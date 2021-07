Sergio Massa no será candidato por primera vez en 18 años, pero ubicó tropa propia en las listas

“Cuando se trabaja en el sector público uno tiene que trabajar donde es útil a un proyecto”, dijo Sergio Massa. Corría por entonces 2007. La frase podría definir su carrera política, en la que fue candidato a diputado provincial y nacional, intendente, senador y presidente. Desde 2005, Massa se postuló en todas las elecciones. En esta oportunidad, y por primera vez en 18 años, su nombre no estará en ninguna boleta. ¿Jugará en 2023?

Sin una boleta con nombre propio, Massa hizo valer su peso en el armado de las listas del Frente de Todos, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, su bastión. Ubicó allí cinco aspirantes a diputado nacional y nueve a la Legislatura provincial.

A los 21 años, Massa se pasó al peronismo. Venía de militar en las filas liberales, en la Ucedé. Seis años más tarde integró sus listas. En 1999, fue elegido diputado provincial de Buenos Aires en la primera sección electoral.

Llegó a la plana mayor en 2005, cuando se postuló como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero el 6 de diciembre de ese año Massa fue uno de los diputados que no asumió su banca. Decidió quedarse al frente de la Anses, organismo que presidía desde enero de 2002 cuando Eduardo Duhalde, el entonces presidente, lo puso al frente.

En 2007, y después de 33 años, el peronismo volvió a tomar el poder en el distrito de Tigre de su mano. Con un 64,8% Massa logró vencer al oficialismo local y con splo 35 años se convertía en el intendente de Tigre. En esas elecciones compartió la boleta del Frente para la Victoria y Acción con Cristina Kirchner, quien se postulaba como presidenta y Daniel Scioli, como gobernador.

Sergio Massa como titular de la Anses junto a el entonces ministro Alberto Fernandez Archivo

Al año siguiente, tras la renuncia de Alberto Fernández, Sergio Massa abandonaría el distrito al norte del conurbano para asumir como jefe de gabinete de la primera presidencia de Cristina Kirchner .

Solo dos años después, su nombre aparecía cuarto la boleta encabezada por Néstor Kirchner. Esta vez se postulaba como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras conseguir 11% de votos en la elección que Francisco de Narváez se proclamó vencedor, solo el expresidente asumiría la banca.

Sergio Massa, Malena Galmarini y Amado Boudou, juntos en la cancha alentando a Tigre Archivo

Luego de la derrota, Massa renunció a la jefatura de ministros para volver a su hogar, Tigre. Tendría que esperar hasta 2011 para postularse como intendente. Fue una victoria contundente. C onsiguió el 73,25% de los votos y se consagró otra vez como jefe municipal. Pero continuando con la tradición, a los dos años lo reemplazó Julio Zamora y Massa abandonó su puesto para postularse, una vez más, como diputado nacional por Buenos Aires. Esta vez sería con con su propio frente.

En las legislativas de 2013 nació el Frente Renovador, partido que luego sería nacional. Se enfrentó a Martin Insaurralde, actual intendente de Lomas de Zamora y el candidato impulsado por Cristina Kirchner. Durante la campaña, Massa dijo que Insaurralde no tomaría la banca y lo acusó de “no asumidor serial”. A pesar de la acusación, fue Massa quien resultó vencedor con un 43,95% de los votos. En aquel momento, no pudo cerrar un acuerdo con Scioli, pero si lo consiguió con el macrismo a quienes les cedió algunos lugares. Fue la elección en la que uno de sus eslóganes fue evitar “una Cristina eterna” .

Malena Galmarini, Sergio Massa y Julio Zamora Archivo

En 2015, tras ganar la interna a José Manuel de la Sota, Massa se presentó en las presidenciales. Con el 21,39% de los votos el Frente Renovador se consagró como la tercera fuerza, detrás de Daniel Scioli y el ganador Mauricio Macri. Pero ninguno de ellos fue con quien el tigrense sellaría su próxima alianza.

Margarita Stolbizer fue la elegida. El GEN y el Frente Renovador se fusionaron para formar el frente electoral “1País” con el que Massa se presentó como candidato a senador. Solo obtuvo el 11,32% de los votos y quedó afuera del Senado.

Es tiempo de reflexión y autocrítica para resolver los problemas de hoy y de ahora. pic.twitter.com/8eYgf369z7 — Sergio Massa (@SergioMassa) May 25, 2017

En el 2019, y tras amigarse con el kirchnerismo, decidió bajarse de la carrera presidencial para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, puesto que aún ocupa.

Elecciones 2021

“No necesariamente tenía que ir él, tiene su representación importante”, explican voces del massismo y resaltaron que el dirigente es el presidente de la cámara baja con el aval de todos sus pares. Su mandato como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires es hasta 2023. También agregaron que, como una de las tres patas que forman la facción gobernante, participó del armado de listas y cuenta con aliados importantes dentro de los funcionarios del Gobierno.

En el 2019 Sergio Massa fue propuesto por Máximo Kirchner y contó con el aval de casi todos los opositores para ser presidente de la Cámara de Diputados diputa

Matias Tombolini es el representante del massismo en la lista que el Frente de Todos presentó en la ciudad encabezada por Leandro Santoro. El economista ya representó al sector como candidato a jefe de gobierno en 2019. En la provincia, Massa, que actualmente está en reposo por divertículos, tuvo más suerte y consiguió cinco lugares. Marcela Passo, funcionaria del ministerio de Transporte y exintendenta de Lavalle está tercera. Mónica Litza, Micaela Morán y Jorge Donofrio también fueron ubicados por el tigrense. En la legislatura bonaerense apuntó nueve lugares.

Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa en Congreso de la Nación por la apertura de las sesiones ordinarias 2021 Prensa del Senado