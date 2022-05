Sin Cristina en el recinto, los senadores kirchneristas arremetieron contra Luis Juez porque los llamó “delincuentes”

En el inicio de la sesión del Senado en la que se debatirá la creación de un fondo para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las miembros del interbloque oficialista arremetieron contra el senador cordobés Luis Juez (Juntos por el Cambio) por haberlos llamado “delincuentes” en programas de televisión, luego de que el Frente de Todos se quedara con la silla de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura. La bancada opositora advirtió, a su vez, que el legislador cuenta con “inmunidad de opinión”.

El cruce entre los kirchneristas José Mayans (Frente de Todos-Formosa), Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) y el propio Juez, que calificó la designación del oficialista rionegrino Martín Doñate en el Consejo como una “maniobra defraudatoria”, tuvo lugar en medio de sendas cuestiones de privilegio en las que los senadores subieron el tono y la sesión se le fue de las manos a la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. A tal punto, que se escucharon gritos de algunos legisladores, como la kirchnerista Juliana di Tullio.

La vicepresidenta Cristina Kirchner no estaba esta tarde al frente de la sesión porque se encuentra reemplazando a Alberto Fernández -de gira por Europa- en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Sin embargo, fuentes cercanas a la exmandataria dijeron a LA NACION que estaba instalada en su despacho de la Cámara alta, “como lo estuvo todos estos días” mientras el Presidente se ausentó del país. En el recinto, mientras tanto, volaban las acusaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio.

“No me apure presidenta. Si usted está teniendo dificultades para conducir esta sesión no es mi problema” , le dijo Juez a la santiagueña Abdala de Zamora, antes de que el kirchnerista Parrilli avanzara con una cuestión de privilegio contra el cordobés por haberle “faltado el respeto” a la presidenta del cuerpo y a los senadores oficialistas, con declaraciones en diversos programas de televisión sobre los que el titular del Instituto Patria pidió las desgrabaciones para que las analice la comisión de Asuntos Constitucionales.

En defensa de Juez salió Luis Naidenoff, el radical formoseño que preside el interbloque de Juntos por el Cambio y que recordó, con el texto constitucional en mano, que los legisladores gozan de “inmunidad de opinión”. En la vereda de enfrente, su coterráneo peronista Mayans aseguró que el Frente de Todos no hizo “nada ilícito” al quedarse con la silla de la segunda minoría del cuerpo ante el Consejo de la Magistratura, en una jugada que perjudicó al propio Juez , que había sido designado por la principal bancada opositora.

La banca y la Bandera

El inicio de la sesión fue tan caliente que registró, incluso, una disputa por una banca entre dos senadoras, una del interbloque de Juntos por el Cambio y la otra aliada del oficialismo. La discusión se originó cuando la senadora por Cambiemos Fuerza Cívica Riojana, Clara Vega, fue convocada a izar la bandera y otra legisladora, Gabriela González Riollo (JxC-San Luis) se sentó en su banca. Al advertir la situación, la vicepresidenta del interbloque del FDT, Anabel Fernández Sagasti, pidió la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti esta tarde en el recinto Prensa Senado

“Me da mucha verguenza tener que plantearlo. Es bochornoso que se den estas circunstancias, que una senadora se pare a izar la bandera y otra le ocupe la banca” , recriminó Sagasti. La legisladora se refirió a una supuesta disputa por la banca entre Riollo y Vega, quien ingresó al Senado como aliada de Cambiemos y luego se apartó de ese espacio para acompañar al oficialismo. “¿Qué es lo que va a seguir, asaltar los despachos a la noche?. No me voy a poder ir de mi lugar porque nos van a ocupar la banca” , reprochó la mendocina.

Riollo pidió la palabra para responder las acusaciones y dijo que “se faltó a la verdad”. “Me veo agraviada, no es verdad que una senadora se levanta y otra le ocupa la banca”, afirmó Riollo, quien sostuvo que “debe haber un diálogo y mantenerse las buenas prácticas y lamentablemente esto no sucedió”. Vega por su parte, acusó a la bancada de Juntos por el Cambio de “acosarla” después de que abandonó el espacio y aseguró que desde ese bloque se le pidió devolver la banca, ubicada en medio del bloque de la coalición opositora.