Sin desmentir las acusaciones en su contra, Javier Milei se defendió con una dura crítica a la clase política

Sin desmentir y tampoco con menciones directas a las acusaciones por presunta falsificación de afiliaciones, el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar a la clase política de la Argentina. “La política es una mugre”, dijo en un hilo titulado “Reflexión de domingo”.

Su descargo fue después de que LA NACION revelara que la Justicia electoral avanza con al menos dos investigaciones judiciales por la presunta utilización de firmas truchas para inflar la cantidad de adhesiones y afiliados que sostienen la candidatura del libertario. Además, en la misma edición, se contaron los vínculos de su hermana Karina, el cerebro de su partido político, con con el sciolista Guillermo Scarcella, denunciado por corrupción durante su paso por Aguas Bonaerenses (ABSA), cuyo patrimonio -revelado por LA NACION- creció un 2300% tras ser nombrado por Daniel Scioli en 2007 como presidente del organismo.

“Cuando hace alrededor de dos años decidí meterme en política sabía que no iba a ser fácil. La política es una mugre y hay muchos intereses en juego de parte de gente que no quiere que nada cambie. Gente que vive de este sistema corrupto a costas del pueblo”, publicó Milei en sus redes, en lo que se interpretó como una reacción ante las publicaciones periodísticas.

Asimismo, Milei advirtió que los referentes políticos “tienen miedo” por el creciente apoyo que mantiene el libertario en los últimos meses. “Nos van a decir de todo. Que somos locos. Que no tenemos equipo. Que nuestras propuestas no se pueden implementar. Que somos corruptos. Abusadores. Misóginos. Violentos. Que no tenemos partido. Que no llegamos. Van a decir cualquier barbaridad para asustarlos”, señaló.

Otro de los hechos que Milei decidió evitar son las afiliaciones partidarias que sostienen a su partido y que están en la mira de la Justicia por presuntas firmas truchas.

“En estos dos años pude confirmar lo que ya sabíamos: la política es peor de lo que pensamos”, continuó el economista. Y añadió: “Lo único que les importa es la propia y van a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Aplica para casi todos. Desde los kirchneristas hasta los que afanan con la UBA”.

Luego de las irregularidades que sacuden al partido y de las denuncias por “favores sexuales”, Milei advirtió: “Nos van a decir de todo. Que somos locos. Que no tenemos equipo. Que nuestras propuestas no se pueden implementar. Que somos corruptos. Abusadores. Misóginos. Violentos. Que no tenemos partido. Que no llegamos. Van a decir cualquier barbaridad para asustarlos”.

Finalmente, el diputado libertario prometió que contestará a “todos los ataques con propuestas para arreglar los problemas en Argentina”.

Diferencias con Larreta por Aerolíneas

El diputado de Libertad Avanza criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio señalara que “si Aerolíneas Argentina no tiene déficit, que sea privado o público no es la diferencia”.

Lo escucho y el tamaño de las valijas para los "liberales" de copetín que son esclavos del siniestro socialista rompen los límites de las nubes de imaginación.

Dólares para tapar ojos, oídos y para cerrar bocas críticas.

En una entrevista con TN, el funcionario porteño había advertido que “hay menos vuelos y eso es producto de la política aerocomercial de este gobierno”. “Más vuelos, más baratos y El Palomar de vuelta. Eso quiero”, cerró Larreta.

“¿Acaso un kirchnerista contestaría distinto sobre el tema?”, opinó Milei

