Sobreseyeron a un periodista de Clarín que estaba acusado de extorsión por sus publicaciones

La Justicia sobreseyó definitivamente al periodista de Clarín Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.

El juez federal Julián Ercolini, tras un dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, sobreseyó a Santoro de la acusación de integrar una asociación ilícita liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Supuestamente le recriminaban haber coaccionado al empresario Mario Cifuentes y al exdirectivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat.

La resolución de Ercolini cierra en lo que respecta al periodista una causa impulsada por el kirchnerismo, iniciada en los tribunales federales de Dolores, en 2019.