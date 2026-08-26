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Sesión de Diputados, EN VIVO: Milei intenta avanzar con la Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal

El oficialismo intentará avanzar con ambos proyectos económicos en búsqueda de la media sanción y negocia con los aliados; se espera un debate de 16 horas

La oposición hizo su primera jugada

La sesión comenzó con la jura del diputado del Frente de Izquierda (FIT), Juan Carlos Giordano, que asumió en reemplazo de Néstor Pitrola, en el marco de un esquema de bancas rotativas propio de la izquierda.

Tras ello, la oposición hizo su primera jugada. Aun a sabiendas de que no prosperaría, solicitaron incorporar dos temas sensibles al debate: las iniciativas para abordar el endeudamiento familiar y una prórroga a la emergencia en discapacidad. Necesitaban el voto de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy inalcanzable.

Juan Carlos Giordano juró como diputado nacional por el FIT con la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas"
Juan Carlos Giordano juró como diputado nacional por el FIT con la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas"Soledad Aznarez

Los proyectos y los posibles cambios

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca concentrar la función de la entidad en preservar el valor de la moneda, prohibir la emisión sin respaldo y el financiamiento al Tesoro y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.

Uno de los puntos que genera más resistencia es justamente el esquema de gobernanza. El Gobierno propone que el presidente, el vicepresidente y los ocho directores duren seis años, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, pero que para removerlos se requieran dos tercios de ambas cámaras.

Las expectativas del Gobierno

El Gobierno busca dejar atrás una serie de contratiempos en el Congreso, producto del endurecimiento de algunos gobernadores que hasta hace poco se mostraban como aliados de la Casa Rosada. Ejemplo de ello son Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que presentaron hoy su nuevo bloque Argentina Federal, con un perfil más crítico a Javier Milei.

Sesión en el Diputados por Endeudamiento y discapacidad. Martín Menem dialoga con Parrilli
Sesión en el Diputados por Endeudamiento y discapacidad. Martín Menem dialoga con ParrilliSoledad Aznarez

El oficialismo tomó nota. Además de los dos proyectos económicos, el temario incluye acuerdos internacionales, iniciativas judiciales y una serie de concesiones a los bloques aliados con las que busca garantizarse los votos.

Martín Menem en la previa de la sesión

Sesion clave en diputados
Sesion clave en diputados

El Gobierno busca darle media sanción a Inocencia Fiscal II y a la reforma del Banco Central

Delfina Celichini
Delfina Celichini

El oficialismo se encamina este miércoles a darles media sanción en Diputados a dos de los principales proyectos económicos de Javier Milei. La sesión se abrió pasado el mediodía, con 129 diputados, a partir del apoyo de sus aliados de Pro, la UCR y bloques provinciales. Los ejes del debate serán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA)y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a 2027.

En el oficialismo vaticinan una sesión “muy larga”, de 16 horas de debate sin contar homenajes ni cuestiones de privilegio, de acuerdo a la hoja de ruta que surgió de la reunión de Labor Parlamentaria, con los jefes de bloque.

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