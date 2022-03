Sergio Massa usó una frase de Amado Boudou para referirse a la interna oficialista

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, utilizó una frase del exvicepresidente Amado Boudou para referirse a la internas en el Gobierno. Massa apuntó en especial contra los que hablan en nombre del presidente Alberto Fernández “sin poner la cara”. “Los trapitos se lavan puertas adentro” , sostuvo.

“Parte del problema más serio que tiene la política argentina es que lava sus trapitos al sol en lugar de lavarlos puertas adentro. Yo, por ejemplo, veo notas que citan en off a personas que hablan en nombre del Presidente. Después hablo con Alberto y él me dice ‘no, yo no pienso esto’”, explicó Massa en diálogo con TN.

Massa denunció la existencia de “mucho ‘machos del off the record” que “no tienen la valentía de plantear las diferencias” en voz alta . “Para mi, tenemos que sentarnos en una mesa puertas adentro, definir cuáles son los significantes y factores sobre los cuales vamos a fundar el desarrollo de la Argentina”, acotó.

Las palabras expresadas por el presidente de la Cámara de Diputados habían sido popularizadas por el exvicepresidente Amado Boudou, cuando era investigado en el marco de la causa Ciccone y muchos funcionarios ponían en duda su continuidad en el Gobierno de Cristina Kirchner. “Hay muchos machos del off”, dijo en 2014.

“Hay algunas personas que hablan mucho en off pero no ponen la cara. Muchas veces lo que dicen son mentiras, son operaciones desde su interés personal y no desde la visión del Gobierno”, planteó el exfuncionario en declaraciones a Radio Continental. Luego, consideró al igual que lo hizo Massa que “cuando político tiene algo que decir, lo dice en público”.

Sobre el acuerdo con el FMI: “Pensamos distinto sobre cómo resolver el problema pero tenemos claro quién lo generó”

Sobre el proyecto de ley del acuerdo con el FMI, iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados y buscará aprobarse este jueves en la Cámara alta, Massa insistió en que si bien en la coalición “piensan distinto” sobre cómo resolver el endeudamiento, tienen claro “quién lo generó” .

“Nosotros somos una coalición de Gobierno y no en todos los temas pensamos igual. Ni con Alberto (Fernández) ni con Cristina (Kirchner) ni con distintos sectores”, sintetizó el exlíder del Frente Renovador y agregó: “Pensamos distinto en cómo resolver el problema pero tenemos claro quien generó el problema”.

“Más allá de eso, ahora más que nunca, tenemos que poner especial esfuerzo en atender las dos restricciones enormes, las dos jorobas de camello que tenemos, que son la deuda con los acreedores privados y la deuda con los multilaterales”, remarcó.

El acuerdo con el FMI expuso como pocas veces las diferencias en el Frente de Todos. Máximo decidió renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, en abierta disconformidad con lo pactado con el organismo. El diputado y líder de La Cámpora blanqueó las críticas en una carta pública. Luego, se ausentó del debate parlamentario y solo apareció dentro del recinto para votar en contra.

Cristina Kirchner también difundió su desacuerdo en el video en el que mostró cómo había sido atacado su despacho por manifestantes que estaban afuera del Congreso.