Javier Milei y sus medidas, en vivo: el desencanto del Gabinete por el apoyo a Adorni y un nuevo viaje a Estados Unidos

WASHINGTON.- La última vez el economista y multimillonario norteamericano Michael Milken había recibido a Javier Milei en Los Ángeles, en septiembre pasado, el financista devenido en filántropo confió en un encuentro junto a inversores que el Presidente podía “cambiar el curso de la historia”.

“Se tienen mucho afecto”, señaló en aquel momento una persona del entorno de Milken, cuyo papel en el desarrollo del mercado de bonos de alto rendimiento le valió el mote de “rey de los bonos basura” en los años 80. Ambos volverán a encontrarse este miércoles en un hotel en Beverly Hills, donde se desarrolla la 29° Conferencia Global del Instituto Milken.