Los intendentes de Pro en la provincia de Buenos Aires aguardan –con cautela– una convocatoria formal para participar de la fiscalización en el balotaje. Después del acompañamiento en solitario de Patricia Bullrich y Mauricio Macri al postulante libertario Javier Milei, los alcaldes discuten con sus pares no sólo la posición de cada uno en esta segunda vuelta electoral, sino cómo, cuándo y con qué intensidad hacerla pública. Poner a disposición su tropa de fiscales para La Libertad Avanza cuando en sus territorios no se pone nada en juego es una de las incógnitas que se abren en el corto plazo. En paralelo, muchos todavía resienten la decisión inconsulta de un acuerdo del que no conocen la letra chica, a la vez que temen que un apoyo explícito al libertario los deje mal parados frente a una eventual victoria de Sergio Massa.

“Tenemos militantes y gente que quiere acompañar que van a poder hacerlo, quizás no con la misma intensidad que si lo hicieran para nosotros. Acá hubo un candidato de Milei que no se llevó bien con nuestro equipo, y eso hay que coordinarlo en territorio. No es tan fácil”, señaló a LA NACION un intendente Pro de la primera sección electoral.

En la misma línea, aunque sin medias tintas, respondió otro alcalde: “Tenemos equipos de fiscales que estarán a disposición si los necesitan”. A pesar de que la conversación se está dando entre quienes lograron una victoria, todos los consultados aseguraron que por ahora nadie los llamó con una solicitud específica.

Javier Milei y Patricia Bullrich en el programa A Dos Voces. 25/10/23 LA NACION/Enrique Garcia Medina

Según pudo saber LA NACION, los estrategas bonaerenses de Bullrich están a la espera de la respuesta del equipo encabezado por Guillermo Ferraro, anunciado por Milei como su eventual “ministro de Infraestructura” y que en la campaña tiene el rol de coordinador general de la fiscalización, respecto de los recursos con los que cuentan para entender qué van a necesitar el 19 de noviembre. “La campaña la decide Milei” , sentencian en el entorno de Bullrich.

Lo cierto es que de los 47 municipios que retuvo Juntos por el Cambio (JxC), 28 son de la UCR, 17 de Pro, uno del peronismo republicano y otro de la Coalición Cívica. Con el radicalismo fuera de escena tras haber plantado su bandera de prescindencia, quienes podrían colaborar para cuidar los votos libertarios en la próxima contienda electoral son los alcaldes Pro. En el Gran Buenos Aires, donde se concentra el mayor volumen electoral, los territorios que controla el espacio fundado por Macri se reducen a seis : San Miguel, San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, Zárate y Campana.

En La Plata, otro distrito estratégico por ser la segunda ciudad más poblada de la provincia, el foco está puesto en la pelea voto a voto –que se extiende en la Junta Electoral– en el recuento definitivo entre Julio Garro, el alcalde de Pro actual, y el ministro de Justicia de Axel Kicillof, Julio Alak. Algo similar ocurre en Pinamar, territorio de Martín Yeza.

Julio Garro durante el recuento votos de la categoría intendente en los Tribunales Federales La Plata. Matias Adhemar

Las intendencias perdidas para Juntos por el Cambio suman 14, sin contar estos dos casos en disputa. Muchas de estas derrotas se dieron ante el avance del aspirante libertario por sobre el electorado de JxC. “En algunos lugares con campañas muy agresivas”, deslizó un armador provincial, quien subrayó que muchos de estos candidatos habían jugado hasta hacía poco con el peronismo local. Estas contradicciones, anecdóticas antes de las generales, hoy son parte de un partido opositor que se plegó a un esquema ajeno con el argumento de combatir al kirchnerismo.

Hay referentes de Pro que ya están haciendo circular un formulario online en grupos de WhatsApp para que los voluntarios puedan inscribirse para fiscalizar. “No podemos permitir que gane [Sergio] Massa el balotaje. Si gana, el kirchnerismo se perpetúa en el poder y la Argentina se transforma en un narco-Estado condenado a la decadencia y a ser Venezuela”, se lee en el encabezado.

Sin embargo, quienes conocen la provincia de Buenos Aires desestiman esta estrategia y la tildan de ingenua. “Esto no se hace por una aplicación. Muchas veces en las listas de voluntarios se te filtran peronistas. La única manera es tener gente que conozca cada lugar y que te indique con quien entrar”, sintetizó un referente de la quinta sección electoral, quien precisó que a las zonas más calientes del conurbano los voluntarios “no llegan” o se dan de baja en las 48 horas previas.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli junto con Lucas Delfino, referentes de Hurlingham, Guillermo Viñuales, excandidato de Lomas de Zamora, y Martiniano Molina, exalcalde de Quilmes (2015-2019)

Por eso, quienes emergen como figuras relevantes para coordinar la fiscalización son los “sin tierra” . Es decir, los candidatos que no lograron imponerse en sus distritos, pero que formaron equipos de fiscales y que conocen el territorio. Si bien varios dirigentes Pro que conforman este grupo indicaron a LA NACION que no hubo un pedido formal de colaborar, muchos aseguran que es algo que se discute internamente. “Hay fiscales que te dicen que quieren participar para que la elección sea transparente”, indicó un excandidato de la tercera sección electoral, quien advirtió que no hay ninguna organización estructurada: “No está claro cuál es la motivación” . Los reproches y pases de factura por una campaña fallida se multiplican mientras se busca poner orden a una estructura anárquica.

Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento que deja su cargo el próximo 10 de diciembre; y Lalo Creus, excandidato de La Matanza, fueron de los pocos dirigentes que ya hicieron pública su decisión de acompañar y colaborar con la fiscalización del líder de La Libertad Avanza. No obstante, en la provincia de Buenos Aires, con 13.110.768 de electores que suponen el 37% del padrón electoral, la ayuda y la coordinación entre los equipos debería ser total. “Tiene que funcionar como un relojito” , escenificó un dirigente bonaerense que supone una contienda ajustada.

Convocamos a un plenario en Gonzalez Catán y decidimos: fiscalización y respaldo a @JMilei como líder del cambio en Argentina. pic.twitter.com/KiO4BeEyNa — Lalo Creus (@LaloCreusOk) October 29, 2023