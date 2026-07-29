Sin acuerdo con Llaryora: Santilli ratificó que el presidente Milei quiere “ganar Córdoba”

CÓRDOBA.- Con casi nueve por ciento del padrón, Córdoba juega un rol crucial en el panorama electoral y ya se empiezan a calentar los motores de cara al 2027. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió ayer a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, y al senador nacional por Córdoba, aliado libertario, Luis Juez.

El comunicado oficial dejó en claro, aunque sin detalles, que la cuestión electoral atravesó el encuentro. “Dialogaron sobre la realidad de la provincia y destacaron la importancia de generar un alternativa potente para acompañar desde Córdoba al proyecto del presidente Javier Milei", señala el texto.

Fuentes allegadas a los participantes, indicaron a LA NACION que el jefe de Gabinete ratificó la decisión de la Rosada de apostar fuerte en Córdoba y jugar a ganar en la elección provincial de 2027, cuya fecha todavía no está.

Hace unas semanas, después de que trascendiera el primer encuentro entre el gobernador Martín Llaryora y Santilli, y empezaran a circular especulaciones sobre si podría haber un acuerdo entre los libertarios y el “cordobesismo”, Bornoroni planteó que Milei “quiere ganar Córdoba” y buscó borrar todo tipo de dudas sobre ese punto.

Cultor del perfil bajo, Bornoroni −quien desde sus comienzos responde a Karina Milei− enfatizó que LLA pondrá todo lo necesario para quedarse con la gobernación provincial. Sí advirtió que, como legislador nacional por el distrito, celebra que haya vínculos institucionales entre Nación y Provincia.

Por su lado, Juez viene diciendo que en todos los contactos que mantiene con Santilli el jefe de Gabinete les ratifica que buscarán una victoria en Córdoba. El senador, que ha tenido momentos de tensión con los libertarios radicalizados, apoya la reelección del Presidente.

“La pregunta es: ¿Y si no es con Milei, con quién? Si no es con el tipo que vino con una hoja de ruta en un país de improvisadores, ¿con quién? ¿de qué manera? ¿de qué forma?“, dijo Juez, y completó: “¿Con Kicillof? ¿En serio? ¿Es con aquellos tipos que nos dejaron donde estamos?”, completó, en declaraciones a LN+.

En el calentamiento de motores, el Frente Cívico se reunió hace unos días y Juez presentó el plan de acción del espacio para la segunda mitad del año.

La posibilidad de que el radicalismo se sume a la alianza todavía está por verse. El Comité Provincia de la UCR, después de la resolución judicial que ordenó disputar una interna, mantuvo el 20 de septiembre como fecha.

La pelea por la conducción está entre Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre; el primero coqueteó con ser parte de la lista libertaria en 2025 y finalmente se bajó cuando le ofrecieron el tercer escalón de la boleta.

De Loredo y Juez habían expresado su intención de ser candidatos a gobernador, pero la mesa política nacional está convencida de que la alternativa debe ser un “libertario puro”. Para esa calificación, el número puesto es Bornoroni. Según algunas fuentes, Juez podría acompañarlo en la fórmula.