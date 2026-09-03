Sin reparto de ATN, los giros discrecionales a provincias marcaron una caída real interanual de 66,4% en agosto

CÓRDOBA.- A pesar de que la Casa Rosada tiene la decisión de avanzar con el proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, las ineludibles negociaciones con los gobernadores siguen manejándose de forma individual. En agosto, las transferencias discrecionales a las provincias -una señal más general de la voluntad de la Nación- marcaron una baja real interanual de 66,4%. El mes se convirtió, así, en el peor agosto desde 2005. No hubo reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

En lo que hace a la coparticipación y los giros automáticos, el mes pasado se cortó la tendencia negativa, aunque el acumulado del año sigue abajo del 2025 en términos reales. Según el Iaraf, el mes pasado hubo un alza real del 0,1% interanual.

De acuerdo con los datos de Politikon Chaco, en los envíos discrecionales, los correspondientes a Universalización de la Jornada Extendida ($30.455 millones) explicaron el 45% del total pagado y alcanzaron a 16 distritos. El segundo puesto fue para los giros a Cajas Previsionales Provinciales no transferidas ($15.000 millones), concentrando el 22% del total. Es decir, los dos rubros totalizaron el 67% del global.

Respecto de los giros a las cajas previsionales, fueron La Pampa, Entre Ríos y Neuquén las que recibieron recursos, pero las otras con convenios vigentes -Córdoba, Misiones, Santa Fe, Chubut y Corrientes- no cobraron.

La dinámica es la misma que en junio y julio. En el primer caso, solo una provincia captó esos fondos (Corrientes) y en el segundo, La Pampa y Neuquén. Sobre la base de datos oficiales, a Córdoba y Santa Fe se les adeudan tres meses por este concepto.

El mes pasado se volvió a cortar el reparto de Aportes del Tesoro Nacional. Ya había ocurrido lo mismo en mayo y junio. Ese fondo -que se integra con un 1% de la coparticipación- recaudó $107.987 millones, según números oficiales en agosto.

En los primeros ocho meses del año, de los $798.839 millones recaudados, el fondo distribuyó 18,9%, una cifra levemente superior a la de igual período de 2025, cuando llegó al 17,1%. Quedan sin repartir 647.839 millones de pesos. Los gobernadores, hace un año, reclamaron que les entregaran esos recursos siguiendo el esquema de la coparticipación. Lo que no se distribuye antes de fin de año queda para la Nación y se computa como parte del superávit.

Por provincias, en lo que va de 2026, recibieron ATN: Misiones ($20.000 millones), Entre Ríos ($15.000 millones), Corrientes y Mendoza ($14.000 millones en cada caso), Neuquén ($12.000 millones), Catamarca ($11.500 millones), Salta ($11.000 millones), Jujuy ($10.000 millones), San Juan ($10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Córdoba ($5.000 millones) y, por último, Santa Cruz ($4.000 millones).

Del total de envíos no automáticos, entre enero y agosto, La Pampa es la única provincia que perdió menos del 50% (marcó 36,8%) respecto del año pasado. Hay siete jurisdicciones con recortes mayores al 90% y La Rioja presenta la mayor caída (99,1%).