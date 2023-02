Tras denuncias de favores sexuales y un supuesto pacto con Massa, Javier Milei sacó un duro comunicado

escuchar

Javier Milei rechazó con dureza las acusaciones que emergieron por sus manejos políticos y hasta la denuncia de “favores sexuales” en su partido. A través de un fuerte comunicado apuntó contra los “militantes ávidos de cargos y beneficios” que se retiraron de su espacio. Todo ocurre en un contexto caliente. Su exaliado Carlos Maslatón le atribuyó haber realizado un acuerdo con Sergio Massa a través de la incorporación del partido Unión Celeste y Blanco.

La Libertad Avanza respondió este miércoles, pasada la medianoche, a las fuertes declaraciones de Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, que cuestionó la falta de instancias de debate interno. Además, la joven aseguró que se privilegia a “mujeres rubias que muestran todo el día su cuerpo en las redes sociales”. Milei respondió con un duro mensaje en el que cuestionó a todos los exmiembros del espacio que lanzan difamaciones contra su estructura.

“Agradecemos se hayan retirado del espacio ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado”, afirmaron los conductores de la alianza. En el mismo escrito, sostuvieron que rechazan a la “clase política que entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos”.

A quienes dan voz a este tipo de denuncias infundadas en vez de investigar los hechos, queremos recordarles que la inflación mensual fue del 6%, llegando al 100% de inflación anual, + — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) February 15, 2023

Y añadieron: “Nosotros venimos a romper con esa lógica. Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas”.

Asimismo, indicaron que esperan que los ataques continúen. “Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina”.

Nuevo partido respalda a Milei

El comunicado difundido por La Libertad Avanza tuvo lugar después de que se diera a conocer que el partido Unión Celeste y Blanco respalda la candidatura presidencial de Milei. El sello tiene personería nacional y está constituido en cinco provincias.

Unión Celeste y Blanco (UCyB) oficializó su alineamiento este martes a través de Instagram. “El partido Unión Celeste y Blanco (orden Nacional) comunica oficialmente que, por decisión unánime del congreso partidario celebrado el día 2 de febrero del 2023, llevará como candidato a Presidente en las próximas elecciones 2023 al licenciado Javier Milei”, afirmó.

El partido es el mismo sello con el que Francisco de Narváez le ganó las elecciones a Néstor Kirchner en 2009. La boleta oficialista, en aquel entonces bajo el nombre del Frente para la Victoria, llevaba también como postulantes a Daniel Scioli y Sergio Massa, como parte de lo que se llamó “candidaturas testimoniales”. De Narváez lo utilizó también para firmar una alianza con Ricardo Alfonsín (UCR) en 2011.

Unión Celeste y Blanco tuvo como su máximo referente a Francisco de Narváez entre 2009 y 2015. De hecho, De Narváez llegó a firmar una alianza con Sergio Massa -ya distanciado del kirchnerismo y como líder del Frente Renovador- para las elecciones de 2015 como parte de una tercera vía. Sin embargo, el también empresario se alejó de la política poco después.

No obstante, el partido mantuvo su vínculo en los comicios de aquel año. Según consta en la Justicia Electoral, UCyB fue uno de los que integró en 2015 Unidos por una Nueva Argentina (UNA), el frente con el que compitió Massa después de cerrar una alianza con el cordobés Juan Manuel de la Sota.

Desde el entorno de Milei valoraron que UCyB sea el segundo partido nacional que se suma a las filas de la Libertad Avanza. El diputado ya había recibido a mitad de 2022 el respaldo del Partido Demócrata. A ellos, se suman, además, partidos provinciales y distritales.

La adhesión de UCyB llegó en un momento particular. Días atrás, la dirigente política entrerriana Carina Ivascov afirmó ser apoderada y propietaria legal del sello de la “La Libertad Avanza” y amenazó con afectar la postulación del libertario.

¿Acuerdo con Massa?

El abogado liberal y exaliado de Javier Milei Carlos Maslatón sostuvo que, en realidad, el anuncio de Unión Celeste y Blanco se trata de un “acuerdo” que el economista firmó con Sergio Massa. La razón es que el oficialismo está interesado en que el economista libertario pueda competir en las elecciones y que debilite a Juntos por el Cambio.

Carlos Maslatón sostuvo que el anuncio representa un acuerdo entre Javier Milei y Sergio Massa. Twitter

“Con el cierre Massa-Milei del día de hoy, negociado a lo largo de este 2023, se van a meter en el o... (sic) todas las difamaciones en mi contra por hablar con el Ministro de Economía”, escribió. Y agregó: “ Massa salvó a Milei entregándole partido para competir. Enemigo común: JxC. Revienten, gorilas ”.

En diálogo con LA NACION, Maslatón aseguró que se trata de un “acuerdo de conveniencia” entre el oficialismo y el espacio libertario. Afirmó así que la incorporación de Unión Celeste y Celeste “le facilita la personería jurídica” a Milei para poder competir en los comicios y evitar problemas. “Al oficialismo le interesa que Milei no crezca, pero que tampoco se caiga”, analizó.

Y amplió: “[ Unión Celeste y Blanco] es un partido que maneja Sergio Massa . Es un sello que el Frente Renovador tiene disponible. Lo sé porque lo he conversado con miembros de su espacio”.

El tuit de Maslatón que encendió la polémica. Captura

Si bien señaló que no tiene evidencia de esa relación, recalcó que el vínculo existe. Además, indicó que salió a exponer el acuerdo para “desacreditar la clasificación ideológica” que existe sobre Milei. “Muchos dicen que él va contra el Frente de Todos, pero, al final, el peronismo lo está apoyando”, dijo.

Maslatón expuso el mensaje junto a una foto reciente en la que aparece junto a Sergio Massa. El abogado liberal mantiene una relación con el ministro de Economía y, de hecho, ambos se han llenado de elogios mutuamente. Además, organizó en noviembre una reunión entre el titular del Palacio de Hacienda y referentes de las criptomonedas. “Massa es el mejor político del país, sabe cómo jugar y cuándo. Le está saliendo todo bien”, llegó a afirmar en su momento.

Desde el entorno del ministro de Economía rechazaron, no obstante, cualquier tipo de asociación con Unión Celeste y Blanco. “ No tenemos nada que ver con ese espacio ”, afirmaron fuentes del massismo ante la consulta de LA NACION. En tanto, desde La Libertad Avanza evitaron una contestación. Tras la fractura con Maslatón, el espacio decidió no responder específicamente a sus declaraciones en las redes.

Unión Celeste y Blanco

En la actualidad, el partido está conducido por Rafael de Francesco, un dirigente de Hurlingham, vinculado al peronismo. En 2021 se alineó con el frente “Vamos con Vos” que llevó como candidato a diputado a Florencio Randazzo. En 2019, en tanto, fue candidato a intendente por “Consenso Federal”, el espacio con el que compitieron aquel año Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Si bien Maslatón le atribuyó al partido un vínculo con Sergio Massa, De Francesco criticó al ministro de Economía meses atrás cuando tomó las riendas del Palacio de Hacienda. “La realidad económica se lo lleva puesto. Pongan a quien pongan en esa cartera, no van a solucionar el problema. Desde Unión Celeste y Blanco vamos a marcar las cosas que el ministro haga mal. Tenemos que mandar un mensaje de unidad, de que de esta salimos entre todos. Los políticos no entendieron cual fue el abrazo de Perón y Balbín”, afirmó en septiembre al sitio 2urbanos.com

LA NACION

Temas Javier Milei