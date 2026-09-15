Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal

El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.

La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.

El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.

“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.

Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi Enrique Garcia Medina

En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas. Se exponen a una condena de entre 3 y 8 años de prisión.

Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado. También en que dos integrantes de la agrupación, Gastón Guerra y Sosa, tres o cuatro días antes del atentado, estuvieron en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina cuando la expresidenta vivía en el barrio de Recoleta.

La querella de la expresidenta solicitó que la línea sobre el presunto financimianto de la familia Caputo al grupo tramitara en conjunto con la causa que derivó con las condenas a Uliarte y Sabag Montiel, pero la Justicia siempre las mantuvo por carriles separados.

El fallo de hoy del juez Martínez de Giorgi relativiza el peso de un peritaje en la causa que detectó diferencias de entre el 10 y el 20% entre los montos facturados por los trabajos de carpintería y los valores tomados como referencia. Esgrimió, entre otras cosas, que los importes no contemplaban el flete a Neuquén.

Jonathan Morel, lider de Revolución Federal Tomás Cuesta - LA NACION

El trabajo consistía en la entrega de 144 mesas de luz y respaldos de cama, asientos divididos en 48 banquetas y alrededor de 60 sillas para un edificio de 60 departamentos destinado al alquiler de personal vinculado con la creciente actividad petrolera en la zona.

Para la querella resultó siempre llamativo que un grupo como Caputo Hermanos le encomendara la realización del trabajo a una persona como Morel, quien, por no estar en condiciones materiales para hacerlo, debió tercerizar gran parte de la tarea.

Pero otro de los elementos que valoró el juez fue que el vínculo comercial con Morel era anterior al nacimiento de Revolución Federal. Rosana Caputo había llegado a su carpintería a fines de 2021 y le había encargado un primer trabajo para el barrio Santa Clara al Sur.

La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.