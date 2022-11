Sin el apoyo de los gobernadores, avanza en Diputados la ley de humedales

escuchar

Sin el apoyo de los gobernadores del norte grande, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura de la Cámara de Diputados avanzó en el tratamiento del proyecto que establece presupuestos mínimos para la conservación de los humedales en el país. No hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición: con 57 firmas Juntos por el Cambio se alzó con el dictamen de mayoría mientras que el Frente de Todos, con 46 firmas, con el de minoría.

La discusión sigue abierta y se saldará en el recinto, cuando se discutan ambos proyectos. La sesión no tiene fecha, pero la decisión del presidente Alberto Fernández de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre –la fecha formal de cierre es el 30 de este mes- amplía el margen de tiempo para discutir la iniciativa antes de fin de año.

En rigor, oficialistas y opositores coinciden en que ambos dictámenes son parecidos en su espíritu, aunque persiste el sordo rechazo de los gobernadores del norte grande a avalar la iniciativa pues, sostienen, podría afectar la estrategia productiva –tanto minera como agropecuaria- de sus distritos. De hecho, al dictamen del oficialismo no lo firmaron los diputados del Frente de Todos oriundos de las provincias de Mendoza, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, San Juan y Catamarca. De haber contado con esas firmas, el dictamen de mayoría hubiese sido el oficialista.

Sin embargo, pese a no contar con el respaldo de toda su bancada, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, celebró el avance. “Después de nueve años en los que no se pudo avanzar en una ley de humedales, logramos por primera vez sortear las presiones para que el tema no se trate en Diputados”, enfatizó el diputado oficialista. “Tenemos una gran oportunidad, tenemos un amplio acuerdo para sancionarla, solo tenemos que resolver algunas diferencias en el articulado”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, no fue tan optimista. “Esto no se terminó acá porque el proyecto tiene tres patas y si falta una no funciona. Creo en el equilibrio del triple impacto de un proyecto: social, económico y ambiental, sin esas tres patas no funciona. Hoy faltan las provincias. Debemos escuchar las voces de las provincias”, reclamó el formoseño.

En la misma línea, el correntino Jorge Vara, también del radicalismo, enfatizó que los gobernadores no están en contra de una ley de humedales sino que “están preocupados por el desarrollo de sus territorios”. “No hay un ‘negacionismo’ del calentamiento global”, sostuvo, pero advirtió que la Argentina no está en el grupo de países que generan pasivo ambiental.

“No tenemos que salir a pagar pasivos ambientales que no generamos nosotros. Hay organizaciones ambientales del hemisferio norte que inducen a llevar adelante a una agenda que no es la nuestra”, enfatizó.

Plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura

Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó que se le haya querido achacar a Juntos por el Cambio que estaba en contra de una ley de humedales. “Es mentira”, enfatizó. El legislador enfatizó que en el dictamen de Juntos por el Cambio se propone que la autoridad de aplicación de la ley no sea solo el Ministerio de Ambiente (como establece el proyecto oficialista) sino compartida con la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

“Tener una ley es brindar previsibilidad a todos los sectores involucrados, para poder desarrollarnos de forma sostenible y valorando los beneficios que los humedales nos aportan”, sostuvo. “Una ley es seguridad jurídica a la hora de promover proyectos e inversiones, al brindar certezas sobre cómo se pueden desarrollar cada una de las actividades, y disipando así el fantasma de la judicialización y la conflictividad”, agregó.

El oficialista Eduardo Toniolli, por su parte, rechazó que el proyecto del oficialismo sea “antiproductivista” como le achacan los gobernadores. “Es una mentira, no hay una ninguna contradicción entre producción y cuidado del ambiente Esta propuesta ofrece las herramientas necesarias para el Estado: el diseño del inventario, el ordenamiento territorial, el monitoreo, y el fondo nacional para llevar adelante este proceso”, sostuvo.

