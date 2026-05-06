Javier Milei y sus medidas, en vivo: el desencanto del Gabinete por el apoyo a Adorni y un nuevo viaje a Estados Unidos
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Quién es el multimillonario Michael Milken, el anfitrión de Javier Milei en Los Ángeles
WASHINGTON.- La última vez el economista y multimillonario norteamericano Michael Milken había recibido a Javier Milei en Los Ángeles, en septiembre pasado, el financista devenido en filántropo confió en un encuentro junto a inversores que el Presidente podía “cambiar el curso de la historia”.
“Se tienen mucho afecto”, señaló en aquel momento una persona del entorno de Milken, cuyo papel en el desarrollo del mercado de bonos de alto rendimiento le valió el mote de “rey de los bonos basura” en los años 80. Ambos volverán a encontrarse este miércoles en un hotel en Beverly Hills, donde se desarrolla la 29° Conferencia Global del Instituto Milken.
Javier Milei está en serios problemas
“¿Saben quién fue el más afectado por esta economía en términos reales? Yo”, declaró Javier Milei, presidente de Argentina, en un reciente evento de alto nivel. “Soy el único cuyo salario no cambió desde que asumí el cargo”, afirmó, argumentando que sus recortes recayeron sobre la clase política. “Soy el presidente peor pagado de América”. Es poco probable que este mensaje convenza a los argentinos que atraviesan dificultades. De hecho, el índice de aprobación de Milei se desplomó recientemente. Ahora se sitúa en casi -30, el peor desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.
El partido del Sr. Milei ganó las elecciones legislativas de mitad de mandato el pasado octubre. Ese respaldo a su agenda radical de reducción de gastos y liberalización le permitió lograr la aprobación de numerosas reformas en el Congreso. Sin embargo, los votantes ahora tienen dos grandes quejas: escándalos de corrupción y una economía en dificultades. En sus dos primeros años en el cargo, sus políticas redujeron la inflación mensual al 1,5%, aproximadamente una décima parte de su nivel anterior, pero desde entonces fue aumentando gradualmente. La economía se contrajo drásticamente en febrero. El Sr. Milei no se enfrenta a la reelección hasta octubre de 2027 y un auge energético podría ayudarle, pero necesita tomar las riendas de la situación.
Los hermanos Milei mantienen el respaldo a Adorni, pero a la par crece la incomodidad en el Gabinete
La decisión política de mantener a Manuel Adorni en su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete, pese a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y de los rumores de reemplazo, es “total” por parte del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaria general Karina Milei, afirmaron a LA NACION fuentes del más alto nivel del Gobierno.
No obstante, a la par de ese convencimiento en la cúpula del poder libertario, a la luz de las últimas revelaciones también continuó creciendo la incomodidad y cierto hastío en buena parte del Gabinete. Sus integrantes ven, desde hace dos meses, cómo la agenda de gestión está “invisibilizada ante lo que pasa con Manuel”, describió uno de sus integrantes.
“La lealtad no es una opción”: en medio del caso Adorni, Milei recibió a propagandistas ultralibertarios
El presidente Javier Milei recibió en la quinta de Olivos el lunes a propagandistas libertarios que no son del sector que tiene como figura a Daniel Parisini (el Gordo Dan) y que derivan en el estratega Santiago Caputo, sino que orbitan en otros canales de difusión con línea ultraoficialista, según pudo confirmar LA NACION.
El encuentro, en que el Presidente otra vez se regodeó con los propios, se hizo antes de partir a Estados Unidos y todavía con el Gobierno sin poder dar vuelta de página ante el escándalo con Manuel Adorni. Ese mismo lunes, el arquitecto que realizó refacciones en la casa del jefe de Gabinete en Indio Cuá dijo ante la Justicia que el funcionario le pagó US$245.000.
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