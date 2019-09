Crédito: Silvana Colombo

9 de septiembre de 2019 • 00:06

Sergio Massa contó que habló con Mauricio Macri el domingo pasado porque el Presidente lo llamó para pedirle que desde el espacio ayuden en el contexto de dificultad, y responsabilizó al líder de Juntos por el Cambio por el "fracaso" de su gestión.

En diálogo con La Cornisa, el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, lanzó: "Él es el principal responsable de su fracaso porque fue soberbio, caprichoso, no escuchó y ninguneó a los que pensaban distinto. Hoy está pidiendo ayuda cuando, en realidad, la primera ayuda se la tiene que dar él mismo siendo responsable a la hora de tomar decisiones".

Además, criticó el hecho de que Macri haya "tirado de la piola y jugado al candidato que trasgrede". Y, si bien dijo que la situación actual no es la del 2001 y que no hay riesgo de una hiperinflación en el corto plazo, sentenció que las medidas que tomó el Gobierno recientemente son "la foto final del fracaso de un programa económico que todo el tiempo puso el ojo en la economía financiera y se olvidó de la economía real".

Massa sostuvo que "el FMI es el usurero del barrio" y que el país "está atragantado por los vencimientos". Tal como señaló, "el acuerdo con el Fondo fue improvisado" y habría que rediscutirlo y decirle a los representantes de esa entidad: "Al Gobierno al que ustedes le prestaron mal, la sociedad no le cree y no los quiere".

"Tengo una mala opinión de él, pero necesito que le vaya bien estos 4 meses", dijo. Según opinó, "Macri no quiso, no supo y no pudo, pero pesó más él no poder. Gobernó pensando que la Argentina era una empresa y que él era el dueño". "Que apague el troll-center y escuche a su equipo económico", disparó. Y agregó: "Le mandamos un abrazo a Marcos Peña, dicen que lo maneja él. Ojalá algún día alguien lo investigue".

Para él, " Alberto Fernández va a ser el presidente que cierre la grieta" y, si gana la elección, formará su equipo con "sentido común". En esta línea, Massa dijo que Roberto Lavagna y algunos integrantes de la fuerza de José Luis Espert tienen mucho para aportarle al país. "Vamos a convocar a Lavagna y a su equipo", adelantó.

"No le tengo miedo a las tensiones, el problema es que todos repitan como loros lo mismo", opinó. Y agregó: "Está bueno el pluralismo. Es bueno que podamos compartir la misma casa quienes pensamos distinto".

En cuanto a la corrupción, dijo que si gana Fernández trabajarán para que haya una justicia independiente en la que no haya "coronita para nadie". Y agregó que "los votos dan responsabilidad", no impunidad.

Por otro lado, también habló de la situación de Venezuela y reconoció que es un país conducido con "actitudes dictatoriales". "Han perseguido opositores y han asesinado estudiantes", denunció.