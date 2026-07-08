Diego Santilli amplía la base de contactos: se reunió con un gobernador ajeno al dispositivo oficialista

CÓRDOBA.- En su nuevo rol en el gabinete, Diego Santilli amplía su base de contactos con los gobernadores. Este miércoles almorzó con Maximiliano Pullaro (Santa Fe): fue la primera vez que se encuentran desde que el ahora jefe de Gabinete se integró a la administración nacional. El vínculo entre ambos tuvo momentos de tensión y por eso los contactos se espaciaron.

Aunque sin foto, hace unas semanas Santilli también estuvo con el cordobés Martín Llaryora. Se trata de dos mandatarios de provincias grandes con vínculos institucionales con la Rosada, pero no aliados incondicionales.

Santilli es el encargado de las negociaciones con los gobernadores y busca ampliar la base de acuerdos. Los primeros temas en su agenda son la sanción de los cambios en el régimen de zonas frías para la tarifa del gas (ya tiene media sanción de Diputados) y la reforma electoral, pero en cada encuentro escucha los reclamos de los mandatarios que no variaron mucho desde la asunción de Javier Milei, más fondos y obra pública.

Diego Santilli con gobernadores, el día de su jura

El funcionario también fue el encargado de sumar mandatarios que acompañen en la velada de San Miguel de Tucumán al Presidente. Más allá de que las invitaciones corrieron por cuenta de la administración provincial, hizo contactos para que la foto institucional fuera lo más abarcativa posible.

Allí estarán −además del Osvaldo Jaldo, el anfitrión− el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Carlos Sadir; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Chaco, Leandro Zdero.

Santilli, ante los gobernadores, actúa como intermediario con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien, en definitiva, es el dueño de la billetera y quien debe habilitar recursos o avales.

Planteos santafesinos

En la reunión de hoy, Pullaro −quien no asistió al acto de asunción de Santilli como jefe de Gabinete− insistió en el planteo por la deuda previsional que Nación mantiene con la provincia y ratificó la necesidad de que haya definiciones en materia de mantenimiento de las rutas.

Desde el círculo chico del gobernador calificaron de “bueno” el encuentro y ratificaron que la charla giró en torno a temas de gestión.

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en Todo Láctea 2026 Prensa Gobierno de Córdoba

El encuentro de Santilli con Llaryora fue hace cerca de un mes en la Casa de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires; después del diálogo entre ellos, el entonces ministro del Interior mantuvo una conversación de casi dos horas con dos ministros cordobeses, el de Gobierno, Manuel Calvo, y el de Finanzas, Guillermo Acosta. Llaryora volvió a cruzarse con Santilli en su asunción.

Calvo es el encargado de mantener contactos periódicos con la Jefatura de Gabinete. En la administración provincial hay expectativas de que se puedan lograr algunos acuerdos beneficiosos para la jurisdicción.

A pesar de que tanto el gobernador cordobés como Pullaro firmaron algunos acuerdos financieros con Nación y participaron en el acto de la firma del Pacto de Mayo, no son considerados “aliados” de los libertarios.

Ambos aseguran que defienden a sus distritos y que no acompañan con sus legisladores medidas que los pueden afectar. Vienen reclamando desde siempre la eliminación de las retenciones al campo. Ambos integran la alianza Provincias Unidas, lanzada poco antes de las legislativas y que no obtuvo los resultados electorales esperados.

Ni Pullaro ni Llaryora estarán en San Miguel de Tucumán. Aunque fueron invitados, tenían compromisos asumidos previamente. El cordobés encabezará el desfile del 9 de Julio en la ciudad de Bell Ville.

El papel de las provincias

El director del Ieral de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, en su última publicación apuntó a la importancia del rol de las provincias en esta etapa: “Un punto que muchas veces se pasa por alto es que, en la mayoría de las transformaciones más importantes, resulta decisiva la coordinación entre la Nación y las provincias. En algunos casos, los acuerdos facilitan los cambios; en otros, directamente son imprescindibles". El ejemplo más claro que menciona es el de la reforma tributaria.