El ministro de Economía y candidato a la presidencia de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó este miércoles que, en caso de triunfar en el balotaje del 19 de noviembre, ya comenzará a implementar sus propuestas a partir del día siguiente de la elección. “Si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, las primeras medidas de la nueva construcción y el nuevo diseño del Estado; la unificación de algunas empresas públicas; y el reordenamiento del sistema tributario vamos a tratar de que sean entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre para que además tengamos una transición ordenada”.

“Tengo la responsabilidad de estabilizar a la Argentina en el año de su peor crisis de los últimos 30 años, enfrentando la peor sequía de la historia”, valoró el ministro en el programa A dos voces del canal TN. Y subrayó que “a partir del 10 de diciembre se muere definitivamente la grieta”, en caso de que sea elegido presidente.

Massa afirmó que la economía necesita transformaciones: “Hay cosas que tenemos que cambiar. Vamos a equilibrio fiscal, a un fuerte superávit comercial para acumular reservas y eso nos va a permitir fortalecer la moneda y bajar la inflación, recuperar el crédito”. El candidato de UxP remarcó que “en 2024 la Argentina va a crecer más de 42.000 millones de dólares en exportaciones”, lo que posibilitará el incremento de las reservas intencionales, según dijo.

Massa, por otra parte, se refirió al pacto entre Javier Milei y Patricia Bullrich, con el apoyo explícito de Mauricio Macri, y sostuvo que “la gente no es ganado que se la arrea de un lugar a otro”. “Puede haber mucho votante que puede sentir la convocatoria de uno de sus líderes, muchos otros dijeron que no. Si hay algo que quedó claro en muchas de las últimas elecciones es que eso no es así”, opinó. Y agregó: “Tengo el enorme desafío de convencer a muchos de los que no nos votaron, de JxC y los de Hacemos por Córdoba. Por ellos es que voy a hacer el mayor esfuerzos si me dan la oportunidad. Hay algunos que eligen por descarte, es a los que más tengo que convencer”.

El candidato volvió a prometer un gobierno de “unidad nacional” en caso de llegar a Ejecutivo. “Hay que inaugurar una nueva etapa en la Argentina donde diez políticas de estado las podamos definir entre todos”, propuso. “Me criticaron mi vocación de diálogo con todos los sectores de la política argentina. Esa misma vocación de diálogo es la que el 10 de diciembre le va a permitir a la Argentina tener un gobierno de unidad nacional con integrantes de distintas fuerzas políticas, económicas y sociales”, sostuvo y puntualizó sobre quiénes serán esos actores: “Quiero a la Unión Industrial Argentina con representantes en el gobierno, a los trabajadores con representantes. Gestionando, decidiendo”.

También, le respondió a Bullrich, quien había afirmado que si él gana las elecciones “se queda 40 años”. Sobre estos dichos, el ministro de Economía argumentó: “Me gustaría tener nietos y disfrutar de esa parte de mi vida. Además, defiendo las instituciones como nadie”.

De igual modo, fue consultado sobre las recientes declaraciones del expresidente Macri -ahora al frente de la campaña de Milei- quien lo calificó de tener una política “mafiosa, oscura y prepotente” y por eso justificó su apoyo al libertario. “Tengo un profundo respeto hacia todos los expresidentes de la Argentina, pero lo mejor que podemos hacer es no votar en contra sino a favor de la Argentina”.

“Esta idea de tratar de descalificar al otro en lugar de proponer qué país vamos a construir es una mala idea”, dijo. “En el debate el resto solo se dedicó a denostarse, inclusive tengo muy presente las denostaciones ‘tira bomba’, ‘asesina’, ‘loco’. No creo en esa política”. Massa criticó que Milei no haya realizado ningún gesto por los 40 años de democracia: “Fue un error de Milei no señalar los 40 años de democracia en la Argentina”.

