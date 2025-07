Con Milei en modo “talibán”, la Casa Rosada evalúa si reactiva una vía política con algunos aliados

El Gobierno camina por una línea muy delgada en estas horas. Ayer, Javier Milei y Luis Caputo trazaron un “plan talibán”, que implica chocar de frente con los 24 gobernadores y ubicarlos -sin distinciones- del lado de los que quieren “romper el Gobierno” por los cinco proyectos con impacto fiscal que están siendo tratados en el Senado. Hoy, ante la sesión consumada, hubo una tímida reactivación de la vía política, que ya aparecía abandonada.

Si bien la Casa Rosada espera un escenario adverso en la sesión de hoy de la Cámara alta (la oposición busca tratar proyectos para recomponer jubilaciones, declarar la emergencia en discapacidad y coparticipar fondos con las provincias), el gesto que esta mañana hicieron los diez gobernadores de Juntos por el Cambio fue leído con cierta expectativa en la gestión de Milei.

Los mandatarios provinciales de Pro y la UCR hicieron un zoom y decidieron que no apoyarán las iniciativas previsionales con mayor impacto en las cuentas públicas (que ya tienen media sesión de Diputados) y que en cambio buscarán tratar sobre tablas solo los dos proyectos que consensuaron los 24 gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.

Se verá cómo evoluciona la sesión -que en el inicio estuvo trabada por cuestiones reglamentarias- y si efectivamente se abre un salvoconducto político entre el Gobierno y un grupo de gobernadores “amigables” que modifique el escenario de ruptura total que planteó Milei el 9 de julio, cuando acusó a todos los mandatarios de querer “destruir” a su gobierno.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) Prensa

“Hay gobernadores que son más lógicos. Perdemos seguro en la sesión, pero puede que no tengan los votos para convertir en ley el proyecto de jubilaciones y el de moratoria que ya tienen media sanción de Diputados”, se ilusionó hoy un importante funcionario, en diálogo con LA NACION en la Casa Rosada, cuando iniciaba la sesión en la Cámara alta.

Este jueves, tanto Francos como Eduardo “Lule” Menem estuvieron yendo y viniendo por los pasillos de la sede del Gobierno. Según pudo reconstruir este medio, no hubo un pedido puntual desde Balcarce 50 a los gobernadores de Juntos para el Cambio para que tomaran esa actitud. Pero sí hubo ánimos de distensión de ambas partes: los mandatarios de Pro y de la UCR hicieron el gesto en la reunión por zoom que organizaron a primer hora del día y en la Casa Rosada no descartaron convocarlos la semana que viene para reabrir el diálogo político. Todo está sujeto al tablero de votación en la Cámara alta.

Plan “ganar tiempo”

El plan del oficialismo arrancó por cuestionar la legitimidad de la sesión de hoy, pero no tuvo éxito. Además, el Gobierno buscó abrir una cuña entre el kirchnerismo y el resto de la oposición. Francos dijo en A24: “Es una especie de sesión autoconvocada por el kirchnerismo para tratar leyes que afectan el eje central de la política del Gobierno, que es el equilibrio fiscal. Esto viene a ser una especie de golpe institucional del Senado de la Nación organizado por el kirchnerismo”.

Todps los movimientos del oficialismo fueron intentos por ganar tiempo. Sobre todo, de cara a la hoja de ruta que ayer, durante el feriado del Día de la Independencia, trazaron Milei y Caputo durante sendas entrevistas. El Presidente y su ministro se mostraron beligerantes con todo el arco político (aliados incluidos) y anunciaron que planean resistir las turbulencias hasta las elecciones, cuando un eventual triunfo de La Libertad Avanza en las urnas pueda -según sus proyecciones- corregir cualquier desvío económico. Un camino que, reconocieron, no estaría exento de “volatilidad” en los mercados por el factor político.

