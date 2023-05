Sergio Uñac criticó a los porteños: “Creen que somos un apéndice de Chile y ellos solo cobran impuestos”

escuchar

Distendido, pero “un poquito enojado” -según él mismo reconoció-, por el fallo de la Corte Suprema que lo obligó a suspender parte de las elecciones en su provincia, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, vertió polémicas declaraciones contra los porteños anoche. “Creen que somos un apéndice de Chile y ellos solo cobran impuestos”, aseguró el mandatario. Dijo también que la Capital es “una mole de cemento”, mientras que las producciones más importantes del país están en el interior, y planteó que los gobernantes de Pro solo lograron hacer “un cúmulo de departamentos de 10 metros cuadrados” en la Villa 31. Asimismo, refirió que pese a que los supremos no son todos capitalinos, actúan como tales, cuando el máximo tribunal ahora evalúa la posibilidad o no de su candidatura.

“Me siento fortalecido, un poquito enojado, pero diciendo que esta situación hay que darla vuelta, porque si vamos a seguir pensando que el futuro del país es la Capital… Miren: minería, soja, gas, petróleo... todo se hace en el interior. Ellos solamente cobran los impuestos, es lo único, si es una mole de cemento la Capital”, comentó Uñac en una entrevista con el canal local Zonda TV.

Pero eso no fue todo. “Cuando vos tomás el avión y pasás por al Villa 31, que es un cúmulo de departamentos de 10 metros cuadrados uno arriba del otro, eso es lo que se ha logrado hacer desde la Capital, que Pro la gobierna hace 12 o 15 años: nada. Van a llegar al cielo si siguen creciendo así”, siguió, contra la posibilidad de que ese partido gane las elecciones nacionales.

Dijo incluso que las fórmulas para la Presidencia deberían incluir, al menos, un candidato a vicepresidente que no sea capitalino. “En la fórmula, del binomio uno tiene que ser del interior, tiene que entender qué pasa. Sino creen que acá no comemos, no vivimos; que no estamos, directamente. Creen que somos un apéndice de Chile y no una provincia argentina, es rarísimo, pero es así”, manifestó.

Sin cesar en sus críticas, consideró que hay un “desprecio manifiesto” de los porteños con el interior. “Los veo acá [a los candidatos]. Vienen, tocan la minería rápidamente y, antes de que les repregunten, ya se volvieron a Buenos Aires. Pero allá, que yo me los encuentro, nadie habla de minería porque no paga ahí hablar de minería”, expresó y fue directamente contra el jefe de Gobierno de la Ciudad y presidenciable de Pro, Horacio Rodríguez Larreta.

“Larreta fue quien sacó una ordenanza donde se prohibían las publicidades de vino en Capital, porque él es un intendente, se llama Jefatura de Gobierno, pero es un intendente. La minería es nuestra primera actividad, la vitivinicultura es la segunda. O sea, si nosotros ciframos expectativas de que un capitalino con esa mentalidad, con esa visión de las economías, nos tiene que conducir, bajemos la persiana”, enfatizó.

Planteó además que a los porteños “no les importa nada” lo que se hace en provincias como San Juan y, al respecto de los jueces de la Corte que firmaron la decisión por la que debió pausar los comicios a gobernador y vice, cuando buscaba su cuarto mandato, acotó: “Todos no serán de Capital, pero actúan como si lo fueran”.

Dijo que Gioja lo quiere proscribir

Los dardos de Uñac no fueron solo dirigidos hacia territorio capitalino. También apuntó a su competidor interno, José Luis Gioja, quien le pidió que bajara su postulación para así poder avanzar con los comicios este domingo. “Que simplifique las cosas y tenga un poquito de grandeza”, pidió el referente del kirchnerismo. Uñac consideró que con esto lo quiere proscribir.

“Es una intención manifiesta de proscribir a alguien. Ni siquiera la Corte, que ha sido un desastre el fallo, ha dicho que no me presente. Ha suspendido, dice que se va a poner a estudiar. Que el candidato que compite conmigo [diga esto] es inaceptable desde cualquier punto de vista. Acá hay que competir”, se quejó.

Convencido de acatar la medida de la Corte para este fin de semana y a la espera de qué pasará con su situación, dijo que su intención era hacer una renovación total de la dirigencia para 2027. Tampoco descartó que la categoría a gobernador y vice se vote en coincidencia con alguna de las elecciones nacionales. “Es una posibilidad”, deslizó.

