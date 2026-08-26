Sesión de Diputados, EN VIVO: Milei intenta avanzar con la Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal

La sesión comenzó con la jura del diputado del Frente de Izquierda (FIT), Juan Carlos Giordano, que asumió en reemplazo de Néstor Pitrola, en el marco de un esquema de bancas rotativas propio de la izquierda.

Tras ello, la oposición hizo su primera jugada. Aun a sabiendas de que no prosperaría, solicitaron incorporar dos temas sensibles al debate: las iniciativas para abordar el endeudamiento familiar y una prórroga a la emergencia en discapacidad. Necesitaban el voto de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy inalcanzable.