El presidente Javier Milei participó junto a los ministros de un acto por el 9 de julio en la Casa Rosada Presidencia

Milei dijo que, en caso de que se aprueben las leyes para recomponer jubilaciones, declarar la emergencia en discapacidad y coparticipar fondos con las provincias, la Casa Rosada las va a vetar. Y que si no logra sostener los vetos en el Congreso (con un grupo de legisladores “héroes” del Gobierno) los va a judicializar. Caputo agregó que difícilmente el Poder Ejecutivo aplique las leyes antes de las elecciones. La aspiración oficial, así, es que los comicios de medio término cambien el escenario político en las cámaras para revertir los proyectos.

“Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio. Porque después, cuando los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden. Acá la política del equilibrio fiscal es permanente, con lo cual, jodan todo lo que quieran. Los espero el 11 de diciembre. Y se acabó, y no me importa nada”, dijo ayer Milei a la radio El Observador 107.9.

La hipótesis de trabajo de Milei y Caputo llegó con un asterisco: tanto el jefe de Estado como el ministro le pidieron a la ciudadanía que no tema por un eventual escenario de “volatilidad” el los meses preelectorales. El titular del Palacio de Hacienda dijo: “En Argentina, los ruidos políticos en Argentina típicamente se traducían en ruidos financieros. Eso ellos lo han intentado durante 18 meses, pero muy frustrados porque no se traduce en ruido financiero. Es posible que lo sigan intentando, porque estamos a tres meses de las elecciones. No hay que normalizarlo, hay que penalizarlo. Y no hay que tener temor porque hoy tenemos una economía sana. Entonces, por más que lo intenten no va a pasar nada. Puede haber volatilidad, es todo”. Caputo reclamó, además, que los votantes “penalicen” a la política por los proyectos que tienen impacto fiscal.

El escenario planteado es, por demás, sensible, y genera nerviosismo en el Gobierno. Así quedó demostrado con el episodio que protagonizó Alejandro Fantino. En el streaming oficialista Neura, el conductor contó una conversación que había tenido, en off the record, con Caputo.

Fantino aludió largos minutos a la sesión de hoy en el Senado y dijo, en uno de los pasajes de su extensa columna: “Suponiendo que todo funcionara mal, entrara el primer misil, le empezara a lastimar el superávit y pasara a ser déficit fiscal, y llegara a las elecciones con tres o cuatro puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla, Javier dice: ‘Tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre, en octubre los paseo en chota, en diciembre juran los míos’. No va a alcanzar porque va a seguir en minoría, pero ahí se supone que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar. Pero dice Milei: ‘Guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, eh. Si sos clase media, estabas viajando, habías pagado un viaje a Buzios para fin de año, olvidate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata del Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, los 1200 puntos”.

Javier Milei, Alejandro Fantino y Luis Caputo Archivo

La intervención de Fantino fue mucho más larga, pero algunas cuentas en X publicaron un video recortado y editado de dos minutos que generaba fuerte alarma por el devenir económico, lo que provocó una fuerte reacción de parte del Gobierno. El propio Caputo dijo que se trató de un “video fake” de Fantino. “La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Esa es lo que hablamos y lo que pensamos con el Presidente ¡Lo aclaro por las dudas!”, intervino con un tuit el ministro de Economía.

Finalmente -horas después de que hablara el Presidente- Caputo optó por brindar una entrevista al final del día en LN+. En ese reportaje, el ministro ratificó el plan que trazó junto a Milei en caso de que el Congreso apruebe las leyes impulsadas por la oposición. “Primero tiene que aprobarse en el Senado -dijo Caputo- y después tenemos que poder no vetarlo. Después tiene que ir a la Justicia. La Justicia se tiene que expedir e inmediatamente y recién en ese momento yo como ministro de Economía, podría convalidarlo”. Y agregó: “Esto que están pidiendo [la oposición] va en contra de la Ley de Administración Financiera que dice que si vos querés generar un mayor gasto, tenés que decir cómo se cómo se financia, o sea que ellos están en infracción. Por lo tanto, nada de esto va a pasar. Va a ser un intento más. Entonces lo único que yo le digo a la gente es no se enganchen con la política, déjenlos a los políticos que sigan haciendo de las suyas y sobre todo, penalicen porque no queremos más a los políticos”.