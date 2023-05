Osvaldo Jaldo contó cómo reaccionó ante la decisión de la Corte Suprema: “Colgué el teléfono y volví a dormir”

escuchar

El candidato a gobernador del oficialismo en Tucumán, Osvaldo Jaldo, contó a través de un video qué hizo cuando se enteró de la suspensión de las elecciones en la provincia por orden de la Corte Suprema de la Nación. Dijo que estaba en medio de una siesta, como “todo hombre del interior”, cuando le quisieron dar aviso de la resolución y que tras contestar el celular colgó y volvió a dormir. El Máximo Tribunal de Justicia decidió interrumpir los sufragios en Tucumán y San Juan de este domingo por considerar que la reelección de los oficialistas podría ir en contra del modelo republicano de gobierno que dicta la Constitución Nacional.

Jaldo, quien encabezaba la fórmula junto al exgobernador Juan Manzur, dio una breve entrevista a un medio de la mencionada provincia en donde brindó detalles sobre cómo se tomó el pronunciamiento de la Cote y qué hizo en esos primeros minutos. “Trabajamos todo el día así que fuimos a la casa a almorzar y descansar una horita para tomar la siesta como todo hombre de campo y del interior”, explicó.

En ese sentido, y al igual que Manzur, le quitó importancia a la resolución de la Corte que contó con el voto unificado de los jueces que la integran y sostuvo que “tenía el celular a la par, en vibrador”, cuando le quisieron informar sobre la orden. “ Sonó. No contesté porque estaba descansando. Pero era tanta la insistencia que lo antedí ”.

La reacción inicial de Jaldo al enterarse de la suspensión de las elecciones en Tucumán

“Salieron las primeras noticias en los distintos medios y mí encargada de prensa me informó”, relató y añadió: “ Apagué el teléfono, me di vuelta y seguí durmiendo una horita más. Después nos pusimos de acuerdo para venir a la Legislatura ”.

Por último, sostuvo que es una situación repetitiva a lo largo de las últimas elecciones provinciales e insistió en que siguió durmiendo tras enterarse. “Para los que estamos en política estas cosas hay que tomarlas como algo natural. Ya pasó en 2015 cuando nos denunciaron, ya pasó en 2019 y volverá a pasar en 2023. No me ha quitado el sueño, no me ha desvelado y he seguido descansando una hora más”, concluyó.

La Corte Suprema frenó las elecciones porque consideró que, en principio, la postulación de los candidatos oficializados Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manzur (Tucumán) podría resultar contraria a la periodicidad en las funciones que exige la forma republicana de gobierno que establece la Constitución Nacional y que las provincias deben respetar.

En el caso de Manzur va por su quinto mandato sucesivo (dos cumplidos como vicegobernador y dos, como gobernador, e iría por un mandato más como vice de Osvaldo Jaldo. Mientras que Uñac pretende ir por su cuarto mandato consecutivo (ya cumplió uno como vicegobernador y dos como gobernador e iría por uno más).

En su resolución, la Corte hizo referencia a “la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos”, y afirmó que “la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades”.

El mismo tono que Manzur: “Dentro de las eventualidades”

Las declaraciones de Jaldo, giran en el mismo sentido que las de su candidato a vicegobernador, Juan Manzur, quien por la tarde dijo que la orden de la Corte “estaba dentro de las eventualidades” y que descartó bajar su postulación y adelantó que respetará la decisión de la Justicia provincial de que no se vote a ninguna categoría este domingo.

Acto de reasunción de Juan Manzur como gobernador de Tucumán

“No hay que calificarlo”, comenzó Manzur en cuanto al fallo que publicó ayer el máximo tribunal y que afectó tanto a Tucumán como a San Juan, donde se evalúa si puede competir su par Sergio Uñac. “Hoy estuve hablando con el fiscal de Estado, está contestando los requerimientos que le hizo la Corte y vamos a esperar”, agregó a La Gaceta desde Los Puestos, adonde supervisó la construcción de viviendas.

Planteó también, y con mesura, que desde el Ejecutivo provincial van a seguir abocados a la gestión. Y respondió que no cuando le preguntaron si bajaría su candidatura. “Hay una medida cautelar, eso es todo lo que pasó. Tarde o temprano los tucumanos van a tener que ir a las urnas, van a tener que votar; y cuando entren al cuarto oscuro están solos, son libres, votan por lo que quieren, por lo que desean, y ahí depositan sueños y esperanzas”, sintetizó.

LA NACION