Sesión en el Senado hoy, en vivo: día clave para el Gobierno por jubilaciones, discapacidad y ATN minuto a minuto

15.25 | Atauche: “Nosotros no validamos esta sesión”

“Nosotros no validamos esta sesión, así como no validamos la autoconvocatoria que esconde modificaciones reglamentarias para las cuales no tienen los votos”, señaló Atauche.

“La verdad que hay que tener cara de piedra para pedir cuestiones reglamentarias cuando están destruyendo el reglamento de esta Cámara”, apuntó. Y bajo esa misma línea arremetió: “Vienen por todo y a romper todo. Bienvenidos al avance del kirchnerismo en el Senado para romper las instituciones y los reglamentos”.

14.52 | José Mayans arremetió contra Atauche: “Es vergonzoso, debería dejar la comisión”

El jefe de la bancada kirchnerista en Senadores, José Mayans, cuestionó el argumento de Atauche sobre la invalidez de la sesión y cruzó al libertario por su labor al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Es vergonzoso debería dejar la presidencia de la comisión. No quieren trabajar. Desde marzo, que no reúne a la comisión a pesar del pedido de los senadores”, lanzó Mayans contra Atauche.

Sesión en el Senado de la Nación, el 10 de Julio del 2025 Sofia Areco/ Comunicación Institucional Senado

14.47 | Pablo Blanco: “¿Quién es esa Patricia Bullrich?

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, apuntó en duros términos contra la ministra de Seguridad, Paricia Bullrich, quien más temprano había cuestionado la validez de la sesión al decir que se trataba de un “golpe institucional”.

“¿De dónde salió? ¿Quién es esa Patricia Bullrich a la que yo me arrepiento de haber acompañado? No es la que hacía campaña. La cambiaron, ahora se puso violeta. No voy a permitir que una ministra mienta como está mintiendo diciendo que hacemos un golpe institucional”, arremetió.

“Tenemos que funcionar, nos quieren tapar la boca”, denunció luego.

14.37 | Ezequiel Atauche: “Para el Gobierno esta sesión no tiene validez”

Al tomar la palabra los presidentes de bloque, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche apuntó contra la sesión al argumentar que esta es inválida.

“Esta sesión no tiene precedentes. Nunca en la historia de este Senado se autoconvocó una sesión inválida que no tiene una, sino muchísimas nulidades”, sentenció Atauche.

“Esta posición de una mayoría circunstancial no puede esconder en el fondo una modificación de la Constitución y el reglamento de eta cámara. Esto va a generar a futuro un desorden tal que se va a ver disminuido y complicado en funcionamiento de la cámara”, argumentó.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, durante una sesión en el Congreso Senado de la Nación

14.13 | La oposición consiguió el quorum para iniciar la sesión

Con 42 legisladores sentados en sus bancas, legisladores de la oposición consiguieron el quorum para avanzar con la sesión en el Senado para tratar los dos proyectos de distribución de fondos para las provincias y las iniciativas que ya cuentan con media sanción en diputados sobre el aumento a jubilados, prórroga moratoria y la emergencia por discapacidad.

14.00|Transferencia de los ATN a las provincias

Uno de los proyectos principales que los senadores intentarán discutir esta tarde es la transferencia de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Establece que la totalidad de los fondos ingresados en la cuenta recaudadora de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya automáticamente según los índices de coparticipación secundaria (Ley 23.548). El costo fiscal estimado es de 0,03% del PBI ($253.000 millones), aunque sus impulsores insisten en que esos recursos ya pertenecen a las provincias.

13.58 | Coparticipación del impuesto a los combustibles

La coparticipación del impuesto a los combustibles es otra de las iniciativas que los gobernadores apuntalan esta jornada. Propone eliminar siete fideicomisos nacionales (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros) y distribuir lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) de la siguiente manera:

Tesoro Nacional: 14,29%

Provincias: 57,02%

Sistema Único de Seguridad Social: 28,69%

De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación. El costo fiscal estimado es de 0,08% del PBI ($714.000 millones).

13.40 |Aumento jubilatorio

Incluye un incremento extraordinario del 7,2% por la inflación no reconocida de enero de 2024, y una actualización del bono para haberes mínimos, que pasaría de $70.000 a $110.000. La oposición propone como fuente de financiamiento la eliminación de exenciones fiscales, el redireccionamiento de fondos otorgados a la ex-SIDE y el ahorro por la baja de sobrecargos del FMI.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, durante una sesión en el Congreso Senado de la Nación