficialismo. “A mí me gustaría que el debate se dé puertas adentro. Para eso, inexorablemente tenemos que institucionalizar la mesa del Frente de Todos. Para eso, es clave que esa decisión la tome el Presidente, que es presidente de la Nación y del PJ”, sostuvo.

Massa minimizó el impacto de los cruces internos en el oficialismo y sostuvo que existe, entre los dirigentes de la coalición, “un debate público respecto de qué significó la pandemia, el acuerdo con el Fondo [Monetario Internacional], qué significa la pelea para recuperar ingreso y el desafío de cara al 2023″.

Oposición

Massa cruzó cuestionamientos de la oposición y planteó reparos a la idea que va a dejar una situación de “bomba” cuando finalice su gestión como ministro de Economía. “ En privado, los economistas de Cambiemos no me dicen lo mismo” , sostuvo.

Hacia el 2023 y ante una eventual candidatura de Mauricio Macri, Massa sostuvo que no puede “hacer futurología”, pero indicó que en todo caso está en discusión “dos proyectos de país”.

“Un proyecto de una Argentina que exporta con valor agregado, que genera trabajo, basta con comparar los números de desocupación de uno u otro gobierno, que desarrolla de manera federal y que invierte. En 2019 la inversión pública era del 0,6% y este año en 2023, que hablan de que planteamos un presupuesto de ajuste es 1,79%”, resaltó.

También se refirió a la situación del Impuesto a las Ganancias. “Del total del SIPA solamente el 7,9% de los trabajadores lo están pagando”. Podría decir el 92% de los trabajadores no tiene esa situación, y el otro 8% lo tiene de forma progresiva”, dijo y, apuntó: “A diferencia de otro gobierno que prometió eliminar el Impuesto a las Ganancias y dejó 2,2 millones de trabajadores” bajo su aplicación.

Como parte de la discusión de los dos proyectos país, hizo referencia al anterior gobierno y les adjudicó creer más “en la economía financiera” y eso, señaló, llevó al país a tener que sentarse “cada tres meses a discutir con el FMI”.

A su vez se refirió a los cuestionamientos opositores y se opuso a medidas de “shock”, ya que, dijo, “son soluciones que suponen que la gente no existe” afirmó que “empujan a un montón de gente a la pobreza”.

“Tenemos que resolver los problemas de la Argentina con la gente adentro. Cada vez que se intentaron resolver los problemas con la gente afuera, terminamos con problemas sociales”, sostuvo.

Y dejó una fuerte premisa. “ No hay paz económica cuando no hay paz social, así como no hay paz social, cuando no hay estabilidad macroeconómica” .

BID

Massa tomó distancia de la posibilidad de ser candidato a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, una oferta que recibió de parte de legisladores norteamericanos, según reportó este miércoles la agencia Bloomberg. “Soy ministro de Economía, tengo bastante con el trabajo que tengo acá”, afirmó entre risas.

Massa reconoció que en distintas charlas en el último tiempo, con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y también con los senadores estadounidenses, se conversó sobre la elección del titular del BID y la posición del país. “Hubo planteos en esa charla, y en otras charlas, acerca del perfil que Argentina debería presentar”, admitió.

“El rol del Banco Interamericano de Desarrollo apareció en la charla, al igual que el rol de Argentina. Entendiendo que uruguayos, chilenos, colombianos, mexicanos han tenido papeles preponderantes, [se planteó] que la Argentina es como que se la ha relegado”, señaló.

Y agregó: “De alguna manera nos pone en condiciones de exigir preponderancia en la toma de decisiones y tener, además un programa regional enfocada a Latinoamérica”. No obstante, desestimó cualquier posibilidad de una postulación. “ El viernes se presentan las candidaturas y estoy hablando acá de cómo vamos a cerrar el año ”, dijo.

