Mila Zurbriggen, la joven dirigente que abandonó a Javier Milei, hizo una denuncia por hostigamiento digital y está con custodia

Luego de las duras acusaciones que hizo el grupo de jóvenes disidentes que abandonó a Javier Milei y la posterior respuesta de la Libertad Avanza, Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, esta mañana utilizó las redes para anunciar que realizará una denuncia por “hostigamiento digital”.

“Evidentemente buscan quebrarme psicológicamente, a la verdad, yo sigo acá y no me voy a mover de esta posición, sabemos que hablar tiene un costo, aunque nunca pensamos que esto trascendería tanto, no era lo que pretendíamos”, apuntó la joven en su perfil de Twitter.

Bueno, quiero informar que decidí realizar las denuncias pertinentes, sobre todo lo sucedido en las últimos días desde el hostigamiento digital hacia mi personas sobre temas de mi privacidad y varios hechos de violencia política ocurridas en las últimas horas — Mila Zurbriggen (@Milazurbriggen) February 16, 2023

A través de una serie de publicaciones en las redes, Zurbriggen indicó que después de los sucedido en los últimos días es que realizó “las denuncias pertinentes” por hostigamiento digital hacia su persona y “varios hechos de violencia política”.

“Mi hilo de Twitter tuvo como objetivo exponer los motivos de por qué me iba y hacer un descargo al respecto para aquellos seguidores del frente que me siguen a través de esta red social”, explicó la joven, y subrayó: “No denunciamos personas, sino manejos del frente, prácticas y vicios”.

Por último, Zurbiggen destacó que actualmente se encuentra “con custodia y botón de pánico”. “Es terrible y lamentable que el movimiento liberal haya caído en eso”, asestó.

Actualmente me encuentro con custodia y botón de pánico. Es terrible y lamentable que el movimiento liberal haya caído en eso. — Mila Zurbriggen (@Milazurbriggen) February 16, 2023

Ayer, Zurbriggen ya había denunciado amenazas contra ella y sus compañeros de militancia. “Recibo todo tipo de amenazas y acosos en redes sociales, muy fuertes y feos, los otros chicos también”, relató la joven en una entrevista radial.

Así, en relación a la repercusión de las duras acusaciones que lanzó contra La Libertad Avanza por negociar candidaturas a cambio de financiamiento, elegir mujeres para cargos partidarios “por favores sexuales” e incurrir en las mismas prácticas que la casta política, todas prácticas denostadas por el espacio fundado por Milei, Zurbriggen se mostro sorprendida durante el dialogo con Radio Con Vos. “No sabía que se iba a hacer viral. Fue un impacto en mi vida, no pensé que iba a trascender, que me iban a llamar los medios”, acotó.

La joven añadió que, tras pegar el portazo, las críticas en las redes sociales aumentaron: “Recibo todo tipo de amenazas y acosos, de que iban a difamarme y contar cosas de mi vida, no sé qué tienen para decir de mí pero es muy feo. A los otros chicos también”, dijo, y agregó: “A un chico en Tucumán lo amenazaron con que lo iban a desaparecer, está bastante heavy”.

“El troll center de La Libertad Avanza ya me lo hizo antes en otros momentos. Hay gente que tuitea según las órdenes del comando de campaña de Milei ”, señaló la titular de Generación Libertaria.

Sabemos que nos van a atacar. Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina. + — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) February 15, 2023

Zurbriggen señaló que la reacción del espacio libertario a través del comunicado de anoche fue “muy fuerte”, y acotó: “Lo mejor que pueden hacer, si quieren apagar el incendio, es reconocer lo que hacen y hablarlo. Si aún así no lo pueden ver, reafirma mucho más mi decisión de irme”. Por otro lado, criticó que en ese texto “dicen que quería un cargo para el que no tengo edad, el de diputada nacional”.

La joven también cuestionó que para Milei la juventud sea un “tema intrascendente” porque, según ella, “hay un 67% de la juventud que lo vota y él debería pensar que va a representar a estas personas, no a él mismo”.

Sobre la posibilidad de aclarar las cosas con quien fuera su líder político, dijo: “Me gustaría decírselo en un café para cerrar el tema”. Y sostuvo: “Él no me debe nada, yo no quiero plata. Jamás recibimos plata del frente, ¿por qué vamos a querer plata ahora?”. En ese sentido, agregó: “No sé porqué no me llama por teléfono, no habla bien de él esto. Todo lo que dijo se cae como una mentira”.

También respondió a las críticas que apuntaron que ella se iba de todas las agrupaciones: “La Libertad Avanza fue mi primer participación política, previamente sólo era activista de la Agrupación Provida que había fundado junto a otros jóvenes”.

