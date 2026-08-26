Sesión de Diputados, EN VIVO: Milei intenta avanzar con la Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal
El oficialismo intentará avanzar con ambos proyectos económicos en búsqueda de la media sanción y negocia con los aliados; se espera un debate de 16 horas
La oposición hizo su primera jugada
La sesión comenzó con la jura del diputado del Frente de Izquierda (FIT), Juan Carlos Giordano, que asumió en reemplazo de Néstor Pitrola, en el marco de un esquema de bancas rotativas propio de la izquierda.
Tras ello, la oposición hizo su primera jugada. Aun a sabiendas de que no prosperaría, solicitaron incorporar dos temas sensibles al debate: las iniciativas para abordar el endeudamiento familiar y una prórroga a la emergencia en discapacidad. Necesitaban el voto de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy inalcanzable.
Los proyectos y los posibles cambios
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca concentrar la función de la entidad en preservar el valor de la moneda, prohibir la emisión sin respaldo y el financiamiento al Tesoro y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.
Uno de los puntos que genera más resistencia es justamente el esquema de gobernanza. El Gobierno propone que el presidente, el vicepresidente y los ocho directores duren seis años, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, pero que para removerlos se requieran dos tercios de ambas cámaras.
La oposición cuestiona esa asimetría y habla de una “falsa independencia”: advierte que se exigiría una mayoría mucho más gravosa para remover a las autoridades que para designarlas. Además, el proyecto no fija un plazo para que puedan permanecer nombradas “en comisión”, sin ratificación del Senado, como ocurre actualmente.
Por eso, la aprobación del artículo 3, que establece las nuevas mayorías para la remoción, está en duda y podría reunir menos apoyos que el resto de la iniciativa.
Las expectativas del Gobierno
El Gobierno busca dejar atrás una serie de contratiempos en el Congreso, producto del endurecimiento de algunos gobernadores que hasta hace poco se mostraban como aliados de la Casa Rosada. Ejemplo de ello son Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que presentaron hoy su nuevo bloque Argentina Federal, con un perfil más crítico a Javier Milei.
El oficialismo tomó nota. Además de los dos proyectos económicos, el temario incluye acuerdos internacionales, iniciativas judiciales y una serie de concesiones a los bloques aliados con las que busca garantizarse los votos.
Por eso, los libertarios confían en avanzar hoy con buena parte del temario. Aunque en general reunirían los apoyos necesarios, algunos artículos podrían sufrir modificaciones o quedar en el camino.
Martín Menem en la previa de la sesión
El Gobierno busca darle media sanción a Inocencia Fiscal II y a la reforma del Banco Central
El oficialismo se encamina este miércoles a darles media sanción en Diputados a dos de los principales proyectos económicos de Javier Milei. La sesión se abrió pasado el mediodía, con 129 diputados, a partir del apoyo de sus aliados de Pro, la UCR y bloques provinciales. Los ejes del debate serán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA)y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a 2027.
En el oficialismo vaticinan una sesión “muy larga”, de 16 horas de debate sin contar homenajes ni cuestiones de privilegio, de acuerdo a la hoja de ruta que surgió de la reunión de Labor Parlamentaria, con los jefes de bloque.
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