Las efemérides del 2 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que se celebra el Día Mundial de los Humedales.

Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes tipos de terrenos: pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, lagos, ríos, embalses, estanques y salinas. Un punto en común entre estos espacios es que se encuentran inundados permanentemente, con agua dulce o salada. Por eso, parte de su importancia radica en que son considerados ecosistemas híbridos, y, en los casos en que están llenos de agua dulce, sirven como un reservorio natural de este recurso para las especies animales y los seres humanos, ya que se filtra hacia las napas subterráneas de las que se proveen las personas. Además, absorben dióxido de carbono de la atmósfera.

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales Ines Clusellas/ Revista Jardin

La fecha, decretada en el año 1997, fue eleigida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llevada a cabo el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán.

Efemérides del 2 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1536 – Primera fundación de Buenos Aires: en el Río de la Plata, Pedro de Mendoza funda Nuestra Señora María del Buen Aire.

1882 – Nace el escritor irlandés James Joyce.

1883 – Nace el escritor estadounidense Johnston McCulley, autor del personaje de El Zorro.

1926 – Nace el cantante uruguayo Julio Sosa.

1927 – Nace el músico estadounidense Stan Getz.

Stan Getz & Joao Gilberto - The Girl From Ipanema. Fuente: Youtube

1942 – Nace el músico británico Graham Nash.

1947 – Nace la actriz estadounidense Farrah Fawcett.

1961 – Nace la actriz estadounidense Lauren Lane.

1969 – Muere el actor británico Boris Karloff.

1970 – Muere el escritor, filósofo y matemático británico Bertrand Russell. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1974 – Muere el filósofo y economista húngaro Imre Lakatos.

1977 – Nace la cantante, bailarina y empresaria colombiana Shakira.

Shakira - Soltera