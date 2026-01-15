Diputados de LLA y Pro viajaron a China y visitaron el Partido Comunista

En pleno receso legislativo, una comitiva de cinco diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) y dos de Pro viajaron a China entre el 6 y el 13 de enero. Según la diputada Juliana Santillán, que encabezó el grupo, los pasajes fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China. El objetivo del viaje, informaron los participantes, fue fortalecer el intercambio comercial con el país asiático.

La invitación partió del corazón del poder político chino. “La embajada de la República Popular China en la Argentina tiene el agrado de transmitirle, en nombre del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, la invitación a un viaje oficial a China a la delegación de diputados nacionales encabezada por la diputada nacional Juliana Santillán”, señala el documento enviado a la Cámara de Diputados. En ese marco, la agenda incluyó también una visita al Partido Comunista, de acuerdo con fuentes de la propia comitiva.

Invitación de la embajada China en la Argentina

Santillán tiene a su cargo el Grupo de Amistad Parlamentaria (GAP) con China. Desde su despacho se coordinó la visita y se gestionó el itinerario.

Fueron parte de la comitiva los legisladores libertarios Mariano Campero, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y Cecilia Ibáñez. También Emmanuel Bianchetti y Martín Ardohain, de Pro. También integró la delegación María Fernanda Araujo, exdiputada cuyo mandato venció el 10 de diciembre. Desde el bloque explicaron su presencia con un tecnicismo: “Era parte del Grupo de Amistad Parlamentaria con China y el viaje se organizó cuando todavía era diputada”.

Según relataron los viajeros, mantuvieron reuniones con empresas chinas para promover la exportación de carne, pollo y granos argentinos. “Esto es muy importante. Va a incidir en la balanza comercial”, afirmó uno de los integrantes del grupo. En redes sociales, Santillán difundió parte de esa agenda. En una publicación en X relató una visita a Cofco, el gigante estatal chino del comercio de alimentos. “Los diputados de la Nación llevamos propuestas para mejorar la calidad y cantidad de exportación de nuestros productos agrícolas y tomamos sugerencias de la empresa para trabajar en las regulaciones que son parte de la dinámica empresarial”, escribió.

La polémica estalló por el financiamiento del viaje. Mientras circulaban versiones que atribuían los costos a la Cámara de Diputados, desde el despacho del presidente del cuerpo, Martín Menem, lo negaron de plano y confirmaron que se trató de “una invitación” de China. Uno de los legisladores que participó del viaje agregó otro condimento: “La gestión fue secreta porque hubo muchas operaciones. Fue para no generar ninguna rispidez entre países”.

El trasfondo geopolítico no es menor. Javier Milei mantiene una relación estrecha con los Estados Unidos de Donald Trump, que incluso lo asistió financieramente cuando el tipo de cambio local amenazaba con desbordarse antes de las elecciones. Washington observa con recelo la creciente presencia china en la región. Desde la delegación buscaron despegarse de ese conflicto: “Eso es un acuerdo político; esto es un acuerdo económico”, argumentó uno de los diputados.

En el marco de una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China, Diputados de la Nación acabamos de regresar de una gira por la República Popular China visitando varias provincias. Estuvimos reunidos con empresas privadas, y ampliamos la mirada hacia… pic.twitter.com/AKGoDLsiLs — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) January 15, 2026

El viaje se produjo, además, en un momento de alta sensibilidad institucional. Ocurrió mientras la oposición le exige a Menem y a la vicepresidenta Victoria Villarruel que integren la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para revisar el DNU 941, que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Las notas enviadas por los bloques de Provincias Unidas y la Coalición Cívica siguen sin respuesta.

La falta de información oficial alimentó la controversia. Los detalles de este tipo de misiones deberían figurar en el apartado de “Transparencia” de la Cámara baja, donde se consignan las misiones oficiales con fechas, destinos, participantes y eventuales viáticos financiados por el Congreso. Sin embargo, ese registro solo está actualizado hasta el primer semestre de 2025. Sobre el viaje a China, por ahora, no hay rastro.